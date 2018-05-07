مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً

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حقق لاعب التنس التونسي مالك الجزيري قفزة معتبرة بــ16 مركزا في الترتيب العالمي الجديد الذي اصدرته جمعية اللاعبين المحترفين اليوم الاثنين حيث اصبح يحتل المرتبة 62 عالميا.
وتاتي هذه القفزة بعد النتيجة الايجابية التي حققها في بطولة اسطنبول المفتوحة للتنس التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 486 الف اورو (250 نقطة) حيث وصل للدور النهائي للبطولة وهزم في الدور الثاني المصنف الرابع عالميا اللاعب الكرواتي مارين سليتش.
وبذلك يقترب الجزيري من نادي الخمسين لافضل 50 لاعبا في العالم.
وكان افضل ترتيب حققه مالك الجزيري في مسيرته في فيفري 2017 حين احتل المركز 47 عالميا.
ويستعد افضل لاعب في تاريخ التنس التونسي للمشاركة في بطولة رولان جاروس التي سيدخلها مباشرة في الجدول النهائي دون المرور بجدول التصفيات وذلك بفضل ترتيبه العالمي.
اما ثاني لاعب تونسي في التصنيف العالمي فهو معز الشرقي الذي احتل اليوم المركز 497 عالميا.
حقق لاعب التنس التونسي مالك الجزيري قفزة معتبرة بــ16 مركزا في الترتيب العالمي الجديد الذي اصدرته جمعية اللاعبين المحترفين اليوم الاثنين حيث اصبح يحتل المرتبة 62 عالميا.
وتاتي هذه القفزة بعد النتيجة الايجابية التي حققها في بطولة اسطنبول المفتوحة للتنس التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 486 الف اورو (250 نقطة) حيث وصل للدور النهائي للبطولة وهزم في الدور الثاني المصنف الرابع عالميا اللاعب الكرواتي مارين سليتش.
وبذلك يقترب الجزيري من نادي الخمسين لافضل 50 لاعبا في العالم.
وكان افضل ترتيب حققه مالك الجزيري في مسيرته في فيفري 2017 حين احتل المركز 47 عالميا.
ويستعد افضل لاعب في تاريخ التنس التونسي للمشاركة في بطولة رولان جاروس التي سيدخلها مباشرة في الجدول النهائي دون المرور بجدول التصفيات وذلك بفضل ترتيبه العالمي.
اما ثاني لاعب تونسي في التصنيف العالمي فهو معز الشرقي الذي احتل اليوم المركز 497 عالميا.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018