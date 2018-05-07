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الأولى
نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018 | 17:09

مكتب باجة ــ الشروق أون لاين ــ جلال العرفاوي:

 

1 ــ بلدية باجة : ( 30 مقعدا ) ــ عدد الأصوات المصرح بها 10489

ــ حركة النهضة : 2815 صوتا = 8 مقاعد 

ــ حركة نداء تونس : 2035 صوتا = 6 مقاعد

ــ الحزب الدستوري الحر : 1903 صوتا = 6 مقاعد

ــ الجبهة الشعبية : 1006 صوتا = 3 مقاعد

ــ قائمة الأنوار : 712 صوتا : مقعدان

ــ التيار الديمقراطي : 670 صوتا = مقعدان

ــ حركة الشعب : 493 صوتا = مقعدان

ــ قائمة الغزالة : 318 صوتا = مقعد واحد

ــ الاتحاد المدني : 274 صوتا = لاشيء

ــ بني وطني : 263 صوتا = لاشيء

2 ــ بلدية مجاز الباب : ( 24 مقعدا ) ــ عدد الأصوات المصرح بها 6024

ــ حركة نداء تونس : 1624 صوتا = 7 مقاعد

ــ حركة النهضة : 1603 صوتا = 7 مقاعد 

ــ قائمة التحدي 1557 صوتا = 6 مقاعد

ــ قائمة العمل لغد أفضل : 489 صوتا = مقعدان

ــ حركة مشروع تونس : 378 صوتا = مقعد واحد

ــ المستقبل المشرق : 221 صوتا : مقعد واحد

ــ الأمانة والشفافية : 152 صوتا = لاشيء

3 ــ بلدية تستور ( 24 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 4698

ــ حركة نداء تونس : 1183 صوتا = 6 مقاعد

ــ حركة النهضة : 1119 صوتا = 6 مقاعد 

ــ الجبهة الشعبية 1100 صوتا = 6 مقاعد

ــ زهرة السد  : 686 صوتا = 3 مقاعد 

ــ شباب تستور : 445 صوتا = مقعدان

ــ حركة مشروع تونس : 165 صوتا : مقعد واحد

4 ــ بلدية نفزة ( 24 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 5816

ــ حركة النهضة : 1460 صوتا = 6 مقاعد 

ــ نفزة المستقبل : 1116 صوتا = 5 مقاعد  

ــ حركة نداء تونس : 1006 صوتا = 5 مقاعد

ــ حركة الشعب : 771 صوتا = 3 مقاعد

ــ نفزة في عينينا : 512 صوتا = مقعدان

ــ الطموح : 398 صوتا = مقعدان

ــ الجبهة الشعبية : 306 صوتا = مقعد واحد

ــ الأمل : 153 صوتا = لاشيء

ــ الحزب الدستوري الحر : 94 صوتا = لاشيء

 

5 ــ بلدية تبرسق ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها  3011  

ــ حركة نداء تونس : 989 صوتا = 6 مقاعد

ــ شباب المستقبل : 743 صوتا : 4 مقاعد

ــ حركة النهضة : 628 صوتا = 4 مقاعد 

ــ الجبهة الشعبية 418 صوتا = 3 مقاعد

ــ التيار الديمقراطي : 233 صوتا = مقعد واحد

6 ــ بلدية وشتاتة الجميلة ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 3789     

ــ حركة النهضة : 1207 صوتا = 6 مقاعد 

ــ حركة الشعب : 935 صوتا = 4 مقاعد

ــ حركة نداء تونس : 758 صوتا = 4 مقاعد

ــ الانتصار : 518 صوتا = مقعدان

ــ الإرادة والتحدي  : 254 صوتا = مقعد واحد

ــ الحزب الدستوري الحر : 94 صوتا = مقعد واحد

7 ــ بلدية زهرة مدين ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 2649

ــ حركة نداء تونس : 929 صوتا = 6 مقاعد

ــ حركة النهضة: 623 صوتا : 4 مقاعد

ــ التأسيس: 432 صوتا = 3 مقاعد 

ــ حركة مشروع تونس : 387 صوتا = مقعدان  

ــ المستقبل : 250 صوتا = مقعد واحد

ــ الجبهة الشعبية 209 صوتا = مقعد واحد

ــ بني وطني : 116 صوتا = مقعد واحد

8 ــ بلدية قبلاط ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1293

ــ حركة نداء تونس : 432 صوتا = 6 مقاعد

ــ حركة النهضة : 279 صوتا = 4 مقاعد 

ــ قبلاط الجديدة :  242 صوتا = 3 مقاعد

ــ حركة مشروع تونس : 220 صوتا : 3 مقاعد

ــ حراك تونس الإرادة : 120 صوتا = مقعدان  

9 ــ بلدية المعقولة ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1890

 ــ حركة النهضة : 696 صوتا = 7 مقاعد 

ــ حركة نداء تونس: 637 صوتا = 6 مقاعد

ــ الأمل : 226 صوتا = مقعدان

ــ الحزب الدستوري الحر : 189 صوتا = مقعدان

ــ حركة مشروع تونس : 148 صوتا = مقعد واحد  

10 ــ بلدية تيبار  ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1319

ــ حركة نداء تونس : 647 صوتا = 9 مقاعد

ــ حركة النهضة: 517 صوتا : 7 مقاعد

ــ الجبهة الشعبية 155 صوتا = مقعدان 

11 ــ بلدية سيدي إسماعيل ( 12 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1359

ــ أمانة : 527 صوتا : 5 مقاعد

ــ حركة النهضة: 246 صوتا : مقعدان

ــ المستقبل : 201 صوتا : مقعدان

ــ حركة نداء تونس : 171 صوتا: مقعد واحد

ــ الشباب المستقل: 112 صوتا = مقعد واحد

ــ كوكة الغد: 102 صوتا = مقعد واحد

12 ــ بلدية السلوقية ( 12 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1351

ــ حركة الشعب : 562 صوتا = 5 مقاعد

ــ حركة النهضة: 358 صوتا : 3 مقاعد

ــ حركة نداء تونس : 174 صوتا = مقعدان  

ــ نتّحد : 152 صوتا = مقعد واحد

ــ الجبهة الشعبية 61 صوتا = مقعد واحد

ــ السلوقية معا : 44 صوتا = لاشيء 

 

                                                                                         

 

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الأولى
نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018 | 17:09

مكتب باجة ــ الشروق أون لاين ــ جلال العرفاوي:

 

1 ــ بلدية باجة : ( 30 مقعدا ) ــ عدد الأصوات المصرح بها 10489

ــ حركة النهضة : 2815 صوتا = 8 مقاعد 

ــ حركة نداء تونس : 2035 صوتا = 6 مقاعد

ــ الحزب الدستوري الحر : 1903 صوتا = 6 مقاعد

ــ الجبهة الشعبية : 1006 صوتا = 3 مقاعد

ــ قائمة الأنوار : 712 صوتا : مقعدان

ــ التيار الديمقراطي : 670 صوتا = مقعدان

ــ حركة الشعب : 493 صوتا = مقعدان

ــ قائمة الغزالة : 318 صوتا = مقعد واحد

ــ الاتحاد المدني : 274 صوتا = لاشيء

ــ بني وطني : 263 صوتا = لاشيء

2 ــ بلدية مجاز الباب : ( 24 مقعدا ) ــ عدد الأصوات المصرح بها 6024

ــ حركة نداء تونس : 1624 صوتا = 7 مقاعد

ــ حركة النهضة : 1603 صوتا = 7 مقاعد 

ــ قائمة التحدي 1557 صوتا = 6 مقاعد

ــ قائمة العمل لغد أفضل : 489 صوتا = مقعدان

ــ حركة مشروع تونس : 378 صوتا = مقعد واحد

ــ المستقبل المشرق : 221 صوتا : مقعد واحد

ــ الأمانة والشفافية : 152 صوتا = لاشيء

3 ــ بلدية تستور ( 24 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 4698

ــ حركة نداء تونس : 1183 صوتا = 6 مقاعد

ــ حركة النهضة : 1119 صوتا = 6 مقاعد 

ــ الجبهة الشعبية 1100 صوتا = 6 مقاعد

ــ زهرة السد  : 686 صوتا = 3 مقاعد 

ــ شباب تستور : 445 صوتا = مقعدان

ــ حركة مشروع تونس : 165 صوتا : مقعد واحد

4 ــ بلدية نفزة ( 24 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 5816

ــ حركة النهضة : 1460 صوتا = 6 مقاعد 

ــ نفزة المستقبل : 1116 صوتا = 5 مقاعد  

ــ حركة نداء تونس : 1006 صوتا = 5 مقاعد

ــ حركة الشعب : 771 صوتا = 3 مقاعد

ــ نفزة في عينينا : 512 صوتا = مقعدان

ــ الطموح : 398 صوتا = مقعدان

ــ الجبهة الشعبية : 306 صوتا = مقعد واحد

ــ الأمل : 153 صوتا = لاشيء

ــ الحزب الدستوري الحر : 94 صوتا = لاشيء

 

5 ــ بلدية تبرسق ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها  3011  

ــ حركة نداء تونس : 989 صوتا = 6 مقاعد

ــ شباب المستقبل : 743 صوتا : 4 مقاعد

ــ حركة النهضة : 628 صوتا = 4 مقاعد 

ــ الجبهة الشعبية 418 صوتا = 3 مقاعد

ــ التيار الديمقراطي : 233 صوتا = مقعد واحد

6 ــ بلدية وشتاتة الجميلة ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 3789     

ــ حركة النهضة : 1207 صوتا = 6 مقاعد 

ــ حركة الشعب : 935 صوتا = 4 مقاعد

ــ حركة نداء تونس : 758 صوتا = 4 مقاعد

ــ الانتصار : 518 صوتا = مقعدان

ــ الإرادة والتحدي  : 254 صوتا = مقعد واحد

ــ الحزب الدستوري الحر : 94 صوتا = مقعد واحد

7 ــ بلدية زهرة مدين ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 2649

ــ حركة نداء تونس : 929 صوتا = 6 مقاعد

ــ حركة النهضة: 623 صوتا : 4 مقاعد

ــ التأسيس: 432 صوتا = 3 مقاعد 

ــ حركة مشروع تونس : 387 صوتا = مقعدان  

ــ المستقبل : 250 صوتا = مقعد واحد

ــ الجبهة الشعبية 209 صوتا = مقعد واحد

ــ بني وطني : 116 صوتا = مقعد واحد

8 ــ بلدية قبلاط ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1293

ــ حركة نداء تونس : 432 صوتا = 6 مقاعد

ــ حركة النهضة : 279 صوتا = 4 مقاعد 

ــ قبلاط الجديدة :  242 صوتا = 3 مقاعد

ــ حركة مشروع تونس : 220 صوتا : 3 مقاعد

ــ حراك تونس الإرادة : 120 صوتا = مقعدان  

9 ــ بلدية المعقولة ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1890

 ــ حركة النهضة : 696 صوتا = 7 مقاعد 

ــ حركة نداء تونس: 637 صوتا = 6 مقاعد

ــ الأمل : 226 صوتا = مقعدان

ــ الحزب الدستوري الحر : 189 صوتا = مقعدان

ــ حركة مشروع تونس : 148 صوتا = مقعد واحد  

10 ــ بلدية تيبار  ( 18 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1319

ــ حركة نداء تونس : 647 صوتا = 9 مقاعد

ــ حركة النهضة: 517 صوتا : 7 مقاعد

ــ الجبهة الشعبية 155 صوتا = مقعدان 

11 ــ بلدية سيدي إسماعيل ( 12 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1359

ــ أمانة : 527 صوتا : 5 مقاعد

ــ حركة النهضة: 246 صوتا : مقعدان

ــ المستقبل : 201 صوتا : مقعدان

ــ حركة نداء تونس : 171 صوتا: مقعد واحد

ــ الشباب المستقل: 112 صوتا = مقعد واحد

ــ كوكة الغد: 102 صوتا = مقعد واحد

12 ــ بلدية السلوقية ( 12 مقعدا ) عدد الأصوات المصرح بها 1351

ــ حركة الشعب : 562 صوتا = 5 مقاعد

ــ حركة النهضة: 358 صوتا : 3 مقاعد

ــ حركة نداء تونس : 174 صوتا = مقعدان  

ــ نتّحد : 152 صوتا = مقعد واحد

ــ الجبهة الشعبية 61 صوتا = مقعد واحد

ــ السلوقية معا : 44 صوتا = لاشيء 

 

                                                                                         

 

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