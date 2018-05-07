النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد

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أعلنت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد ظهر اليوم الاثنين عن النتائج الأولوية للانتخابات البلدية بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد وفي ما يلي النتائج:
دائرة سيدي بوزيد: عدد الأصوات9987
حركة نداء تونس:2737 صوتا
حركة النهضة:2710 صوتا
الجبهة الشعبية:880 صوتا
القائمة المستقلّة: نحبك يا بلادي:745 صوتا
التيار الديمقراطي:727 صوتا
حركة الشعب:664 صوتا
الاتحاد المدني:467 صوتا
الحزب الاشتراكي:366 صوتا
خوذ حقك:287 صوتا
الورد:220 صوتا
حراك تونس الإرادة:191 صوتا
دائرة رحال عدد الأصوات:2201
حركة نداء تونس:632 صوتا
الحزب الاشتراكي:454 صوتا
النور:292 صوتا
القائمة المستقلّة: التحدي:239 صوتا
حركة النهضة :221 صوتا
القائمة المستقلّة: الامل:155 صوتا
دائرة باطن الغزال عدد الأصوات:2476
القائمة المستقلّة: من اجل الأبيض:646 صوتا
حركة النهضة:465 صوتا
حركة نداء تونس:444 صوتا
القائمة المستقلّة: الامل:365 صوتا
القائمة المستقلّة: الارتقاء:225 صوتا
الحزب الحر الدستوري:196 صوتا
حزب حراك تونس الإرادة:135 صوتا
دائرة لسودة عدد الأصوات:2236
القائمة المستقلّة: نجمة الوسط:692 صوتا
حركة النهضة:664 صوتا
حركة نداء تونس:434 صوتا
القائمة المستقلّة: الاحرار:258 صوتا
حركة الشعب:188 صوتا
دائرة المنصورة عدد الأصوات:1265
حركة النهضة:575 صوتا
الاتحاد المدني:418 صوتا
حراك تونس الإرادة:272 صوتا
دائرة منزل بوزيان عدد الأصوات:6880
قائمة الوحدة لغد أفضل:1201 صوتا
القائمة المستقلّة: الوفاء:972 صوتا
الجبهة الشعبية:952 صوتا
حركة النهضة:882 صوتا
القائمة المستقلّة: حياة كريمة:839 صوتا
حركة نداء تونس:670 صوتا
الحزب الاشتراكي:305 صوتا
القائمة المستقلّة: الطموح:375 صوتا
القائمة المستقلّة: التحدي:268 صوتا
قائمة منزل بوزيان:238 صوتا
حركة الديموقراطيين الاجتماعيين:178 صوتا
دائرة أولاد حفوزعدد الأصوات:4429
القائمة المستقلّة: الانطلاقة:1311 صوتا
النهضة:808 أصوات
القائمة المستقلّة: التغيير:526 صوتا
القائمة المستقلّة: البديل الشبابي:441 صوتا
القائمة المستقلّة: اليد البيضاء لخدمة الضعفاء:440 صوتا
القائمة المستقلّة: تحيا أولاد حفوز:403 صوتا
القائمة المستقلّة: وطني:400 صوتا
القائمة المستقلّة: العمل والمواطنة :326 صوتا
دائرة السعيدة عدد الأصوات:4655
نداء تونس:1610 صوتا
حركة النهضة:965 صوتا
القائمة المستقلّة: أمل المستقبل:591 صوتا
القائمة المستقلّة: الجيل الجديد على الطريق الصحيح:435 صوتا
القائمة المستقلّة: صوت الجهة:418 صوتا
القائمة المستقلّة: الأمل:346 صوتا
القائمة المستقلّة: الشباب الصاعد بالسعيدة:223 صوتا
دائرة المكناسي عدد الأصوات:5000
حركة النهضة:1097 صوتا
حركة الشعب:813 صوتا
الجبهة الشعبية:759 صوتا
حركة النداء:705 صوتا
القائمة المستقلّة: المكناسي الجديدة :591 صوتا
القائمة المستقلّة: صيد الخنق :420 صوتا
القائمة المستقلّة: المكناسي أمانة:239 صوتا
القائمة المستقلّة: الحياة:224 صوتا
حراك تونس الإرادة:152 صوتا
دائرة بئر الحفي عدد الأصوات:4418
القائمة المستقلّة: احرار بئر الحفي:1108 صوتا
حركة النهضة:799 صوتا
حركة الشعب:669 صوتا
القائمة المستقلّة: العمل:496 صوتا
القائمة المستقلّة: ناس الخير:473 صوتا
القائمة المستقلّة: العزيمة والعمل لتحقيق الأمل:310 صوتا
نداء تونس:271 صوتا
الحزب الاشتراكي:217 صوتا
حراك تونس الإرادة:75 صوتا
دائرة السبالة عدد الأصوات:4352
حركة النهضة:1309 صوتا
حركة نداء تونس:783 صوتا
القائمة المستقلّة: البلدية للجميع:667 صوتا
الوفاق:615 صوتا
القائمة المستقلّة: الشباب المستقل:462 صوتا
القائمة المستقلّة: صوت الشباب:344 صوتا
القائمة المستقلّة: السبالة تجمعنا:142 صوتا
دائرة السوق الجديد عدد الأصوات:5156
القائمة المستقلّة: قائمة البدر:1627 صوتا
حركة النهضة:782 صوتا
حزب المبادرة:658 صوتا
القائمة المستقلّة: الامل:527 صوتا
حركة النداء:458 صوتا
القائمة المستقلّة: ايد واحدة:359 صوتا
القائمة المستقلّة: الصمود:315 صوتا
القائمة المستقلّة: الانتصار لمبادئ الشهيد:305 صوتا
القائمة المستقلّة: الأحرار:129 صوتا
دائرة جلمة عدد الأصوات:5039
حركة النهضة:1699 صوتا
القائمة المستقلّة: الزيتونة:915 صوتا
نداء تونس:913 صوتا
الجبهة الشعبية:833 صوتا
القائمة المستقلّة: الفوز والعمل:579 صوتا
حراك تونس الإرادة:154 صوتا
دائرة الرقاب عدد الأصوات:8204
حركة النهضة:3178 صوتا
حركة نداء تونس:2095 صوتا
الجبهة الشعبية:902 صوت
القائمة المستقلّة: التحدي:736 صوتا
القائمة المستقلّة: الرقاب امانة:491 صوتا
القائمة المستقلّة: التنمية حقنا:441 صوتا
القائمة المستقلّة: احرار الرقاب:361 صوتا
دائرة المزونة عدد الأصوات:7205
نداء تونس:1851 صوتا
حركة النهضة:1757 صوتا
القائمة المستقلّة: التقدم:1550 صوتا
القائمة المستقلّة: المزونة الموحدة:717 صوتا
حراك تونس الإرادة:564 صوتا
القائمة المستقلّة: البيان:455 صوتا
القائمة المستقلّة: الامل:236 صوتا
حركة مشروع تونس:76 صوتا
دائرة فائض بنور عدد الأصوات:2748
حركة نداء تونس:878 صوتا
حركة النهضة:662 صوتا
القائمة المستقلّة: الاحرار:453 صوتا
القائمة المستقلّة: الإقلاع:390 صوتا
القائمة المستقلّة: الشعب:365 صوتا
دائرة سيدي علي بن عون عدد الأصوات:2308
سيدي بن عون المستقلة:938 صوتا
حركة النهضة:700 صوتا
حركة نداء تونس:422 صوتا
حراك تونس الإرادة:248 صوتا
أعلنت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد ظهر اليوم الاثنين عن النتائج الأولوية للانتخابات البلدية بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد وفي ما يلي النتائج:
دائرة سيدي بوزيد: عدد الأصوات9987
حركة نداء تونس:2737 صوتا
حركة النهضة:2710 صوتا
الجبهة الشعبية:880 صوتا
القائمة المستقلّة: نحبك يا بلادي:745 صوتا
التيار الديمقراطي:727 صوتا
حركة الشعب:664 صوتا
الاتحاد المدني:467 صوتا
الحزب الاشتراكي:366 صوتا
خوذ حقك:287 صوتا
الورد:220 صوتا
حراك تونس الإرادة:191 صوتا
دائرة رحال عدد الأصوات:2201
حركة نداء تونس:632 صوتا
الحزب الاشتراكي:454 صوتا
النور:292 صوتا
القائمة المستقلّة: التحدي:239 صوتا
حركة النهضة :221 صوتا
القائمة المستقلّة: الامل:155 صوتا
دائرة باطن الغزال عدد الأصوات:2476
القائمة المستقلّة: من اجل الأبيض:646 صوتا
حركة النهضة:465 صوتا
حركة نداء تونس:444 صوتا
القائمة المستقلّة: الامل:365 صوتا
القائمة المستقلّة: الارتقاء:225 صوتا
الحزب الحر الدستوري:196 صوتا
حزب حراك تونس الإرادة:135 صوتا
دائرة لسودة عدد الأصوات:2236
القائمة المستقلّة: نجمة الوسط:692 صوتا
حركة النهضة:664 صوتا
حركة نداء تونس:434 صوتا
القائمة المستقلّة: الاحرار:258 صوتا
حركة الشعب:188 صوتا
دائرة المنصورة عدد الأصوات:1265
حركة النهضة:575 صوتا
الاتحاد المدني:418 صوتا
حراك تونس الإرادة:272 صوتا
دائرة منزل بوزيان عدد الأصوات:6880
قائمة الوحدة لغد أفضل:1201 صوتا
القائمة المستقلّة: الوفاء:972 صوتا
الجبهة الشعبية:952 صوتا
حركة النهضة:882 صوتا
القائمة المستقلّة: حياة كريمة:839 صوتا
حركة نداء تونس:670 صوتا
الحزب الاشتراكي:305 صوتا
القائمة المستقلّة: الطموح:375 صوتا
القائمة المستقلّة: التحدي:268 صوتا
قائمة منزل بوزيان:238 صوتا
حركة الديموقراطيين الاجتماعيين:178 صوتا
دائرة أولاد حفوزعدد الأصوات:4429
القائمة المستقلّة: الانطلاقة:1311 صوتا
النهضة:808 أصوات
القائمة المستقلّة: التغيير:526 صوتا
القائمة المستقلّة: البديل الشبابي:441 صوتا
القائمة المستقلّة: اليد البيضاء لخدمة الضعفاء:440 صوتا
القائمة المستقلّة: تحيا أولاد حفوز:403 صوتا
القائمة المستقلّة: وطني:400 صوتا
القائمة المستقلّة: العمل والمواطنة :326 صوتا
دائرة السعيدة عدد الأصوات:4655
نداء تونس:1610 صوتا
حركة النهضة:965 صوتا
القائمة المستقلّة: أمل المستقبل:591 صوتا
القائمة المستقلّة: الجيل الجديد على الطريق الصحيح:435 صوتا
القائمة المستقلّة: صوت الجهة:418 صوتا
القائمة المستقلّة: الأمل:346 صوتا
القائمة المستقلّة: الشباب الصاعد بالسعيدة:223 صوتا
دائرة المكناسي عدد الأصوات:5000
حركة النهضة:1097 صوتا
حركة الشعب:813 صوتا
الجبهة الشعبية:759 صوتا
حركة النداء:705 صوتا
القائمة المستقلّة: المكناسي الجديدة :591 صوتا
القائمة المستقلّة: صيد الخنق :420 صوتا
القائمة المستقلّة: المكناسي أمانة:239 صوتا
القائمة المستقلّة: الحياة:224 صوتا
حراك تونس الإرادة:152 صوتا
دائرة بئر الحفي عدد الأصوات:4418
القائمة المستقلّة: احرار بئر الحفي:1108 صوتا
حركة النهضة:799 صوتا
حركة الشعب:669 صوتا
القائمة المستقلّة: العمل:496 صوتا
القائمة المستقلّة: ناس الخير:473 صوتا
القائمة المستقلّة: العزيمة والعمل لتحقيق الأمل:310 صوتا
نداء تونس:271 صوتا
الحزب الاشتراكي:217 صوتا
حراك تونس الإرادة:75 صوتا
دائرة السبالة عدد الأصوات:4352
حركة النهضة:1309 صوتا
حركة نداء تونس:783 صوتا
القائمة المستقلّة: البلدية للجميع:667 صوتا
الوفاق:615 صوتا
القائمة المستقلّة: الشباب المستقل:462 صوتا
القائمة المستقلّة: صوت الشباب:344 صوتا
القائمة المستقلّة: السبالة تجمعنا:142 صوتا
دائرة السوق الجديد عدد الأصوات:5156
القائمة المستقلّة: قائمة البدر:1627 صوتا
حركة النهضة:782 صوتا
حزب المبادرة:658 صوتا
القائمة المستقلّة: الامل:527 صوتا
حركة النداء:458 صوتا
القائمة المستقلّة: ايد واحدة:359 صوتا
القائمة المستقلّة: الصمود:315 صوتا
القائمة المستقلّة: الانتصار لمبادئ الشهيد:305 صوتا
القائمة المستقلّة: الأحرار:129 صوتا
دائرة جلمة عدد الأصوات:5039
حركة النهضة:1699 صوتا
القائمة المستقلّة: الزيتونة:915 صوتا
نداء تونس:913 صوتا
الجبهة الشعبية:833 صوتا
القائمة المستقلّة: الفوز والعمل:579 صوتا
حراك تونس الإرادة:154 صوتا
دائرة الرقاب عدد الأصوات:8204
حركة النهضة:3178 صوتا
حركة نداء تونس:2095 صوتا
الجبهة الشعبية:902 صوت
القائمة المستقلّة: التحدي:736 صوتا
القائمة المستقلّة: الرقاب امانة:491 صوتا
القائمة المستقلّة: التنمية حقنا:441 صوتا
القائمة المستقلّة: احرار الرقاب:361 صوتا
دائرة المزونة عدد الأصوات:7205
نداء تونس:1851 صوتا
حركة النهضة:1757 صوتا
القائمة المستقلّة: التقدم:1550 صوتا
القائمة المستقلّة: المزونة الموحدة:717 صوتا
حراك تونس الإرادة:564 صوتا
القائمة المستقلّة: البيان:455 صوتا
القائمة المستقلّة: الامل:236 صوتا
حركة مشروع تونس:76 صوتا
دائرة فائض بنور عدد الأصوات:2748
حركة نداء تونس:878 صوتا
حركة النهضة:662 صوتا
القائمة المستقلّة: الاحرار:453 صوتا
القائمة المستقلّة: الإقلاع:390 صوتا
القائمة المستقلّة: الشعب:365 صوتا
دائرة سيدي علي بن عون عدد الأصوات:2308
سيدي بن عون المستقلة:938 صوتا
حركة النهضة:700 صوتا
حركة نداء تونس:422 صوتا
حراك تونس الإرادة:248 صوتا
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018