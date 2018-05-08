الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 08 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
السياسي
المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018 | 00:01

أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية ،اليوم الاثنين، فرز أصوات الناخبين بكل البلديات وعددها 18، فيما تمكنت من حصر المقاعد لكل القائمات المترشحة في 11 بلدية

وفي ما يلي توزيع المقاعد بالبلديات المذكورة :

بلدية المهدية (عدد المقاعد 30): القائمة المستقلة "المنارة" 6 مقاعد / حركة النهضة 5/ حركة نداء تونس 5/الاتحاد المدني 5/ القائمة المستقلة "الأمل" 4/الحزب الدستوري الحر 3/ التيار الديمقراطي 2

*بلدية الجم (24 مقعدا): نداء تونس 10/ حركة النهضة 9/ قائمة "الحرة" 5

* بلدية السواسي (24 مقعدا): - حركة النهضة 11/ حزب نداء تونس 8/ "الوفاق" 4/ القائمة المستقلة "أحرار الكساسبة "1

* بلدية الحكائمة (18مقعدا): نداء تونس 7/ النهضة 5/ آفاق تونس 3/ القائمة المستقلة"الطموح" 3

* بلدية التلالسة (18 مقعدا): النهضة 6/ نداء تونس 6/ القائمة المستقلة "الزيتونة" 6

* بلدية الرجيش (18 مقعدا): القائمة المستقلة " اخدم بلادك" 8/ النهضة 3/ نداء تونس 2/ الجبهة الشعبية 2/ القائمة المستقلة "المواطنة" 1/ آفاق تونس 1/ التيار الديمقراطي 1

 * بلدية قصور الساف (24 مقعدا): القائمة المستقلة "معا من أجل مستقبل أفضل" 7/ آفاق تونس 4/ نداء تونس 3/ النهضة 3/ التيار الديمقراطي 3/ القائمة المستقلة "الساف للبيئة والتنمية" 2/ القائمة المستقلة "التحدي" 2

 * بلدية سيدي علوان (18 مقعدا) : النهضة 15/ نداء تونس 9  * بلدية الشابة (24 مقعدا): القائمة المستقلة "الارتقاء بالعمل البلدي" 7/ نداء تونس 4/ الجبهة الشعبية 3/ القائمة المستقلة "الشابة بيكم أشب" 3/ النهضة 2/التيار الديمقراطي 2/ القائمة المستقلة "الإنقاذ" 1/ القائمة المستقلة "أحب الشابة" 1/ القائمة المستقلة "الأصالة"1

* بلدية كركر (18 مقعدا): النهضة 7/ القائمة المستقلة "الإقلاع" 4/ نداء تونس 3/الوفاق 2/ آفاق تونس 1/القائمة المستقلة "الأحرار" 1

 * بلدية هبيرة (18 مقعدا):النهضة 9/ نداء تونس 6/ آفاق تونس 3

 

تقرؤون أيضا
سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018 السّاعة 00:26
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني كالآتي
المزيد >>
سوسة: آفاق تونس يتصدر القائمات المترشحة للانتخابات البلدية في القلعة الكبرى
08 ماي 2018 السّاعة 00:18
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: تصدر آفاق...
المزيد >>
المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018 السّاعة 00:01
أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية ،اليوم...
المزيد >>
الجربوعي: "تجميع النتائج لـ100 بلدية وسيتم النظر في 350 قرارا غدا الثلاثاء"
07 ماي 2018 السّاعة 23:12
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018 | 00:01

أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية ،اليوم الاثنين، فرز أصوات الناخبين بكل البلديات وعددها 18، فيما تمكنت من حصر المقاعد لكل القائمات المترشحة في 11 بلدية

وفي ما يلي توزيع المقاعد بالبلديات المذكورة :

بلدية المهدية (عدد المقاعد 30): القائمة المستقلة "المنارة" 6 مقاعد / حركة النهضة 5/ حركة نداء تونس 5/الاتحاد المدني 5/ القائمة المستقلة "الأمل" 4/الحزب الدستوري الحر 3/ التيار الديمقراطي 2

*بلدية الجم (24 مقعدا): نداء تونس 10/ حركة النهضة 9/ قائمة "الحرة" 5

* بلدية السواسي (24 مقعدا): - حركة النهضة 11/ حزب نداء تونس 8/ "الوفاق" 4/ القائمة المستقلة "أحرار الكساسبة "1

* بلدية الحكائمة (18مقعدا): نداء تونس 7/ النهضة 5/ آفاق تونس 3/ القائمة المستقلة"الطموح" 3

* بلدية التلالسة (18 مقعدا): النهضة 6/ نداء تونس 6/ القائمة المستقلة "الزيتونة" 6

* بلدية الرجيش (18 مقعدا): القائمة المستقلة " اخدم بلادك" 8/ النهضة 3/ نداء تونس 2/ الجبهة الشعبية 2/ القائمة المستقلة "المواطنة" 1/ آفاق تونس 1/ التيار الديمقراطي 1

 * بلدية قصور الساف (24 مقعدا): القائمة المستقلة "معا من أجل مستقبل أفضل" 7/ آفاق تونس 4/ نداء تونس 3/ النهضة 3/ التيار الديمقراطي 3/ القائمة المستقلة "الساف للبيئة والتنمية" 2/ القائمة المستقلة "التحدي" 2

 * بلدية سيدي علوان (18 مقعدا) : النهضة 15/ نداء تونس 9  * بلدية الشابة (24 مقعدا): القائمة المستقلة "الارتقاء بالعمل البلدي" 7/ نداء تونس 4/ الجبهة الشعبية 3/ القائمة المستقلة "الشابة بيكم أشب" 3/ النهضة 2/التيار الديمقراطي 2/ القائمة المستقلة "الإنقاذ" 1/ القائمة المستقلة "أحب الشابة" 1/ القائمة المستقلة "الأصالة"1

* بلدية كركر (18 مقعدا): النهضة 7/ القائمة المستقلة "الإقلاع" 4/ نداء تونس 3/الوفاق 2/ آفاق تونس 1/القائمة المستقلة "الأحرار" 1

 * بلدية هبيرة (18 مقعدا):النهضة 9/ نداء تونس 6/ آفاق تونس 3

 

تقرؤون أيضا
سوسة: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني
08 ماي 2018 السّاعة 00:26
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نتائج الانتخابات الجزئية لدائرتي المسعدين وسيدي الهاني كالآتي
المزيد >>
سوسة: آفاق تونس يتصدر القائمات المترشحة للانتخابات البلدية في القلعة الكبرى
08 ماي 2018 السّاعة 00:18
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: تصدر آفاق...
المزيد >>
المهدية: توزيع مقاعد المجالس البلدية بـ11 دائرة
08 ماي 2018 السّاعة 00:01
أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية ،اليوم...
المزيد >>
الجربوعي: "تجميع النتائج لـ100 بلدية وسيتم النظر في 350 قرارا غدا الثلاثاء"
07 ماي 2018 السّاعة 23:12
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
﻿