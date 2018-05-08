حجز بضائع مهربة بقيمة ناهزت 3 مليارات

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أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس الإثنين ، بأنّ وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، تمكنت خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 5 ماي الجاري، من إحباط 79 عملية تهريب، حيث قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بـمليارين و852 ألف دينار و347 دينارا.وأوضحت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين مفتش عنهما، من أجل تورطهما في قضية ذات صبغة إرهابية، وإيقاف 8 عناصر مشتبه فيها بالتطرف الديني والإنتماء إلى تنظيم إرهابي، فضلا عن إلقاء القبض على 646 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام.
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس الإثنين ، بأنّ وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، تمكنت خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 5 ماي الجاري، من إحباط 79 عملية تهريب، حيث قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بـمليارين و852 ألف دينار و347 دينارا.وأوضحت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين مفتش عنهما، من أجل تورطهما في قضية ذات صبغة إرهابية، وإيقاف 8 عناصر مشتبه فيها بالتطرف الديني والإنتماء إلى تنظيم إرهابي، فضلا عن إلقاء القبض على 646 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام.
-
23:32النفيضة: حجز شاحنة محمّلة بكمية من الأحذية المهربة
08 ماي 2018
-
23:08غدا.. السبسي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء
08 ماي 2018
-
-
22:48مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد
08 ماي 2018
-
22:27قابس: 80ل/ث إضافية دعما للموارد المائية بالفجيج
08 ماي 2018
-
22:03الغنوشي: "التوافق سيستمر في المجالس البلدية"
08 ماي 2018
-
-
-
-
21:05الجيش العربي السوري يتصدى لعدوان صهيوني جديد
08 ماي 2018
-
20:54بطولة كرة اليد: نتائج وترتيب مقابلتا تفادي النزول
08 ماي 2018
-
20:39زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
08 ماي 2018
-
20:24توزيع المقاعد بالمجالس البلدية بكل من القطار والرديف
08 ماي 2018
-
20:11تطور جديد في مسلسل برشلونة وغريزمان
08 ماي 2018
-
19:59السعودية ترحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
08 ماي 2018
-
19:42أكودة: صاحب 9 مناشير تفتيش في قبضة الأمن
08 ماي 2018
-
19:29وزارة الداخلية توضح حقيقة دخول صحفي اسرائيلي الى تونس
08 ماي 2018
-
19:11جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
08 ماي 2018
-
18:54عملية جراحية ناجحة ليوسف المساكني
08 ماي 2018
-
18:40واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي و إيران ترد
08 ماي 2018