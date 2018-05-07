صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي

غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني، بقرار فني من المدرب إرنستو فالفيردي.

وتقول صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن الشكوك تزداد حول مستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي مع برشلونة، بعدما لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في الكلاسيكو أمس.

وتابعت الصحيفة أن فالفيردي كرر أفعاله مع ديمبلي بقلة دقائق المشاركة مع الفريق الكتالوني، بعدما لعب 8 دقائق قي نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية "5-0" بدلا من كوتينيو، وأيضا في ربع نهائي تشامبيونزليج أمام روما.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالية رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة في الصيف المقبل "واردة" في ظل اقتراب البارسا من ضم مواطنه أنطوان جريزمان مع استمرارية الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز في الهجوم الكتالوني الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة أن إمكانية رحيل ديمبلي لفريق من الدوري الإسباني "مقترحة" داخل جدران برشلونة.

وتقصد الصحيفة الكتالونية من حديثها السابق رغبة برشلونة في إعارة ديمبلي صاحب الـ20 عاما لفريق في الليجا، من أجل الحفاظ على مستواه، لأنه مع قدوم جريزمان سوف تقل مشاركاته.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن "يورجن كلوب، مدرب ليفربول لم يخف رغبته في ضم ديمبلي في الصيف المقبل، إذا قرر برشلونة التخلي عنه، خاصة وأنه يمكن أن يكون بديلا جيدا إذا رحل المصري محمد صلاح عن الريدز".

وكان ديمبلي انضم لبرشلونة من بوروسيا دورتموند في الصيف الماضي مقابل 140 مليون يورو بالحوافز.

المصدر: كووورة