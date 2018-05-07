مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا

افاد المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان ان مادة الحليب المعقم ومشتقات الالبان متوفرة بالقدر الكافي، إذ يتجاوز مخزون الحليب المعقم، حاليا، 30 مليون لتر.

واوضح المجمع في بلاغ اصدره، الاثنين ان مادة الحليب ومشتقات الالبان متوفرة باعتبار ان هذه الفترة هي فترة ذروة الانتاج.

كما اكد المجمع، الذي يشرف على متابعة منظومة الالبان من الانتاج الى الاستهلاك، استعداد كل المصانع لتأمين تزويد السوق على غرار العادة خلال شهر رمضان المقبل.

ويأتي هذا البلاغ على اثر ما تم تسجيله في بعض الجهات من تسارع الى اقتناء كميات هامة من الحليب تخوفا من نقص المنتوج، وفق المصدر ذاته.

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