النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية

سوسة –الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

نجحت فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس الوطني بالنفيضة منذ قليل إثر مداهمة منزل بأحد ارياف النفيضة بعد مراجعة النيابة العمومية من حجز قطعة أثرية وإيقاف صاحبها إثر مطارة في مسالك فلاحية بعد أن لاذ بالفرار .

وقد تمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه كما تم تحويل المحجوز على معهد التراث لتحديد القيمة والتاريخ الذي تعود له هذه القطعة الأثرية.