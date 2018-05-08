«لا مجال للحديث عن سنة بيضاء»

قال وزير التعليم العالي سليم خلبوص امس إنّه «لا مجال للحديث عن سنة جامعية بيضاء». وأضاف أنّ الوزارة بصدد تفعيل وتطبيق بعض المطالب النقابية والمادية للأساتذة الجامعيين عبر سياسة المراحل، وفق تعبيره. وتابع ‹›سبق لتونس أن مرّت بظروف أقسى من الظروف الحالية ولم يتم فيها الحديث عن سنة بيضاء، فكيف نتحدث عنها اليوم؟››.