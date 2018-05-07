الجزيري مطلوب في الاتحاد السكندري

دخل الاتحاد السكندري، في مفاوضات قوية مع مسؤولي طنطا، من أجل الحصول على خدمات المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

ويسعى زعيم الثغر، للحصول على خدمات اللاعب، قبل دخول أندية أخرى، في السباق على ضمه، ما قد يرفع قيمة انتقاله.

ويُعدُّ الجزيري، 25 عامًا، ضمن أولويات الجهاز الفني للاتحاد السكندري، بقيادة محمد عمر، للموسم الجديد، خاصة بعد المستوى المميز، الذي قدمه مع طنطا هذا الموسم.

واتَّخذ طنطا، قرارًا ببيع اللاعب؛ بسبب عدم رغبته في اللعب بدوري الدرجة الثانية، بعد هبوط الفريق، إلى جانب ارتفاع قيمة راتبه.

وأرسل مجلس إدارة الاتحاد، خطابًا لمسؤولي طنطا، لمعرفة طلباتهم المالية للموافقة على بيع اللاعب.