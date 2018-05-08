ليبيا: خليفة حفتر يُعلن بدء 'ساعة الصفر' في درنة

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أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر "ساعة الصفر لتحرير درنة"، معتبرا أن المساعي السلمية في المدينة دخلت طريقا مسدودة.
وقال حفتر خلال العرض العسكري الذي أقيم في بنينة شرقي بنغازي اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق "عملية الكرامة" لقوات الجيش، إن "المساعي السلمية في درنة وصلت طريقا مسدودة".
وأكد أن "الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية"، مضيفا أن الجيش "لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين".
وأضاف أن الجيش استعاد عافيته، بعدما "تآمرت عليه بعض الدول والجماعات".
وفي سياق متصل، طالبت غرفة عمليات "الكرامة" سكان مدينة درنة بأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أماكن تمركز المسلحين، وذلك من أجل منع المسلحين من استغلال السكان كدروع بشرية، ومن استخدام الطرق العامة مثل طريق وادي الشواعر.
وأكدت غرفة العمليات أن قواتها تتقدم بشكل جيد نحو تطهير المدينة من المسلحين.
أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر "ساعة الصفر لتحرير درنة"، معتبرا أن المساعي السلمية في المدينة دخلت طريقا مسدودة.
وقال حفتر خلال العرض العسكري الذي أقيم في بنينة شرقي بنغازي اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق "عملية الكرامة" لقوات الجيش، إن "المساعي السلمية في درنة وصلت طريقا مسدودة".
وأكد أن "الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية"، مضيفا أن الجيش "لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين".
وأضاف أن الجيش استعاد عافيته، بعدما "تآمرت عليه بعض الدول والجماعات".
وفي سياق متصل، طالبت غرفة عمليات "الكرامة" سكان مدينة درنة بأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أماكن تمركز المسلحين، وذلك من أجل منع المسلحين من استغلال السكان كدروع بشرية، ومن استخدام الطرق العامة مثل طريق وادي الشواعر.
وأكدت غرفة العمليات أن قواتها تتقدم بشكل جيد نحو تطهير المدينة من المسلحين.
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
00:21ليبيا: خليفة حفتر يُعلن بدء 'ساعة الصفر' في درنة
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018
-
-
-
22:41النتائج الأولية للانتخابات البلدية في مدنين
07 ماي 2018
-
-
21:52غدا الثلاثاء: جلسة عامة بالبرلمان للنظر في 4 مشاريع قوانين
07 ماي 2018
-
21:40سوسة: نتائج أولية للدائرة البلدية القلعة الصغرى
07 ماي 2018
-
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018