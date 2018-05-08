المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة

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أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية ،اليوم الاثنين، فرز أصوات الناخبين بكل البلديات وعددها 18، فيما تمكنت من حصر المقاعد لكل القائمات المترشحة في 11 بلدية
وفي ما يلي توزيع المقاعد بالبلديات المذكورة :
بلدية المهدية (عدد المقاعد 30): القائمة المستقلة "المنارة" 6 مقاعد / حركة النهضة 5/ حركة نداء تونس 5/الاتحاد المدني 5/ القائمة المستقلة "الأمل" 4/الحزب الدستوري الحر 3/ التيار الديمقراطي 2
*بلدية الجم (24 مقعدا): نداء تونس 10/ حركة النهضة 9/ قائمة "الحرة" 5
* بلدية السواسي (24 مقعدا): - حركة النهضة 11/ حزب نداء تونس 8/ "الوفاق" 4/ القائمة المستقلة "أحرار الكساسبة "1
* بلدية الحكائمة (18مقعدا): نداء تونس 7/ النهضة 5/ آفاق تونس 3/ القائمة المستقلة"الطموح" 3
* بلدية التلالسة (18 مقعدا): النهضة 6/ نداء تونس 6/ القائمة المستقلة "الزيتونة" 6
* بلدية الرجيش (18 مقعدا): القائمة المستقلة " اخدم بلادك" 8/ النهضة 3/ نداء تونس 2/ الجبهة الشعبية 2/ القائمة المستقلة "المواطنة" 1/ آفاق تونس 1/ التيار الديمقراطي 1
* بلدية قصور الساف (24 مقعدا): القائمة المستقلة "معا من أجل مستقبل أفضل" 7/ آفاق تونس 4/ نداء تونس 3/ النهضة 3/ التيار الديمقراطي 3/ القائمة المستقلة "الساف للبيئة والتنمية" 2/ القائمة المستقلة "التحدي" 2
* بلدية سيدي علوان (18 مقعدا) : النهضة 15/ نداء تونس 9 * بلدية الشابة (24 مقعدا): القائمة المستقلة "الارتقاء بالعمل البلدي" 7/ نداء تونس 4/ الجبهة الشعبية 3/ القائمة المستقلة "الشابة بيكم أشب" 3/ النهضة 2/التيار الديمقراطي 2/ القائمة المستقلة "الإنقاذ" 1/ القائمة المستقلة "أحب الشابة" 1/ القائمة المستقلة "الأصالة"1
* بلدية كركر (18 مقعدا): النهضة 7/ القائمة المستقلة "الإقلاع" 4/ نداء تونس 3/الوفاق 2/ آفاق تونس 1/القائمة المستقلة "الأحرار" 1
* بلدية هبيرة (18 مقعدا):النهضة 9/ نداء تونس 6/ آفاق تونس 3
أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية ،اليوم الاثنين، فرز أصوات الناخبين بكل البلديات وعددها 18، فيما تمكنت من حصر المقاعد لكل القائمات المترشحة في 11 بلدية
وفي ما يلي توزيع المقاعد بالبلديات المذكورة :
بلدية المهدية (عدد المقاعد 30): القائمة المستقلة "المنارة" 6 مقاعد / حركة النهضة 5/ حركة نداء تونس 5/الاتحاد المدني 5/ القائمة المستقلة "الأمل" 4/الحزب الدستوري الحر 3/ التيار الديمقراطي 2
*بلدية الجم (24 مقعدا): نداء تونس 10/ حركة النهضة 9/ قائمة "الحرة" 5
* بلدية السواسي (24 مقعدا): - حركة النهضة 11/ حزب نداء تونس 8/ "الوفاق" 4/ القائمة المستقلة "أحرار الكساسبة "1
* بلدية الحكائمة (18مقعدا): نداء تونس 7/ النهضة 5/ آفاق تونس 3/ القائمة المستقلة"الطموح" 3
* بلدية التلالسة (18 مقعدا): النهضة 6/ نداء تونس 6/ القائمة المستقلة "الزيتونة" 6
* بلدية الرجيش (18 مقعدا): القائمة المستقلة " اخدم بلادك" 8/ النهضة 3/ نداء تونس 2/ الجبهة الشعبية 2/ القائمة المستقلة "المواطنة" 1/ آفاق تونس 1/ التيار الديمقراطي 1
* بلدية قصور الساف (24 مقعدا): القائمة المستقلة "معا من أجل مستقبل أفضل" 7/ آفاق تونس 4/ نداء تونس 3/ النهضة 3/ التيار الديمقراطي 3/ القائمة المستقلة "الساف للبيئة والتنمية" 2/ القائمة المستقلة "التحدي" 2
* بلدية سيدي علوان (18 مقعدا) : النهضة 15/ نداء تونس 9 * بلدية الشابة (24 مقعدا): القائمة المستقلة "الارتقاء بالعمل البلدي" 7/ نداء تونس 4/ الجبهة الشعبية 3/ القائمة المستقلة "الشابة بيكم أشب" 3/ النهضة 2/التيار الديمقراطي 2/ القائمة المستقلة "الإنقاذ" 1/ القائمة المستقلة "أحب الشابة" 1/ القائمة المستقلة "الأصالة"1
* بلدية كركر (18 مقعدا): النهضة 7/ القائمة المستقلة "الإقلاع" 4/ نداء تونس 3/الوفاق 2/ آفاق تونس 1/القائمة المستقلة "الأحرار" 1
* بلدية هبيرة (18 مقعدا):النهضة 9/ نداء تونس 6/ آفاق تونس 3
-
00:26سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018
-
00:21ليبيا: خليفة حفتر يُعلن بدء 'ساعة الصفر' في درنة
08 ماي 2018
-
-
00:01المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018
-
-
-
22:41النتائج الأولية للانتخابات البلدية في مدنين
07 ماي 2018
-
-
21:52غدا الثلاثاء: جلسة عامة بالبرلمان للنظر في 4 مشاريع قوانين
07 ماي 2018
-
21:40سوسة: نتائج أولية للدائرة البلدية القلعة الصغرى
07 ماي 2018
-
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018