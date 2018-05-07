اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته‎ بصحراء تطاوين

تطاوين –الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

عثرت وحدات الحرس الوطني برمادة من ولاية تطاوين، مساء أمس الأحد، على شخص ميت داخل سيارته بمنطقة صحراوية دون وجود اثار عنف على جسده، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اونلاين"

وحسب مصدرنا، فقد تبين ان الضحية اصيل جربة من ولاية مدنين وكانت عائلته ابلغت منذ 3 ايام عن ضياعه، مضيفا انه تم نقل الجثة إلى المستشفى الجهوي بتطاوين و عرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة الاسباب الحقيقية للوفاة التي قد تكون ناجمة عن العطش او ازمة قلبية وفق مصدرنا.