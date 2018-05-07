القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها بعد ظهر اليوم انه إثر تعرّض محلّ سكني بجهة القصرين إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على مبلغ مالي قدره 11 ألف دينارا ومجموعة من الأحزمة الجلديّة، تمكّنت يوم 06 ماي 2018 منطقة الأمن الوطني بالقصرين بعد تعميق التّحرّيات من القبض على 05 أشخاص وحجز مبلغ مالي بحوزتهم قدره 2330 دينارا و71 حزاما جلديّا وقد تمّ إرجاع المحجوز إلى صاحبه. وبالتّحرّي معهم، اعترفوا بما نسب إليهم.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "السّرقة من داخل محلّ مسكون" والأبحاث متواصلة.