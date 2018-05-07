الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي

-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
كشف جهاز الأمن العراقي أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود مع العراق.
وقال المدير العام لإدارة الاستخبارات ومكافحة المخدرات للداخلية العراقية، أبو علي البصري، في حديث لقناة "Fox News" الأمريكية: "تشير أحدث المعلومات التي تتوفر لدينا إلى أنه موجود في بلدة حجين الواقعة بسوريا على بعد 18 ميلا عن الحدود (السورية العراقية) داخل محافظة دير الزور".
وأوضح البصري أن المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي، حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط، مشددا على أنها تستخدم لإعداد "غارة متعددة القوات" مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية.
من جانبه، أكد اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية، أن البغدادي، الذي عينت مكافأة 25 مليون دولار لمعلومات ستساعد في إلقاء القبض عليه، يحاول البقاء على قيد الحياة في منطقة حدودية شرق نهر الفرات، ومن الممكن أن يقيم أيضا في الوقت الراهن في بلدة الشدادي السورية بمحافظة الحسكة، موضحا أنه "ليس من الصعب عليه الاختفاء في الصحراء السورية".
وتلتزم بهذا الراي أيضا "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تعتقد، حسب ما قاله للقناة الأمريكية المتحدث باسمها، مصطفى بالي، إن زعيم تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، يمكن أن يكون حاليا في واحدة من "عشرات البلدات" الواقعة على الحدود السورية العراقية.
بدوره، ذكر عضو لجنة المصالحة الوطنية العراقية والباحث في شؤون التطرف والإرهاب، هشام الهاشمي، الذي يعمل مستشارا لدى السلطات العراقية وحكومات بعض الدول الأخرى بشأن "داعش"، أن البغدادي جرى رصد تحركاته بشكل وثيق لآخر مرة صيف 2017، عندما كان يتنقل في محافظة نينوى العراقية قرب الموصل، التي سيطرت عليها القوات العراقية بطرد "داعش" منها.
وأوضح الهاشمي أنه التقى عددا من الأشخاص الذين عرفوا البغدادي، وكذلك بعض مساعديه، وقالوا إنه يتنقل دون أي موكب أو حرس أمني شخصي، ويرافقه فقط 3 أشخاص، وهم نجله وصهره وصديقه الذي يعمل سائقا لديه.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت في منتصف يونيو الماضي بأنها تدرس المعلومات حول القتل المزعوم للبغدادي نتيجة الغارة التي نفذتها القوات الروسية في 28 مايو 2017 بالقرب من الرقة، لكنه تبين لاحقا أن زعيم "داعش" لم يقتل وإنما أصيب جراء العملية.
وكان البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري، ظهر أمام الجمهور لأول مرة في يوليو عام 2014، عندما أعلن من جامع النوري في الموصل، التي استولى عليه "داعش"، إنشاء "دولة الخلافة" في العراق وسوريا، ومنذ ذلك الوقت نشرت وسائل الإعلام أكثر من مرة أنباء عن القضاء عليه، لكن كلها لم تتأكد.
كشف جهاز الأمن العراقي أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود مع العراق.
وقال المدير العام لإدارة الاستخبارات ومكافحة المخدرات للداخلية العراقية، أبو علي البصري، في حديث لقناة "Fox News" الأمريكية: "تشير أحدث المعلومات التي تتوفر لدينا إلى أنه موجود في بلدة حجين الواقعة بسوريا على بعد 18 ميلا عن الحدود (السورية العراقية) داخل محافظة دير الزور".
وأوضح البصري أن المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي، حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط، مشددا على أنها تستخدم لإعداد "غارة متعددة القوات" مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية.
من جانبه، أكد اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية، أن البغدادي، الذي عينت مكافأة 25 مليون دولار لمعلومات ستساعد في إلقاء القبض عليه، يحاول البقاء على قيد الحياة في منطقة حدودية شرق نهر الفرات، ومن الممكن أن يقيم أيضا في الوقت الراهن في بلدة الشدادي السورية بمحافظة الحسكة، موضحا أنه "ليس من الصعب عليه الاختفاء في الصحراء السورية".
وتلتزم بهذا الراي أيضا "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تعتقد، حسب ما قاله للقناة الأمريكية المتحدث باسمها، مصطفى بالي، إن زعيم تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، يمكن أن يكون حاليا في واحدة من "عشرات البلدات" الواقعة على الحدود السورية العراقية.
بدوره، ذكر عضو لجنة المصالحة الوطنية العراقية والباحث في شؤون التطرف والإرهاب، هشام الهاشمي، الذي يعمل مستشارا لدى السلطات العراقية وحكومات بعض الدول الأخرى بشأن "داعش"، أن البغدادي جرى رصد تحركاته بشكل وثيق لآخر مرة صيف 2017، عندما كان يتنقل في محافظة نينوى العراقية قرب الموصل، التي سيطرت عليها القوات العراقية بطرد "داعش" منها.
وأوضح الهاشمي أنه التقى عددا من الأشخاص الذين عرفوا البغدادي، وكذلك بعض مساعديه، وقالوا إنه يتنقل دون أي موكب أو حرس أمني شخصي، ويرافقه فقط 3 أشخاص، وهم نجله وصهره وصديقه الذي يعمل سائقا لديه.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت في منتصف يونيو الماضي بأنها تدرس المعلومات حول القتل المزعوم للبغدادي نتيجة الغارة التي نفذتها القوات الروسية في 28 مايو 2017 بالقرب من الرقة، لكنه تبين لاحقا أن زعيم "داعش" لم يقتل وإنما أصيب جراء العملية.
وكان البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري، ظهر أمام الجمهور لأول مرة في يوليو عام 2014، عندما أعلن من جامع النوري في الموصل، التي استولى عليه "داعش"، إنشاء "دولة الخلافة" في العراق وسوريا، ومنذ ذلك الوقت نشرت وسائل الإعلام أكثر من مرة أنباء عن القضاء عليه، لكن كلها لم تتأكد.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018