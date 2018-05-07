النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة

-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
الشروق اون لاين – خديجة اليحياوي:
بلدية قلعة الأندلس
النهضة: 1436 صوتا
نداء تونس:1875 صوتا
قائمة العبور: 582 صوتا
اليد في اليد لبناء الغد: 207 صوتا
آفاق تونس: 212 صوتا الائتلاف المدني بقلعة الأندلس : 750 صوتا
بلدية سيدي ثابت:
نداء تونس: 884 صوتا
التيار الديمقراطي : 352 صوتا
النهضة: 1241 صوتا
أمل سيدي ثابت: 891 صوتا
الوفاق: 351 صوتا
بلدية سكرة:
اتحاد أهالي سكرة: 1532 صوتا
اولاد سكرة: 1342 صوتا
النهضة: 3967 صوتا
الجبهة الشعبية: 1219 صوتا
نداء تونس: 3291 صوتا
سكرة مدينتنا: 1849 صوتا
قائمة الثقة: 894 صوتا
بلدية رواد:
نداء تونس: 2097 صوتا
شباب رواد الحر : 468 صوتا
مشروع تونس: 878 صوتا
التيار الديمقراطي : 1884 صوتا
حركة النهضة: 4377 صوتا
قائمة ريحانة: 975 صوتا
آفاق تونس: 1737
بلدية المنيهلة:
نداء تونس: 1591 صوتا
قائمة نعم نستطيع: 481 صوتا
حركة النهضة: 3337 صوتا
قائمة نداء الواحب: 533 صوتا
قائمة المنيهلة أولا : 646 صوتا
الحزب الحر الدستوري : 371 صوتا
بلدية حي التضامن:
النهضة: 3564 صوتا
نداء تونس: 1717 صوتا
التيار الديمقراطي : 830 صوتا
حركة الشعب: 343 صوتا
بلدية اريانة:
قائمة اريانة تلمنا: 1062 صوتا
قائمة الورد: 1203 صوتا
اريانة المزيانة: 1044 صوتا
حركة النهضة: 4060 صوتا
نداء تونس: 4853 صوتا
بني وطني: 1082 صوتا
اريانة في القلب: 698:صوتا
الاتحاد المدني: 478 صوتا
اريانة انت وانا: 1192 صوتا
قائمة الشموخ: 566 صوتا
اريانة في عينينا : 259 صوتا
الجبهة الشعبية: 855 صوتا
قائمة الافضل: 11220
الشروق اون لاين – خديجة اليحياوي:
بلدية قلعة الأندلس
النهضة: 1436 صوتا
نداء تونس:1875 صوتا
قائمة العبور: 582 صوتا
اليد في اليد لبناء الغد: 207 صوتا
آفاق تونس: 212 صوتا الائتلاف المدني بقلعة الأندلس : 750 صوتا
بلدية سيدي ثابت:
نداء تونس: 884 صوتا
التيار الديمقراطي : 352 صوتا
النهضة: 1241 صوتا
أمل سيدي ثابت: 891 صوتا
الوفاق: 351 صوتا
بلدية سكرة:
اتحاد أهالي سكرة: 1532 صوتا
اولاد سكرة: 1342 صوتا
النهضة: 3967 صوتا
الجبهة الشعبية: 1219 صوتا
نداء تونس: 3291 صوتا
سكرة مدينتنا: 1849 صوتا
قائمة الثقة: 894 صوتا
بلدية رواد:
نداء تونس: 2097 صوتا
شباب رواد الحر : 468 صوتا
مشروع تونس: 878 صوتا
التيار الديمقراطي : 1884 صوتا
حركة النهضة: 4377 صوتا
قائمة ريحانة: 975 صوتا
آفاق تونس: 1737
بلدية المنيهلة:
نداء تونس: 1591 صوتا
قائمة نعم نستطيع: 481 صوتا
حركة النهضة: 3337 صوتا
قائمة نداء الواحب: 533 صوتا
قائمة المنيهلة أولا : 646 صوتا
الحزب الحر الدستوري : 371 صوتا
بلدية حي التضامن:
النهضة: 3564 صوتا
نداء تونس: 1717 صوتا
التيار الديمقراطي : 830 صوتا
حركة الشعب: 343 صوتا
بلدية اريانة:
قائمة اريانة تلمنا: 1062 صوتا
قائمة الورد: 1203 صوتا
اريانة المزيانة: 1044 صوتا
حركة النهضة: 4060 صوتا
نداء تونس: 4853 صوتا
بني وطني: 1082 صوتا
اريانة في القلب: 698:صوتا
الاتحاد المدني: 478 صوتا
اريانة انت وانا: 1192 صوتا
قائمة الشموخ: 566 صوتا
اريانة في عينينا : 259 صوتا
الجبهة الشعبية: 855 صوتا
قائمة الافضل: 11220
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018