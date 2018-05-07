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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
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الأولى
النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018 | 19:19

الشروق اون لاين – خديجة اليحياوي:

بلدية قلعة الأندلس

النهضة: 1436 صوتا

نداء تونس:1875 صوتا

قائمة العبور: 582 صوتا

اليد في اليد لبناء الغد: 207 صوتا

آفاق تونس: 212 صوتا الائتلاف المدني بقلعة الأندلس : 750 صوتا

بلدية سيدي ثابت:

نداء تونس: 884 صوتا

التيار الديمقراطي : 352 صوتا

النهضة: 1241 صوتا

أمل سيدي ثابت: 891 صوتا

الوفاق: 351 صوتا

بلدية سكرة:

اتحاد أهالي سكرة: 1532 صوتا

اولاد سكرة: 1342 صوتا

النهضة: 3967 صوتا

الجبهة الشعبية: 1219 صوتا

نداء تونس: 3291 صوتا

سكرة مدينتنا: 1849 صوتا

قائمة الثقة: 894 صوتا

بلدية رواد:

نداء تونس: 2097 صوتا

شباب رواد الحر : 468 صوتا

مشروع تونس: 878 صوتا

التيار الديمقراطي : 1884 صوتا

حركة النهضة: 4377 صوتا

قائمة ريحانة: 975 صوتا

آفاق تونس: 1737

بلدية المنيهلة:

نداء تونس: 1591 صوتا

قائمة نعم نستطيع: 481 صوتا

حركة النهضة: 3337 صوتا

قائمة نداء الواحب: 533 صوتا

قائمة المنيهلة أولا : 646 صوتا

الحزب الحر الدستوري : 371 صوتا

بلدية حي التضامن:

النهضة: 3564 صوتا

نداء تونس: 1717 صوتا

التيار الديمقراطي : 830 صوتا

حركة الشعب: 343 صوتا

بلدية اريانة:

قائمة اريانة تلمنا: 1062 صوتا

قائمة الورد: 1203 صوتا

اريانة المزيانة: 1044 صوتا

حركة النهضة: 4060 صوتا

نداء تونس: 4853 صوتا

بني وطني: 1082 صوتا

اريانة في القلب: 698:صوتا

الاتحاد المدني: 478 صوتا

اريانة انت وانا: 1192 صوتا

قائمة الشموخ: 566 صوتا

اريانة في عينينا : 259 صوتا

الجبهة الشعبية: 855 صوتا

قائمة الافضل: 11220

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الأولى
النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018 | 19:19

الشروق اون لاين – خديجة اليحياوي:

بلدية قلعة الأندلس

النهضة: 1436 صوتا

نداء تونس:1875 صوتا

قائمة العبور: 582 صوتا

اليد في اليد لبناء الغد: 207 صوتا

آفاق تونس: 212 صوتا الائتلاف المدني بقلعة الأندلس : 750 صوتا

بلدية سيدي ثابت:

نداء تونس: 884 صوتا

التيار الديمقراطي : 352 صوتا

النهضة: 1241 صوتا

أمل سيدي ثابت: 891 صوتا

الوفاق: 351 صوتا

بلدية سكرة:

اتحاد أهالي سكرة: 1532 صوتا

اولاد سكرة: 1342 صوتا

النهضة: 3967 صوتا

الجبهة الشعبية: 1219 صوتا

نداء تونس: 3291 صوتا

سكرة مدينتنا: 1849 صوتا

قائمة الثقة: 894 صوتا

بلدية رواد:

نداء تونس: 2097 صوتا

شباب رواد الحر : 468 صوتا

مشروع تونس: 878 صوتا

التيار الديمقراطي : 1884 صوتا

حركة النهضة: 4377 صوتا

قائمة ريحانة: 975 صوتا

آفاق تونس: 1737

بلدية المنيهلة:

نداء تونس: 1591 صوتا

قائمة نعم نستطيع: 481 صوتا

حركة النهضة: 3337 صوتا

قائمة نداء الواحب: 533 صوتا

قائمة المنيهلة أولا : 646 صوتا

الحزب الحر الدستوري : 371 صوتا

بلدية حي التضامن:

النهضة: 3564 صوتا

نداء تونس: 1717 صوتا

التيار الديمقراطي : 830 صوتا

حركة الشعب: 343 صوتا

بلدية اريانة:

قائمة اريانة تلمنا: 1062 صوتا

قائمة الورد: 1203 صوتا

اريانة المزيانة: 1044 صوتا

حركة النهضة: 4060 صوتا

نداء تونس: 4853 صوتا

بني وطني: 1082 صوتا

اريانة في القلب: 698:صوتا

الاتحاد المدني: 478 صوتا

اريانة انت وانا: 1192 صوتا

قائمة الشموخ: 566 صوتا

اريانة في عينينا : 259 صوتا

الجبهة الشعبية: 855 صوتا

قائمة الافضل: 11220

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لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018 السّاعة 21:13
تطارد الإصابات لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018، الأمر الذي أثار مخاوف مدرب نسور قرطاج، نبيل...
المزيد >>
الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018 السّاعة 20:59
كشف جهاز الأمن العراقي أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي،...
المزيد >>
صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018 السّاعة 20:33
غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من...
المزيد >>
الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018 السّاعة 20:16
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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