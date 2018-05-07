نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة

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جندوبة - الشروق اون لاين – عبد الكريم السلطاني :
تم الإعلان عن النتائج في 4 دوائر بلدية بجندوبة من جملة 14 دائرة و كانت على النحو التالي :
-بلدية بني مطير :
النهضة 04 مقاعد
- النداء 04 مقاعد
- حقنا المستقلة 03 مقاعد
- أمل المستقلة 1 مقعد .
- بلدية سوق السبت :
-المشروع 08 مقاعد
- النهضة 06 مقاعد
- النداء 4 مقاعد .
-بلدية عين الصبح طبرقة :
الإقلاع المستقلة 6 مقاعد
- النجاة المستقلة 3 مقاعد
- البناء و التأسيس المستقلة 04 مقاعد
- النهضة 2 مقاعد
- النداء 1 مقعد
- الجبهة الشعبية 1 مقعد .
- بلدية جندوبة :
النهضة : 12مقعدا
- النداء: 11 مقعدا
- حركة الشعب : 05 مقاعد
- شباب جندوبة المستقل 2 مقعد
- فك بلاصتك 1 مقعد
- سوق الأربعاء: 1 مقعد
- مشروع تونس : 1 مقعد
- الجبهة الشعبية : 3 مقاعد
جندوبة - الشروق اون لاين – عبد الكريم السلطاني :
تم الإعلان عن النتائج في 4 دوائر بلدية بجندوبة من جملة 14 دائرة و كانت على النحو التالي :
-بلدية بني مطير :
النهضة 04 مقاعد
- النداء 04 مقاعد
- حقنا المستقلة 03 مقاعد
- أمل المستقلة 1 مقعد .
- بلدية سوق السبت :
-المشروع 08 مقاعد
- النهضة 06 مقاعد
- النداء 4 مقاعد .
-بلدية عين الصبح طبرقة :
الإقلاع المستقلة 6 مقاعد
- النجاة المستقلة 3 مقاعد
- البناء و التأسيس المستقلة 04 مقاعد
- النهضة 2 مقاعد
- النداء 1 مقعد
- الجبهة الشعبية 1 مقعد .
- بلدية جندوبة :
النهضة : 12مقعدا
- النداء: 11 مقعدا
- حركة الشعب : 05 مقاعد
- شباب جندوبة المستقل 2 مقعد
- فك بلاصتك 1 مقعد
- سوق الأربعاء: 1 مقعد
- مشروع تونس : 1 مقعد
- الجبهة الشعبية : 3 مقاعد
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018