النتائج الاولية للانتخابات البلدية ‎بدوائر ولاية تطاوين

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تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
تحصل حزب حركة النهضة بتطاوين على 54 مقعدا ونداء تونس على 17 مقعدا فيما حظي حراك تونس الارادة ب7 مقاعد ومشروع تونس ب4 مقاعد بينما تحصلت القائمات المستقلة على 36 مقعدا والقائمات الائتلافية على 3 مقاعد موزعة كالاتي:
دائرة تطاوين:
حركة نهضة 4099 صوت: 14 مقاعد
تطاوين المستقبل 516 صوتا: 6 مقاعد
حراك تونس الإرادة 825 صوتا: 3 مقاعد
شمعة الوطن 707 صوت: 2 مقاعد
تطاوين تجمعنا 645 صوتا: 2 مقاعد
نداء تونس 474 صوتا: 2 مقاعد
شباب المستقل 420 صوتا: 1 مقاعد
فك بلاصتك 111 صوت 0 مقاعد
دائرة تطاوين الجنوبية:
النهضة 402 صوت: 4 مقاعد
نداء تونس 204 صوت: 2 مقاعد
الزيتونة 164 صوتا: 2 مقاعد
المبادرة و التنمية 192 صوتا: 2 مقاعد
حراك تونس 143 صوتا: 1 مقاعد
الشباب للتجديد 161 صوتا: 1 مقاعد
دائرة غمراسن:
نهضة 1266 صوت 10 مقاعد
غمراسن في القلب 338 صوتا: 3 مقاعد
المواطنة 207 أصوات: 2 مقاعد
نداء تونس 213 صوتا: 2 مقاعد
فك بلاصتك 142 صوتا: 1 مقاعد
دائرة البئر الاحمر:
العمل البلدي البئر الاحمر 596 صوتا: 5مقاعد
النهضة 438 صوتا: 4 مقاعد
العدالة التنموية 290 صوتا: 2 مقاعد
البئر الاحمر اولا 153 صوتا: 1 مقاعد
الصمار:
النهضة 1284 صوتا: 10 مقاعد
نداء تونس 468 صوتا 3 مقاعد
حراك الإرادة 270 صوتا: 3 مقاعد
الامتياز 219 صوتا: 2 مقاعد
الإرادة والعمل 109 أصوات: مقعد واحدد
دائرة رمادة:
حركة النهضة 580 صوتا: 8 مقاعد
نداء تونس 401 صوت :6 مقاعد
الحرية 187 صوتا: 3 مقاعد
مشروع تونس 86 صوتا : مقعد واحد
دائرة ذهيبة:
حركة النهضة 263 صوتا: 4 مقاعد
مشروع تونس 196 صوتا: 3 مقاعد
ائتلاف القوى الديموقراطية 151 صوتا 3 مقاعد
نداء تونس 146 صوتا 2 مقاعد
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
تحصل حزب حركة النهضة بتطاوين على 54 مقعدا ونداء تونس على 17 مقعدا فيما حظي حراك تونس الارادة ب7 مقاعد ومشروع تونس ب4 مقاعد بينما تحصلت القائمات المستقلة على 36 مقعدا والقائمات الائتلافية على 3 مقاعد موزعة كالاتي:
دائرة تطاوين:
حركة نهضة 4099 صوت: 14 مقاعد
تطاوين المستقبل 516 صوتا: 6 مقاعد
حراك تونس الإرادة 825 صوتا: 3 مقاعد
شمعة الوطن 707 صوت: 2 مقاعد
تطاوين تجمعنا 645 صوتا: 2 مقاعد
نداء تونس 474 صوتا: 2 مقاعد
شباب المستقل 420 صوتا: 1 مقاعد
فك بلاصتك 111 صوت 0 مقاعد
دائرة تطاوين الجنوبية:
النهضة 402 صوت: 4 مقاعد
نداء تونس 204 صوت: 2 مقاعد
الزيتونة 164 صوتا: 2 مقاعد
المبادرة و التنمية 192 صوتا: 2 مقاعد
حراك تونس 143 صوتا: 1 مقاعد
الشباب للتجديد 161 صوتا: 1 مقاعد
دائرة غمراسن:
نهضة 1266 صوت 10 مقاعد
غمراسن في القلب 338 صوتا: 3 مقاعد
المواطنة 207 أصوات: 2 مقاعد
نداء تونس 213 صوتا: 2 مقاعد
فك بلاصتك 142 صوتا: 1 مقاعد
دائرة البئر الاحمر:
العمل البلدي البئر الاحمر 596 صوتا: 5مقاعد
النهضة 438 صوتا: 4 مقاعد
العدالة التنموية 290 صوتا: 2 مقاعد
البئر الاحمر اولا 153 صوتا: 1 مقاعد
الصمار:
النهضة 1284 صوتا: 10 مقاعد
نداء تونس 468 صوتا 3 مقاعد
حراك الإرادة 270 صوتا: 3 مقاعد
الامتياز 219 صوتا: 2 مقاعد
الإرادة والعمل 109 أصوات: مقعد واحدد
دائرة رمادة:
حركة النهضة 580 صوتا: 8 مقاعد
نداء تونس 401 صوت :6 مقاعد
الحرية 187 صوتا: 3 مقاعد
مشروع تونس 86 صوتا : مقعد واحد
دائرة ذهيبة:
حركة النهضة 263 صوتا: 4 مقاعد
مشروع تونس 196 صوتا: 3 مقاعد
ائتلاف القوى الديموقراطية 151 صوتا 3 مقاعد
نداء تونس 146 صوتا 2 مقاعد
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018