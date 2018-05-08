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يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
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سوسة: آفاق تونس يتصدر القائمات المترشحة للانتخابات البلدية في القلعة الكبرى
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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
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السياسي
سوسة: آفاق تونس يتصدر القائمات المترشحة للانتخابات البلدية في القلعة الكبرى
08 ماي 2018 | 00:18

 سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: تصدر آفاق تونس القائمات المترشحة للانتخابات البلدية عن القلعة الكبرى والنتائج كالآتي

آفاق تونس 2389

النهضة 1856

قائمة القلعة اولا 1479

نداء تونس 937

القلعة الجديدة 927

شبابنا مستقبلنا 462

قائمة الزيتونة 207.

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السياسي
سوسة: آفاق تونس يتصدر القائمات المترشحة للانتخابات البلدية في القلعة الكبرى
08 ماي 2018 | 00:18

 سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: تصدر آفاق تونس القائمات المترشحة للانتخابات البلدية عن القلعة الكبرى والنتائج كالآتي

آفاق تونس 2389

النهضة 1856

قائمة القلعة اولا 1479

نداء تونس 937

القلعة الجديدة 927

شبابنا مستقبلنا 462

قائمة الزيتونة 207.

تقرؤون أيضا
سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018 السّاعة 00:26
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني كالآتي
المزيد >>
سوسة: آفاق تونس يتصدر القائمات المترشحة للانتخابات البلدية في القلعة الكبرى
08 ماي 2018 السّاعة 00:18
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: تصدر آفاق...
المزيد >>
المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018 السّاعة 00:01
أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية ،اليوم...
المزيد >>
الجربوعي: "تجميع النتائج لـ100 بلدية وسيتم النظر في 350 قرارا غدا الثلاثاء"
07 ماي 2018 السّاعة 23:12
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،...
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
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