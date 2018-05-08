استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون بوتين أقوى رئيس في العالم

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة الشخصيات الأكثر قوة في العالم في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وفقا لنتائج استطلاع للرأي نظمته شركة IFop الاجتماعية الفرنسية.

ووفقا لهذا الاستطلاع فإن أكثر من ثلث سكان ألمانيا (34%) وفرنسا (34%) وإيطاليا (38%) وصفوا بوتين بأنه أقوى زعيم في العالم، فيما يشاطر هذا الرأي 26% من البريطانيين و23% من الأمريكيين.

وشغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبة الثانية، بحصوله على 43% من أصوات الأمريكيين و33% من البريطانيين و25% من الفرنسيين و27% من الألمان و29% من الإيطاليين.

وجاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمرتبة الثالثة، تلته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

جدير بالذكر أن هذا الاستطلاع أجري خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و27 مارس الماضي وشارك فيه أكثر من 5 آلاف شخص.

المصدر: نوفوستي