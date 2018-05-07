صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي

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غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني، بقرار فني من المدرب إرنستو فالفيردي.
وتقول صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن الشكوك تزداد حول مستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي مع برشلونة، بعدما لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في الكلاسيكو أمس.
وتابعت الصحيفة أن فالفيردي كرر أفعاله مع ديمبلي بقلة دقائق المشاركة مع الفريق الكتالوني، بعدما لعب 8 دقائق قي نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية "5-0" بدلا من كوتينيو، وأيضا في ربع نهائي تشامبيونزليج أمام روما.
وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالية رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة في الصيف المقبل "واردة" في ظل اقتراب البارسا من ضم مواطنه أنطوان جريزمان مع استمرارية الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز في الهجوم الكتالوني الموسم المقبل.
وكشفت الصحيفة أن إمكانية رحيل ديمبلي لفريق من الدوري الإسباني "مقترحة" داخل جدران برشلونة.
وتقصد الصحيفة الكتالونية من حديثها السابق رغبة برشلونة في إعارة ديمبلي صاحب الـ20 عاما لفريق في الليجا، من أجل الحفاظ على مستواه، لأنه مع قدوم جريزمان سوف تقل مشاركاته.
وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن "يورجن كلوب، مدرب ليفربول لم يخف رغبته في ضم ديمبلي في الصيف المقبل، إذا قرر برشلونة التخلي عنه، خاصة وأنه يمكن أن يكون بديلا جيدا إذا رحل المصري محمد صلاح عن الريدز".
وكان ديمبلي انضم لبرشلونة من بوروسيا دورتموند في الصيف الماضي مقابل 140 مليون يورو بالحوافز.
غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني، بقرار فني من المدرب إرنستو فالفيردي.
وتقول صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن الشكوك تزداد حول مستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي مع برشلونة، بعدما لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في الكلاسيكو أمس.
وتابعت الصحيفة أن فالفيردي كرر أفعاله مع ديمبلي بقلة دقائق المشاركة مع الفريق الكتالوني، بعدما لعب 8 دقائق قي نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية "5-0" بدلا من كوتينيو، وأيضا في ربع نهائي تشامبيونزليج أمام روما.
وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالية رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة في الصيف المقبل "واردة" في ظل اقتراب البارسا من ضم مواطنه أنطوان جريزمان مع استمرارية الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز في الهجوم الكتالوني الموسم المقبل.
وكشفت الصحيفة أن إمكانية رحيل ديمبلي لفريق من الدوري الإسباني "مقترحة" داخل جدران برشلونة.
وتقصد الصحيفة الكتالونية من حديثها السابق رغبة برشلونة في إعارة ديمبلي صاحب الـ20 عاما لفريق في الليجا، من أجل الحفاظ على مستواه، لأنه مع قدوم جريزمان سوف تقل مشاركاته.
وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن "يورجن كلوب، مدرب ليفربول لم يخف رغبته في ضم ديمبلي في الصيف المقبل، إذا قرر برشلونة التخلي عنه، خاصة وأنه يمكن أن يكون بديلا جيدا إذا رحل المصري محمد صلاح عن الريدز".
وكان ديمبلي انضم لبرشلونة من بوروسيا دورتموند في الصيف الماضي مقابل 140 مليون يورو بالحوافز.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018