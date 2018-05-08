استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون بوتين أقوى رئيس في العالم

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تصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة الشخصيات الأكثر قوة في العالم في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وفقا لنتائج استطلاع للرأي نظمته شركة IFop الاجتماعية الفرنسية.
ووفقا لهذا الاستطلاع فإن أكثر من ثلث سكان ألمانيا (34%) وفرنسا (34%) وإيطاليا (38%) وصفوا بوتين بأنه أقوى زعيم في العالم، فيما يشاطر هذا الرأي 26% من البريطانيين و23% من الأمريكيين.
وشغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبة الثانية، بحصوله على 43% من أصوات الأمريكيين و33% من البريطانيين و25% من الفرنسيين و27% من الألمان و29% من الإيطاليين.
وجاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمرتبة الثالثة، تلته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
جدير بالذكر أن هذا الاستطلاع أجري خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و27 مارس الماضي وشارك فيه أكثر من 5 آلاف شخص.
المصدر: نوفوستي
تصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة الشخصيات الأكثر قوة في العالم في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وفقا لنتائج استطلاع للرأي نظمته شركة IFop الاجتماعية الفرنسية.
ووفقا لهذا الاستطلاع فإن أكثر من ثلث سكان ألمانيا (34%) وفرنسا (34%) وإيطاليا (38%) وصفوا بوتين بأنه أقوى زعيم في العالم، فيما يشاطر هذا الرأي 26% من البريطانيين و23% من الأمريكيين.
وشغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبة الثانية، بحصوله على 43% من أصوات الأمريكيين و33% من البريطانيين و25% من الفرنسيين و27% من الألمان و29% من الإيطاليين.
وجاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمرتبة الثالثة، تلته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
جدير بالذكر أن هذا الاستطلاع أجري خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و27 مارس الماضي وشارك فيه أكثر من 5 آلاف شخص.
المصدر: نوفوستي
-
-
12:31رئيس البرلمان: "المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظار"
08 ماي 2018
-
12:23الخطوط التونسية تؤجل رحلتيها بإتجاه روما وميلانو
08 ماي 2018
-
12:20وفد النجم الساحلي يجتمع بأعضاء لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي
08 ماي 2018
-
12:06تفاصيل النتائج الجزئية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية
08 ماي 2018
-
-
11:44الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي تنظم معرضا تشكيليا
08 ماي 2018
-
-
11:00مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية... فيديو
08 ماي 2018
-
10:35سوسة: ملتقى حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
08 ماي 2018
-
-
09:59سيدي بوزيد: يقتل شقيقه الاصغر بعصا
08 ماي 2018
-
09:30المنستير: استكمال احتساب الأصوات والقائمات المستقلة تتصدر السباق
08 ماي 2018
-
09:20أريانة: الانتهاء من فرز أصوات الناخبين وقائمة مستقلة تفوز بأغلب المقاعد
08 ماي 2018
-
09:03السرس: وقفة احتجاجية أمام بلدية المرجى
08 ماي 2018
-
08:46استعدادا لنهائي كاس تونس: زيارة تفقدية لملعب رادس
08 ماي 2018
-
08:37سوسة: النتائج الجزئية لبعض دوائر بلدية
08 ماي 2018
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018