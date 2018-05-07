حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة

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أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، اليوم الاثنين ، ساعة الحسم لتحرير منطقة درنة الليبية من الإرهابيين.
وقال حفتر في كلمته خلال احتفال القوات المسلحة الليبية بتخرج الدفعة 51 من الكلية العسكرية إن ساعة الصفر لتحرير درنة "دقت"، حسب بوابة أفريقيا الإخبارية.
وأضاف أن قوات الجيش الليبي "تدك حاليا معاقل الإرهابيين بالمدينة".
وأشار قائد الجيش الليبي إلى أنه "سيتم تحرير درنة حتى لو كلف ذلك إخلاء المدينة من المدنيين".
وأعلن مصدر عسكري ليبي، اليوم الاثنين أن قوات الجيش الليبي سيطرت على مواقع جديدة في مدينة درنة شرقي البلاد، فيما أكد الجيش تقدمه بشكل جيد لتطهير المدينة من الإرهابيين.
وقال خليفة العبيدي مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو القريبة من مدينة درنة، مضيفاً بأن تلك الهجمات كانت وفقا للخطة التي وضعها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.
أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، اليوم الاثنين ، ساعة الحسم لتحرير منطقة درنة الليبية من الإرهابيين.
وقال حفتر في كلمته خلال احتفال القوات المسلحة الليبية بتخرج الدفعة 51 من الكلية العسكرية إن ساعة الصفر لتحرير درنة "دقت"، حسب بوابة أفريقيا الإخبارية.
وأضاف أن قوات الجيش الليبي "تدك حاليا معاقل الإرهابيين بالمدينة".
وأشار قائد الجيش الليبي إلى أنه "سيتم تحرير درنة حتى لو كلف ذلك إخلاء المدينة من المدنيين".
وأعلن مصدر عسكري ليبي، اليوم الاثنين أن قوات الجيش الليبي سيطرت على مواقع جديدة في مدينة درنة شرقي البلاد، فيما أكد الجيش تقدمه بشكل جيد لتطهير المدينة من الإرهابيين.
وقال خليفة العبيدي مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو القريبة من مدينة درنة، مضيفاً بأن تلك الهجمات كانت وفقا للخطة التي وضعها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018