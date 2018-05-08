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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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ليبيا: خليفة حفتر يُعلن بدء 'ساعة الصفر' في درنة
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ليبيا: خليفة حفتر يُعلن بدء 'ساعة الصفر' في درنة
08 ماي 2018 | 00:21

 أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر "ساعة الصفر لتحرير درنة"، معتبرا أن المساعي السلمية في المدينة دخلت طريقا مسدودة.

وقال حفتر خلال العرض العسكري الذي أقيم في بنينة شرقي بنغازي اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق "عملية الكرامة" لقوات الجيش، إن "المساعي السلمية في درنة وصلت طريقا مسدودة".

وأكد أن "الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية"، مضيفا أن الجيش "لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين".

وأضاف أن الجيش استعاد عافيته، بعدما "تآمرت عليه بعض الدول والجماعات".

 وفي سياق متصل، طالبت غرفة عمليات "الكرامة" سكان مدينة درنة بأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أماكن تمركز المسلحين، وذلك من أجل منع المسلحين من استغلال السكان كدروع بشرية، ومن استخدام الطرق العامة مثل طريق وادي الشواعر.

وأكدت غرفة العمليات أن قواتها تتقدم بشكل جيد نحو تطهير المدينة من المسلحين.

 

المصدر: بوابة الوسط، رويترز
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الأولى
ليبيا: خليفة حفتر يُعلن بدء 'ساعة الصفر' في درنة
08 ماي 2018 | 00:21

 أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر "ساعة الصفر لتحرير درنة"، معتبرا أن المساعي السلمية في المدينة دخلت طريقا مسدودة.

وقال حفتر خلال العرض العسكري الذي أقيم في بنينة شرقي بنغازي اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق "عملية الكرامة" لقوات الجيش، إن "المساعي السلمية في درنة وصلت طريقا مسدودة".

وأكد أن "الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية"، مضيفا أن الجيش "لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين".

وأضاف أن الجيش استعاد عافيته، بعدما "تآمرت عليه بعض الدول والجماعات".

 وفي سياق متصل، طالبت غرفة عمليات "الكرامة" سكان مدينة درنة بأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أماكن تمركز المسلحين، وذلك من أجل منع المسلحين من استغلال السكان كدروع بشرية، ومن استخدام الطرق العامة مثل طريق وادي الشواعر.

وأكدت غرفة العمليات أن قواتها تتقدم بشكل جيد نحو تطهير المدينة من المسلحين.

 

المصدر: بوابة الوسط، رويترز
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