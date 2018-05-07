نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة

-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
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20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
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20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
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20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
مكتب باجة ــ الشروق أون لاين ــ جلال العرفاوي:
1 ــ بلدية باجة : ( 30 مقعدا ) ــ عدد الأصوات المصرح بها 10489
ــ حركة النهضة : 2815 صوتا = 8 مقاعد
ــ حركة نداء تونس : 2035 صوتا = 6 مقاعد
ــ الحزب الدستوري الحر : 1903 صوتا = 6 مقاعد
ــ الجبهة الشعبية : 1006 صوتا = 3 مقاعد
ــ قائمة الأنوار : 712 صوتا : مقعدان
ــ التيار الديمقراطي : 670 صوتا = مقعدان
ــ حركة الشعب : 493 صوتا = مقعدان
ــ قائمة الغزالة : 318 صوتا = مقعد واحد
ــ الاتحاد المدني : 274 صوتا = لاشيء
ــ بني وطني : 263 صوتا = لاشيء
2 ــ بلدية مجاز الباب : ( 24 مقعدا ) ــ عدد الأصوات المصرح بها 6024
ــ حركة نداء تونس : 1624 صوتا = 7 مقاعد
ــ حركة النهضة : 1603 صوتا = 7 مقاعد
ــ قائمة التحدي 1557 صوتا = 6 مقاعد
ــ قائمة العمل لغد أفضل : 489 صوتا = مقعدان
ــ حركة مشروع تونس : 378 صوتا = مقعد واحد
ــ المستقبل المشرق : 221 صوتا : مقعد واحد
ــ الأمانة والشفافية : 152 صوتا = لاشيء
3 ــ بلدية تستور ( 24 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 4698
ــ حركة نداء تونس : 1183 صوتا = 6 مقاعد
ــ حركة النهضة : 1119 صوتا = 6 مقاعد
ــ الجبهة الشعبية 1100 صوتا = 6 مقاعد
ــ زهرة السد : 686 صوتا = 3 مقاعد
ــ شباب تستور : 445 صوتا = مقعدان
ــ حركة مشروع تونس : 165 صوتا : مقعد واحد
4 ــ بلدية نفزة ( 24 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 5816
ــ حركة النهضة : 1460 صوتا = 6 مقاعد
ــ نفزة المستقبل : 1116 صوتا = 5 مقاعد
ــ حركة نداء تونس : 1006 صوتا = 5 مقاعد
ــ حركة الشعب : 771 صوتا = 3 مقاعد
ــ نفزة في عينينا : 512 صوتا = مقعدان
ــ الطموح : 398 صوتا = مقعدان
ــ الجبهة الشعبية : 306 صوتا = مقعد واحد
ــ الأمل : 153 صوتا = لاشيء
ــ الحزب الدستوري الحر : 94 صوتا = لاشيء
5 ــ بلدية تبرسق ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 3011
ــ حركة نداء تونس : 989 صوتا = 6 مقاعد
ــ شباب المستقبل : 743 صوتا : 4 مقاعد
ــ حركة النهضة : 628 صوتا = 4 مقاعد
ــ الجبهة الشعبية 418 صوتا = 3 مقاعد
ــ التيار الديمقراطي : 233 صوتا = مقعد واحد
6 ــ بلدية وشتاتة الجميلة ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 3789
ــ حركة النهضة : 1207 صوتا = 6 مقاعد
ــ حركة الشعب : 935 صوتا = 4 مقاعد
ــ حركة نداء تونس : 758 صوتا = 4 مقاعد
ــ الانتصار : 518 صوتا = مقعدان
ــ الإرادة والتحدي : 254 صوتا = مقعد واحد
ــ الحزب الدستوري الحر : 94 صوتا = مقعد واحد
7 ــ بلدية زهرة مدين ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 2649
ــ حركة نداء تونس : 929 صوتا = 6 مقاعد
ــ حركة النهضة: 623 صوتا : 4 مقاعد
ــ التأسيس: 432 صوتا = 3 مقاعد
ــ حركة مشروع تونس : 387 صوتا = مقعدان
ــ المستقبل : 250 صوتا = مقعد واحد
ــ الجبهة الشعبية 209 صوتا = مقعد واحد
ــ بني وطني : 116 صوتا = مقعد واحد
8 ــ بلدية قبلاط ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1293
ــ حركة نداء تونس : 432 صوتا = 6 مقاعد
ــ حركة النهضة : 279 صوتا = 4 مقاعد
ــ قبلاط الجديدة : 242 صوتا = 3 مقاعد
ــ حركة مشروع تونس : 220 صوتا : 3 مقاعد
ــ حراك تونس الإرادة : 120 صوتا = مقعدان
9 ــ بلدية المعقولة ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1890
ــ حركة النهضة : 696 صوتا = 7 مقاعد
ــ حركة نداء تونس: 637 صوتا = 6 مقاعد
ــ الأمل : 226 صوتا = مقعدان
ــ الحزب الدستوري الحر : 189 صوتا = مقعدان
ــ حركة مشروع تونس : 148 صوتا = مقعد واحد
10 ــ بلدية تيبار ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1319
ــ حركة نداء تونس : 647 صوتا = 9 مقاعد
ــ حركة النهضة: 517 صوتا : 7 مقاعد
ــ الجبهة الشعبية 155 صوتا = مقعدان
11 ــ بلدية سيدي إسماعيل ( 12 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1359
ــ أمانة : 527 صوتا : 5 مقاعد
ــ حركة النهضة: 246 صوتا : مقعدان
ــ المستقبل : 201 صوتا : مقعدان
ــ حركة نداء تونس : 171 صوتا: مقعد واحد
ــ الشباب المستقل: 112 صوتا = مقعد واحد
ــ كوكة الغد: 102 صوتا = مقعد واحد
12 ــ بلدية السلوقية ( 12 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1351
ــ حركة الشعب : 562 صوتا = 5 مقاعد
ــ حركة النهضة: 358 صوتا : 3 مقاعد
ــ حركة نداء تونس : 174 صوتا = مقعدان
ــ نتّحد : 152 صوتا = مقعد واحد
ــ الجبهة الشعبية 61 صوتا = مقعد واحد
ــ السلوقية معا : 44 صوتا = لاشيء
مكتب باجة ــ الشروق أون لاين ــ جلال العرفاوي:
1 ــ بلدية باجة : ( 30 مقعدا ) ــ عدد الأصوات المصرح بها 10489
ــ حركة النهضة : 2815 صوتا = 8 مقاعد
ــ حركة نداء تونس : 2035 صوتا = 6 مقاعد
ــ الحزب الدستوري الحر : 1903 صوتا = 6 مقاعد
ــ الجبهة الشعبية : 1006 صوتا = 3 مقاعد
ــ قائمة الأنوار : 712 صوتا : مقعدان
ــ التيار الديمقراطي : 670 صوتا = مقعدان
ــ حركة الشعب : 493 صوتا = مقعدان
ــ قائمة الغزالة : 318 صوتا = مقعد واحد
ــ الاتحاد المدني : 274 صوتا = لاشيء
ــ بني وطني : 263 صوتا = لاشيء
2 ــ بلدية مجاز الباب : ( 24 مقعدا ) ــ عدد الأصوات المصرح بها 6024
ــ حركة نداء تونس : 1624 صوتا = 7 مقاعد
ــ حركة النهضة : 1603 صوتا = 7 مقاعد
ــ قائمة التحدي 1557 صوتا = 6 مقاعد
ــ قائمة العمل لغد أفضل : 489 صوتا = مقعدان
ــ حركة مشروع تونس : 378 صوتا = مقعد واحد
ــ المستقبل المشرق : 221 صوتا : مقعد واحد
ــ الأمانة والشفافية : 152 صوتا = لاشيء
3 ــ بلدية تستور ( 24 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 4698
ــ حركة نداء تونس : 1183 صوتا = 6 مقاعد
ــ حركة النهضة : 1119 صوتا = 6 مقاعد
ــ الجبهة الشعبية 1100 صوتا = 6 مقاعد
ــ زهرة السد : 686 صوتا = 3 مقاعد
ــ شباب تستور : 445 صوتا = مقعدان
ــ حركة مشروع تونس : 165 صوتا : مقعد واحد
4 ــ بلدية نفزة ( 24 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 5816
ــ حركة النهضة : 1460 صوتا = 6 مقاعد
ــ نفزة المستقبل : 1116 صوتا = 5 مقاعد
ــ حركة نداء تونس : 1006 صوتا = 5 مقاعد
ــ حركة الشعب : 771 صوتا = 3 مقاعد
ــ نفزة في عينينا : 512 صوتا = مقعدان
ــ الطموح : 398 صوتا = مقعدان
ــ الجبهة الشعبية : 306 صوتا = مقعد واحد
ــ الأمل : 153 صوتا = لاشيء
ــ الحزب الدستوري الحر : 94 صوتا = لاشيء
5 ــ بلدية تبرسق ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 3011
ــ حركة نداء تونس : 989 صوتا = 6 مقاعد
ــ شباب المستقبل : 743 صوتا : 4 مقاعد
ــ حركة النهضة : 628 صوتا = 4 مقاعد
ــ الجبهة الشعبية 418 صوتا = 3 مقاعد
ــ التيار الديمقراطي : 233 صوتا = مقعد واحد
6 ــ بلدية وشتاتة الجميلة ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 3789
ــ حركة النهضة : 1207 صوتا = 6 مقاعد
ــ حركة الشعب : 935 صوتا = 4 مقاعد
ــ حركة نداء تونس : 758 صوتا = 4 مقاعد
ــ الانتصار : 518 صوتا = مقعدان
ــ الإرادة والتحدي : 254 صوتا = مقعد واحد
ــ الحزب الدستوري الحر : 94 صوتا = مقعد واحد
7 ــ بلدية زهرة مدين ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 2649
ــ حركة نداء تونس : 929 صوتا = 6 مقاعد
ــ حركة النهضة: 623 صوتا : 4 مقاعد
ــ التأسيس: 432 صوتا = 3 مقاعد
ــ حركة مشروع تونس : 387 صوتا = مقعدان
ــ المستقبل : 250 صوتا = مقعد واحد
ــ الجبهة الشعبية 209 صوتا = مقعد واحد
ــ بني وطني : 116 صوتا = مقعد واحد
8 ــ بلدية قبلاط ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1293
ــ حركة نداء تونس : 432 صوتا = 6 مقاعد
ــ حركة النهضة : 279 صوتا = 4 مقاعد
ــ قبلاط الجديدة : 242 صوتا = 3 مقاعد
ــ حركة مشروع تونس : 220 صوتا : 3 مقاعد
ــ حراك تونس الإرادة : 120 صوتا = مقعدان
9 ــ بلدية المعقولة ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1890
ــ حركة النهضة : 696 صوتا = 7 مقاعد
ــ حركة نداء تونس: 637 صوتا = 6 مقاعد
ــ الأمل : 226 صوتا = مقعدان
ــ الحزب الدستوري الحر : 189 صوتا = مقعدان
ــ حركة مشروع تونس : 148 صوتا = مقعد واحد
10 ــ بلدية تيبار ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1319
ــ حركة نداء تونس : 647 صوتا = 9 مقاعد
ــ حركة النهضة: 517 صوتا : 7 مقاعد
ــ الجبهة الشعبية 155 صوتا = مقعدان
11 ــ بلدية سيدي إسماعيل ( 12 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1359
ــ أمانة : 527 صوتا : 5 مقاعد
ــ حركة النهضة: 246 صوتا : مقعدان
ــ المستقبل : 201 صوتا : مقعدان
ــ حركة نداء تونس : 171 صوتا: مقعد واحد
ــ الشباب المستقل: 112 صوتا = مقعد واحد
ــ كوكة الغد: 102 صوتا = مقعد واحد
12 ــ بلدية السلوقية ( 12 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1351
ــ حركة الشعب : 562 صوتا = 5 مقاعد
ــ حركة النهضة: 358 صوتا : 3 مقاعد
ــ حركة نداء تونس : 174 صوتا = مقعدان
ــ نتّحد : 152 صوتا = مقعد واحد
ــ الجبهة الشعبية 61 صوتا = مقعد واحد
ــ السلوقية معا : 44 صوتا = لاشيء
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018