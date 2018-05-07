مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً

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حقق لاعب التنس التونسي مالك الجزيري قفزة معتبرة بــ16 مركزا في الترتيب العالمي الجديد الذي اصدرته جمعية اللاعبين المحترفين اليوم الاثنين حيث اصبح يحتل المرتبة 62 عالميا.

وتاتي هذه القفزة بعد النتيجة الايجابية التي حققها في بطولة اسطنبول المفتوحة للتنس التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 486 الف اورو (250 نقطة) حيث وصل للدور النهائي للبطولة وهزم في الدور الثاني المصنف الرابع عالميا اللاعب الكرواتي مارين سليتش.

وبذلك يقترب الجزيري من نادي الخمسين لافضل 50 لاعبا في العالم.

وكان افضل ترتيب حققه مالك الجزيري في مسيرته في فيفري 2017 حين احتل المركز 47 عالميا.

ويستعد افضل لاعب في تاريخ التنس التونسي للمشاركة في بطولة رولان جاروس التي سيدخلها مباشرة في الجدول النهائي دون المرور بجدول التصفيات وذلك بفضل ترتيبه العالمي.

اما ثاني لاعب تونسي في التصنيف العالمي فهو معز الشرقي الذي احتل اليوم المركز 497 عالميا.

وكالات