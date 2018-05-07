الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''

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أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم حزب "حركة تونس إلى الأمام" لمؤسسه عبيد البريكي، ولاحظت الوزارة، وفق بلاغ، أنّ العدد الجملي للأحزاب السياسية أصبح 212 حزبا.
وكان عبيد البريكي أفاد في جانفي الماضي أنّ مشاركين من 6 أحزاب وعددا كبيرا من المستقلين والنقابيين مع مشاركة هامة للنساء والشباب اتفقوا، في ندوة وطنية لـ "تجميع اليسار"، على تسمية هذه المبادرة بـ" حركة تونس إلى الأمام"، مضيفا أن المؤتمر التأسيسي للحزب سيعقد في تاريخ لا يتجاوز نوفمبر 2018.
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم حزب "حركة تونس إلى الأمام" لمؤسسه عبيد البريكي، ولاحظت الوزارة، وفق بلاغ، أنّ العدد الجملي للأحزاب السياسية أصبح 212 حزبا.
وكان عبيد البريكي أفاد في جانفي الماضي أنّ مشاركين من 6 أحزاب وعددا كبيرا من المستقلين والنقابيين مع مشاركة هامة للنساء والشباب اتفقوا، في ندوة وطنية لـ "تجميع اليسار"، على تسمية هذه المبادرة بـ" حركة تونس إلى الأمام"، مضيفا أن المؤتمر التأسيسي للحزب سيعقد في تاريخ لا يتجاوز نوفمبر 2018.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018