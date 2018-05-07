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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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النتائج الاولية للانتخابات البلدية ‎بدوائر ولاية تطاوين
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الأولى
النتائج الاولية للانتخابات البلدية ‎بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018 | 18:04

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

تحصل حزب حركة النهضة بتطاوين على 54 مقعدا ونداء تونس على 17 مقعدا فيما حظي حراك تونس الارادة ب7 مقاعد ومشروع تونس ب4 مقاعد بينما تحصلت القائمات المستقلة على 36 مقعدا والقائمات الائتلافية على 3 مقاعد موزعة كالاتي:

دائرة تطاوين:

حركة نهضة 4099 صوت: 14 مقاعد

 تطاوين المستقبل 516 صوتا: 6 مقاعد

 حراك تونس الإرادة 825 صوتا: 3 مقاعد

شمعة الوطن 707 صوت: 2 مقاعد

تطاوين تجمعنا 645 صوتا: 2 مقاعد 

نداء تونس 474 صوتا: 2 مقاعد 

شباب المستقل 420 صوتا: 1 مقاعد

فك بلاصتك 111 صوت 0 مقاعد

دائرة تطاوين الجنوبية:

   النهضة 402 صوت: 4 مقاعد

   نداء تونس 204 صوت: 2 مقاعد

   الزيتونة 164 صوتا: 2 مقاعد

   المبادرة و التنمية 192 صوتا: 2 مقاعد

   حراك تونس 143 صوتا: 1 مقاعد

   الشباب للتجديد 161 صوتا: 1 مقاعد

دائرة غمراسن:

   نهضة 1266 صوت 10 مقاعد 

   غمراسن في القلب 338 صوتا: 3 مقاعد

 المواطنة 207  أصوات: 2 مقاعد 

   نداء تونس 213 صوتا: 2 مقاعد 

   فك بلاصتك 142 صوتا: 1 مقاعد

دائرة البئر الاحمر:

   العمل البلدي البئر الاحمر 596 صوتا: 5مقاعد 

   النهضة 438 صوتا: 4 مقاعد 

   العدالة التنموية 290 صوتا: 2 مقاعد 

   البئر الاحمر اولا 153 صوتا: 1 مقاعد

الصمار:

    النهضة 1284 صوتا: 10 مقاعد 

    نداء تونس 468 صوتا 3 مقاعد 

    حراك الإرادة 270 صوتا: 3 مقاعد  

    الامتياز 219 صوتا: 2 مقاعد 

    الإرادة والعمل 109 أصوات: مقعد واحدد

دائرة رمادة:

    حركة النهضة 580 صوتا:  8 مقاعد

    نداء تونس 401 صوت :6 مقاعد

    الحرية 187 صوتا: 3 مقاعد

    مشروع تونس 86 صوتا : مقعد واحد

دائرة ذهيبة:

حركة النهضة 263 صوتا: 4 مقاعد

    مشروع تونس 196 صوتا: 3 مقاعد

    ائتلاف القوى الديموقراطية 151 صوتا 3 مقاعد

    نداء تونس 146 صوتا 2 مقاعد

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المزيد من الأخبار...
الأولى
النتائج الاولية للانتخابات البلدية ‎بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018 | 18:04

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

تحصل حزب حركة النهضة بتطاوين على 54 مقعدا ونداء تونس على 17 مقعدا فيما حظي حراك تونس الارادة ب7 مقاعد ومشروع تونس ب4 مقاعد بينما تحصلت القائمات المستقلة على 36 مقعدا والقائمات الائتلافية على 3 مقاعد موزعة كالاتي:

دائرة تطاوين:

حركة نهضة 4099 صوت: 14 مقاعد

 تطاوين المستقبل 516 صوتا: 6 مقاعد

 حراك تونس الإرادة 825 صوتا: 3 مقاعد

شمعة الوطن 707 صوت: 2 مقاعد

تطاوين تجمعنا 645 صوتا: 2 مقاعد 

نداء تونس 474 صوتا: 2 مقاعد 

شباب المستقل 420 صوتا: 1 مقاعد

فك بلاصتك 111 صوت 0 مقاعد

دائرة تطاوين الجنوبية:

   النهضة 402 صوت: 4 مقاعد

   نداء تونس 204 صوت: 2 مقاعد

   الزيتونة 164 صوتا: 2 مقاعد

   المبادرة و التنمية 192 صوتا: 2 مقاعد

   حراك تونس 143 صوتا: 1 مقاعد

   الشباب للتجديد 161 صوتا: 1 مقاعد

دائرة غمراسن:

   نهضة 1266 صوت 10 مقاعد 

   غمراسن في القلب 338 صوتا: 3 مقاعد

 المواطنة 207  أصوات: 2 مقاعد 

   نداء تونس 213 صوتا: 2 مقاعد 

   فك بلاصتك 142 صوتا: 1 مقاعد

دائرة البئر الاحمر:

   العمل البلدي البئر الاحمر 596 صوتا: 5مقاعد 

   النهضة 438 صوتا: 4 مقاعد 

   العدالة التنموية 290 صوتا: 2 مقاعد 

   البئر الاحمر اولا 153 صوتا: 1 مقاعد

الصمار:

    النهضة 1284 صوتا: 10 مقاعد 

    نداء تونس 468 صوتا 3 مقاعد 

    حراك الإرادة 270 صوتا: 3 مقاعد  

    الامتياز 219 صوتا: 2 مقاعد 

    الإرادة والعمل 109 أصوات: مقعد واحدد

دائرة رمادة:

    حركة النهضة 580 صوتا:  8 مقاعد

    نداء تونس 401 صوت :6 مقاعد

    الحرية 187 صوتا: 3 مقاعد

    مشروع تونس 86 صوتا : مقعد واحد

دائرة ذهيبة:

حركة النهضة 263 صوتا: 4 مقاعد

    مشروع تونس 196 صوتا: 3 مقاعد

    ائتلاف القوى الديموقراطية 151 صوتا 3 مقاعد

    نداء تونس 146 صوتا 2 مقاعد

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07 ماي 2018 السّاعة 21:13
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الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018 السّاعة 20:59
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صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018 السّاعة 20:33
غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من...
المزيد >>
الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018 السّاعة 20:16
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي...
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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