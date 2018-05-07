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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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الأولى
النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018 | 20:11

أعلنت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد ظهر اليوم الاثنين عن النتائج الأولوية للانتخابات البلدية بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد  وفي ما يلي النتائج:

دائرة سيدي بوزيد: عدد الأصوات9987

حركة نداء تونس:2737 صوتا

حركة النهضة:2710 صوتا

الجبهة الشعبية:880 صوتا

القائمة المستقلّة: نحبك يا بلادي:745 صوتا

التيار الديمقراطي:727 صوتا

حركة الشعب:664 صوتا

الاتحاد المدني:467 صوتا

الحزب الاشتراكي:366 صوتا

خوذ حقك:287 صوتا

الورد:220 صوتا

حراك تونس الإرادة:191 صوتا

دائرة رحال عدد الأصوات:2201

حركة نداء تونس:632 صوتا

الحزب الاشتراكي:454 صوتا

النور:292 صوتا

القائمة المستقلّة: التحدي:239 صوتا

حركة النهضة :221 صوتا

القائمة المستقلّة: الامل:155 صوتا

 

 

دائرة باطن الغزال عدد الأصوات:2476

القائمة المستقلّة: من اجل الأبيض:646 صوتا

حركة النهضة:465 صوتا

حركة نداء تونس:444 صوتا

القائمة المستقلّة: الامل:365 صوتا

القائمة المستقلّة: الارتقاء:225 صوتا

الحزب الحر الدستوري:196 صوتا

حزب حراك تونس الإرادة:135 صوتا

 دائرة لسودة عدد الأصوات:2236

القائمة المستقلّة: نجمة الوسط:692 صوتا

حركة النهضة:664 صوتا

حركة نداء تونس:434 صوتا

القائمة المستقلّة: الاحرار:258 صوتا

حركة الشعب:188 صوتا

دائرة المنصورة عدد الأصوات:1265

حركة النهضة:575 صوتا

الاتحاد المدني:418 صوتا

حراك تونس الإرادة:272 صوتا

 دائرة منزل بوزيان عدد الأصوات:6880

قائمة الوحدة لغد أفضل:1201 صوتا

القائمة المستقلّة: الوفاء:972 صوتا

الجبهة الشعبية:952 صوتا

حركة النهضة:882 صوتا

القائمة المستقلّة: حياة كريمة:839 صوتا

حركة نداء تونس:670 صوتا

الحزب الاشتراكي:305 صوتا

القائمة المستقلّة: الطموح:375 صوتا

القائمة المستقلّة: التحدي:268 صوتا

قائمة منزل بوزيان:238 صوتا

حركة الديموقراطيين الاجتماعيين:178 صوتا

 دائرة أولاد حفوزعدد الأصوات:4429

القائمة المستقلّة: الانطلاقة:1311 صوتا

النهضة:808 أصوات

القائمة المستقلّة: التغيير:526 صوتا

القائمة المستقلّة: البديل الشبابي:441 صوتا

القائمة المستقلّة: اليد البيضاء لخدمة الضعفاء:440 صوتا

القائمة المستقلّة: تحيا أولاد حفوز:403 صوتا

القائمة المستقلّة: وطني:400 صوتا

القائمة المستقلّة: العمل والمواطنة :326 صوتا

دائرة السعيدة عدد الأصوات:4655

نداء تونس:1610 صوتا

حركة النهضة:965 صوتا

القائمة المستقلّة: أمل المستقبل:591 صوتا

القائمة المستقلّة: الجيل الجديد على الطريق الصحيح:435 صوتا

القائمة المستقلّة: صوت الجهة:418 صوتا

القائمة المستقلّة: الأمل:346 صوتا

القائمة المستقلّة: الشباب الصاعد بالسعيدة:223 صوتا

 دائرة المكناسي عدد الأصوات:5000

حركة النهضة:1097 صوتا

حركة الشعب:813 صوتا

الجبهة الشعبية:759 صوتا

حركة النداء:705 صوتا

القائمة المستقلّة: المكناسي الجديدة :591 صوتا

القائمة المستقلّة: صيد الخنق :420 صوتا

القائمة المستقلّة: المكناسي أمانة:239 صوتا

القائمة المستقلّة: الحياة:224 صوتا

حراك تونس الإرادة:152 صوتا

 دائرة بئر الحفي عدد الأصوات:4418

القائمة المستقلّة: احرار بئر الحفي:1108 صوتا

حركة النهضة:799 صوتا

حركة الشعب:669 صوتا

القائمة المستقلّة: العمل:496 صوتا

القائمة المستقلّة: ناس الخير:473 صوتا

القائمة المستقلّة: العزيمة والعمل لتحقيق الأمل:310 صوتا

نداء تونس:271 صوتا

الحزب الاشتراكي:217 صوتا

حراك تونس الإرادة:75 صوتا

 دائرة السبالة عدد الأصوات:4352

حركة النهضة:1309 صوتا

حركة نداء تونس:783 صوتا

القائمة المستقلّة: البلدية للجميع:667 صوتا

الوفاق:615 صوتا

القائمة المستقلّة: الشباب المستقل:462 صوتا

القائمة المستقلّة: صوت الشباب:344 صوتا

القائمة المستقلّة: السبالة تجمعنا:142 صوتا

 دائرة السوق الجديد عدد الأصوات:5156

القائمة المستقلّة: قائمة البدر:1627 صوتا

حركة النهضة:782 صوتا

حزب المبادرة:658 صوتا

القائمة المستقلّة: الامل:527 صوتا

حركة النداء:458 صوتا

القائمة المستقلّة: ايد واحدة:359 صوتا

القائمة المستقلّة: الصمود:315 صوتا

القائمة المستقلّة: الانتصار لمبادئ الشهيد:305 صوتا

القائمة المستقلّة: الأحرار:129 صوتا

 دائرة جلمة عدد الأصوات:5039

حركة النهضة:1699 صوتا

القائمة المستقلّة: الزيتونة:915 صوتا

نداء تونس:913 صوتا

الجبهة الشعبية:833 صوتا

القائمة المستقلّة: الفوز والعمل:579 صوتا

حراك تونس الإرادة:154 صوتا

دائرة الرقاب عدد الأصوات:8204

حركة النهضة:3178 صوتا

حركة نداء تونس:2095 صوتا

الجبهة الشعبية:902 صوت

القائمة المستقلّة: التحدي:736 صوتا

القائمة المستقلّة: الرقاب امانة:491 صوتا

القائمة المستقلّة: التنمية حقنا:441 صوتا

القائمة المستقلّة: احرار الرقاب:361 صوتا

 دائرة المزونة عدد الأصوات:7205

نداء تونس:1851 صوتا

حركة النهضة:1757 صوتا

القائمة المستقلّة: التقدم:1550 صوتا

القائمة المستقلّة: المزونة الموحدة:717 صوتا

حراك تونس الإرادة:564 صوتا

القائمة المستقلّة: البيان:455 صوتا

القائمة المستقلّة: الامل:236 صوتا

حركة مشروع تونس:76 صوتا

 دائرة فائض بنور عدد الأصوات:2748

حركة نداء تونس:878 صوتا

حركة النهضة:662 صوتا

القائمة المستقلّة: الاحرار:453 صوتا

القائمة المستقلّة: الإقلاع:390 صوتا

القائمة المستقلّة: الشعب:365 صوتا

دائرة سيدي علي بن عون عدد الأصوات:2308

سيدي بن عون المستقلة:938 صوتا

حركة النهضة:700 صوتا

حركة نداء تونس:422 صوتا

حراك تونس الإرادة:248 صوتا

 

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الأولى
النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018 | 20:11

أعلنت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد ظهر اليوم الاثنين عن النتائج الأولوية للانتخابات البلدية بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد  وفي ما يلي النتائج:

دائرة سيدي بوزيد: عدد الأصوات9987

حركة نداء تونس:2737 صوتا

حركة النهضة:2710 صوتا

الجبهة الشعبية:880 صوتا

القائمة المستقلّة: نحبك يا بلادي:745 صوتا

التيار الديمقراطي:727 صوتا

حركة الشعب:664 صوتا

الاتحاد المدني:467 صوتا

الحزب الاشتراكي:366 صوتا

خوذ حقك:287 صوتا

الورد:220 صوتا

حراك تونس الإرادة:191 صوتا

دائرة رحال عدد الأصوات:2201

حركة نداء تونس:632 صوتا

الحزب الاشتراكي:454 صوتا

النور:292 صوتا

القائمة المستقلّة: التحدي:239 صوتا

حركة النهضة :221 صوتا

القائمة المستقلّة: الامل:155 صوتا

 

 

دائرة باطن الغزال عدد الأصوات:2476

القائمة المستقلّة: من اجل الأبيض:646 صوتا

حركة النهضة:465 صوتا

حركة نداء تونس:444 صوتا

القائمة المستقلّة: الامل:365 صوتا

القائمة المستقلّة: الارتقاء:225 صوتا

الحزب الحر الدستوري:196 صوتا

حزب حراك تونس الإرادة:135 صوتا

 دائرة لسودة عدد الأصوات:2236

القائمة المستقلّة: نجمة الوسط:692 صوتا

حركة النهضة:664 صوتا

حركة نداء تونس:434 صوتا

القائمة المستقلّة: الاحرار:258 صوتا

حركة الشعب:188 صوتا

دائرة المنصورة عدد الأصوات:1265

حركة النهضة:575 صوتا

الاتحاد المدني:418 صوتا

حراك تونس الإرادة:272 صوتا

 دائرة منزل بوزيان عدد الأصوات:6880

قائمة الوحدة لغد أفضل:1201 صوتا

القائمة المستقلّة: الوفاء:972 صوتا

الجبهة الشعبية:952 صوتا

حركة النهضة:882 صوتا

القائمة المستقلّة: حياة كريمة:839 صوتا

حركة نداء تونس:670 صوتا

الحزب الاشتراكي:305 صوتا

القائمة المستقلّة: الطموح:375 صوتا

القائمة المستقلّة: التحدي:268 صوتا

قائمة منزل بوزيان:238 صوتا

حركة الديموقراطيين الاجتماعيين:178 صوتا

 دائرة أولاد حفوزعدد الأصوات:4429

القائمة المستقلّة: الانطلاقة:1311 صوتا

النهضة:808 أصوات

القائمة المستقلّة: التغيير:526 صوتا

القائمة المستقلّة: البديل الشبابي:441 صوتا

القائمة المستقلّة: اليد البيضاء لخدمة الضعفاء:440 صوتا

القائمة المستقلّة: تحيا أولاد حفوز:403 صوتا

القائمة المستقلّة: وطني:400 صوتا

القائمة المستقلّة: العمل والمواطنة :326 صوتا

دائرة السعيدة عدد الأصوات:4655

نداء تونس:1610 صوتا

حركة النهضة:965 صوتا

القائمة المستقلّة: أمل المستقبل:591 صوتا

القائمة المستقلّة: الجيل الجديد على الطريق الصحيح:435 صوتا

القائمة المستقلّة: صوت الجهة:418 صوتا

القائمة المستقلّة: الأمل:346 صوتا

القائمة المستقلّة: الشباب الصاعد بالسعيدة:223 صوتا

 دائرة المكناسي عدد الأصوات:5000

حركة النهضة:1097 صوتا

حركة الشعب:813 صوتا

الجبهة الشعبية:759 صوتا

حركة النداء:705 صوتا

القائمة المستقلّة: المكناسي الجديدة :591 صوتا

القائمة المستقلّة: صيد الخنق :420 صوتا

القائمة المستقلّة: المكناسي أمانة:239 صوتا

القائمة المستقلّة: الحياة:224 صوتا

حراك تونس الإرادة:152 صوتا

 دائرة بئر الحفي عدد الأصوات:4418

القائمة المستقلّة: احرار بئر الحفي:1108 صوتا

حركة النهضة:799 صوتا

حركة الشعب:669 صوتا

القائمة المستقلّة: العمل:496 صوتا

القائمة المستقلّة: ناس الخير:473 صوتا

القائمة المستقلّة: العزيمة والعمل لتحقيق الأمل:310 صوتا

نداء تونس:271 صوتا

الحزب الاشتراكي:217 صوتا

حراك تونس الإرادة:75 صوتا

 دائرة السبالة عدد الأصوات:4352

حركة النهضة:1309 صوتا

حركة نداء تونس:783 صوتا

القائمة المستقلّة: البلدية للجميع:667 صوتا

الوفاق:615 صوتا

القائمة المستقلّة: الشباب المستقل:462 صوتا

القائمة المستقلّة: صوت الشباب:344 صوتا

القائمة المستقلّة: السبالة تجمعنا:142 صوتا

 دائرة السوق الجديد عدد الأصوات:5156

القائمة المستقلّة: قائمة البدر:1627 صوتا

حركة النهضة:782 صوتا

حزب المبادرة:658 صوتا

القائمة المستقلّة: الامل:527 صوتا

حركة النداء:458 صوتا

القائمة المستقلّة: ايد واحدة:359 صوتا

القائمة المستقلّة: الصمود:315 صوتا

القائمة المستقلّة: الانتصار لمبادئ الشهيد:305 صوتا

القائمة المستقلّة: الأحرار:129 صوتا

 دائرة جلمة عدد الأصوات:5039

حركة النهضة:1699 صوتا

القائمة المستقلّة: الزيتونة:915 صوتا

نداء تونس:913 صوتا

الجبهة الشعبية:833 صوتا

القائمة المستقلّة: الفوز والعمل:579 صوتا

حراك تونس الإرادة:154 صوتا

دائرة الرقاب عدد الأصوات:8204

حركة النهضة:3178 صوتا

حركة نداء تونس:2095 صوتا

الجبهة الشعبية:902 صوت

القائمة المستقلّة: التحدي:736 صوتا

القائمة المستقلّة: الرقاب امانة:491 صوتا

القائمة المستقلّة: التنمية حقنا:441 صوتا

القائمة المستقلّة: احرار الرقاب:361 صوتا

 دائرة المزونة عدد الأصوات:7205

نداء تونس:1851 صوتا

حركة النهضة:1757 صوتا

القائمة المستقلّة: التقدم:1550 صوتا

القائمة المستقلّة: المزونة الموحدة:717 صوتا

حراك تونس الإرادة:564 صوتا

القائمة المستقلّة: البيان:455 صوتا

القائمة المستقلّة: الامل:236 صوتا

حركة مشروع تونس:76 صوتا

 دائرة فائض بنور عدد الأصوات:2748

حركة نداء تونس:878 صوتا

حركة النهضة:662 صوتا

القائمة المستقلّة: الاحرار:453 صوتا

القائمة المستقلّة: الإقلاع:390 صوتا

القائمة المستقلّة: الشعب:365 صوتا

دائرة سيدي علي بن عون عدد الأصوات:2308

سيدي بن عون المستقلة:938 صوتا

حركة النهضة:700 صوتا

حركة نداء تونس:422 صوتا

حراك تونس الإرادة:248 صوتا

 

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