حجز بضائع مهربة بقيمة ناهزت 3 مليارات

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس الإثنين ، بأنّ وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، تمكنت خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 5 ماي الجاري، من إحباط 79 عملية تهريب، حيث قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بـمليارين و852 ألف دينار و347 دينارا.وأوضحت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين مفتش عنهما، من أجل تورطهما في قضية ذات صبغة إرهابية، وإيقاف 8 عناصر مشتبه فيها بالتطرف الديني والإنتماء إلى تنظيم إرهابي، فضلا عن إلقاء القبض على 646 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام.