الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 07 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
الأولى
الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018 | 20:59

كشف جهاز الأمن العراقي أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود مع العراق.

وقال المدير العام لإدارة الاستخبارات ومكافحة المخدرات للداخلية العراقية، أبو علي البصري، في حديث لقناة "Fox News" الأمريكية: "تشير أحدث المعلومات التي تتوفر لدينا إلى أنه موجود في بلدة حجين الواقعة بسوريا على بعد 18 ميلا عن الحدود (السورية العراقية) داخل محافظة دير الزور".

وأوضح البصري أن المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي، حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط، مشددا على أنها تستخدم لإعداد "غارة متعددة القوات" مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية.

من جانبه، أكد اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية، أن البغدادي، الذي عينت مكافأة 25 مليون دولار لمعلومات ستساعد في إلقاء القبض عليه، يحاول البقاء على قيد الحياة في منطقة حدودية شرق نهر الفرات، ومن الممكن أن يقيم أيضا في الوقت الراهن في بلدة الشدادي السورية بمحافظة الحسكة، موضحا أنه "ليس من الصعب عليه الاختفاء في الصحراء السورية".

وتلتزم بهذا الراي أيضا "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تعتقد، حسب ما قاله للقناة الأمريكية المتحدث باسمها، مصطفى بالي، إن زعيم تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، يمكن أن يكون حاليا في واحدة من "عشرات البلدات" الواقعة على الحدود السورية العراقية.

بدوره، ذكر عضو لجنة المصالحة الوطنية العراقية والباحث في شؤون التطرف والإرهاب، هشام الهاشمي، الذي يعمل مستشارا لدى السلطات العراقية وحكومات بعض الدول الأخرى بشأن "داعش"، أن البغدادي جرى رصد تحركاته بشكل وثيق لآخر مرة صيف 2017، عندما كان يتنقل في محافظة نينوى العراقية  قرب الموصل، التي سيطرت عليها القوات العراقية بطرد "داعش" منها.

وأوضح الهاشمي أنه التقى عددا من الأشخاص الذين عرفوا البغدادي، وكذلك بعض مساعديه، وقالوا إنه يتنقل دون أي موكب أو حرس أمني شخصي، ويرافقه فقط 3 أشخاص، وهم نجله وصهره وصديقه الذي يعمل سائقا لديه.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت في منتصف يونيو الماضي بأنها تدرس المعلومات حول القتل المزعوم للبغدادي نتيجة الغارة التي نفذتها القوات الروسية في 28 مايو 2017  بالقرب من الرقة، لكنه تبين لاحقا أن زعيم "داعش" لم يقتل وإنما أصيب جراء العملية.

وكان البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري، ظهر أمام الجمهور لأول مرة في يوليو عام 2014، عندما أعلن من جامع النوري في الموصل، التي استولى عليه "داعش"، إنشاء "دولة الخلافة" في العراق وسوريا، ومنذ ذلك الوقت نشرت وسائل الإعلام أكثر من مرة أنباء عن القضاء عليه، لكن كلها لم تتأكد.

وكالات
تقرؤون أيضا
لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018 السّاعة 21:13
تطارد الإصابات لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018، الأمر الذي أثار مخاوف مدرب نسور قرطاج، نبيل...
المزيد >>
الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018 السّاعة 20:59
كشف جهاز الأمن العراقي أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي،...
المزيد >>
صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018 السّاعة 20:33
غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من...
المزيد >>
الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018 السّاعة 20:16
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018 | 20:59

كشف جهاز الأمن العراقي أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود مع العراق.

وقال المدير العام لإدارة الاستخبارات ومكافحة المخدرات للداخلية العراقية، أبو علي البصري، في حديث لقناة "Fox News" الأمريكية: "تشير أحدث المعلومات التي تتوفر لدينا إلى أنه موجود في بلدة حجين الواقعة بسوريا على بعد 18 ميلا عن الحدود (السورية العراقية) داخل محافظة دير الزور".

وأوضح البصري أن المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي، حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط، مشددا على أنها تستخدم لإعداد "غارة متعددة القوات" مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية.

من جانبه، أكد اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية، أن البغدادي، الذي عينت مكافأة 25 مليون دولار لمعلومات ستساعد في إلقاء القبض عليه، يحاول البقاء على قيد الحياة في منطقة حدودية شرق نهر الفرات، ومن الممكن أن يقيم أيضا في الوقت الراهن في بلدة الشدادي السورية بمحافظة الحسكة، موضحا أنه "ليس من الصعب عليه الاختفاء في الصحراء السورية".

وتلتزم بهذا الراي أيضا "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تعتقد، حسب ما قاله للقناة الأمريكية المتحدث باسمها، مصطفى بالي، إن زعيم تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، يمكن أن يكون حاليا في واحدة من "عشرات البلدات" الواقعة على الحدود السورية العراقية.

بدوره، ذكر عضو لجنة المصالحة الوطنية العراقية والباحث في شؤون التطرف والإرهاب، هشام الهاشمي، الذي يعمل مستشارا لدى السلطات العراقية وحكومات بعض الدول الأخرى بشأن "داعش"، أن البغدادي جرى رصد تحركاته بشكل وثيق لآخر مرة صيف 2017، عندما كان يتنقل في محافظة نينوى العراقية  قرب الموصل، التي سيطرت عليها القوات العراقية بطرد "داعش" منها.

وأوضح الهاشمي أنه التقى عددا من الأشخاص الذين عرفوا البغدادي، وكذلك بعض مساعديه، وقالوا إنه يتنقل دون أي موكب أو حرس أمني شخصي، ويرافقه فقط 3 أشخاص، وهم نجله وصهره وصديقه الذي يعمل سائقا لديه.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت في منتصف يونيو الماضي بأنها تدرس المعلومات حول القتل المزعوم للبغدادي نتيجة الغارة التي نفذتها القوات الروسية في 28 مايو 2017  بالقرب من الرقة، لكنه تبين لاحقا أن زعيم "داعش" لم يقتل وإنما أصيب جراء العملية.

وكان البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري، ظهر أمام الجمهور لأول مرة في يوليو عام 2014، عندما أعلن من جامع النوري في الموصل، التي استولى عليه "داعش"، إنشاء "دولة الخلافة" في العراق وسوريا، ومنذ ذلك الوقت نشرت وسائل الإعلام أكثر من مرة أنباء عن القضاء عليه، لكن كلها لم تتأكد.

وكالات
تقرؤون أيضا
لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018 السّاعة 21:13
تطارد الإصابات لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018، الأمر الذي أثار مخاوف مدرب نسور قرطاج، نبيل...
المزيد >>
الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018 السّاعة 20:59
كشف جهاز الأمن العراقي أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي،...
المزيد >>
صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018 السّاعة 20:33
غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من...
المزيد >>
الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018 السّاعة 20:16
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
﻿