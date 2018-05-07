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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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الأولى
نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018 | 18:46

الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

تم منذ قليل الإعلان عن النتائج الجزئية لانتخابات بلدية سوسة المدينة :

-نداء تونس 6974

-حركة النهضة 6473

-التيار الديمقراطي 2165

-قائمة بني وطني :1488

-قائمة سوسة قول وفعل 1122

-قائمة حضر موت 294

-الجبهة الشعبية 1864

-سواعد سوسة 611

-كلنا سوسة 975

-الحزب الحر الدستوري 2998

-أحرار سوسة 971

-سوسة للجميع 2967

-عز البلاد 645

-قائمة الإقلاع 492

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المزيد من الأخبار...
الأولى
نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018 | 18:46

الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

تم منذ قليل الإعلان عن النتائج الجزئية لانتخابات بلدية سوسة المدينة :

-نداء تونس 6974

-حركة النهضة 6473

-التيار الديمقراطي 2165

-قائمة بني وطني :1488

-قائمة سوسة قول وفعل 1122

-قائمة حضر موت 294

-الجبهة الشعبية 1864

-سواعد سوسة 611

-كلنا سوسة 975

-الحزب الحر الدستوري 2998

-أحرار سوسة 971

-سوسة للجميع 2967

-عز البلاد 645

-قائمة الإقلاع 492

تقرؤون أيضا
لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018 السّاعة 21:13
تطارد الإصابات لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018، الأمر الذي أثار مخاوف مدرب نسور قرطاج، نبيل...
المزيد >>
الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018 السّاعة 20:59
كشف جهاز الأمن العراقي أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي،...
المزيد >>
صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018 السّاعة 20:33
غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من...
المزيد >>
الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018 السّاعة 20:16
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
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