الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''

أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم حزب "حركة تونس إلى الأمام" لمؤسسه عبيد البريكي، ولاحظت الوزارة، وفق بلاغ، أنّ العدد الجملي للأحزاب السياسية أصبح 212 حزبا.

وكان عبيد البريكي أفاد في جانفي الماضي أنّ مشاركين من 6 أحزاب وعددا كبيرا من المستقلين والنقابيين مع مشاركة هامة للنساء والشباب اتفقوا، في ندوة وطنية لـ "تجميع اليسار"، على تسمية هذه المبادرة بـ" حركة تونس إلى الأمام"، مضيفا أن المؤتمر التأسيسي للحزب سيعقد في تاريخ لا يتجاوز نوفمبر 2018.