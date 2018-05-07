تفاصيل نتائج الانتخابات بدوائر بلديات بقابس

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20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
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20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
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20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
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20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
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19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
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19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
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19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
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18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
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18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
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18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
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18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
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17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
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17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
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17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
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16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
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16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
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16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
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15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
مكتب قابس- الشروق أون لاين-رؤوف الطابعي:
بلديةقابس:النهضة12,التيار5،النداء5,الإئتلاف3,الجبهة2,التحدي2,مشروع تونس1.
*بلدية شنني النحال:النهضة9, التيار4,مستقلة5.
*بلدية الحامة:النهضة14,الحامة أولا6,النداء3,الإقلاع3,الحراك4.
* بلديةبوعطوش الحامة: النهضة9،الحراك4،التحدي3،النداء2.
*بلدية وذرف:إصلاح المسار7,النهضة6,النداء3,الإقلاع2.
*بلدية المطوية:لم الشمل9,النهضة6,مشروع تونس2,النداء1.
*بلدية غنوش:النهضة16,النداء4,الحراك2,المستقلة2.
*بلدية بوشمة:النهضة6,النداء2,الوفاق2,الحراك4,التحدي2.
*بلدية تبلبو:
النهضة5,النداء1،التيار1,عدالة3,بناء2,شراع2طموحنا2,غدوة خير2.
*بلدية كتانة:النهضة9،النداء5,مستقلة2.
*بلدية مارث:النهضة10،حركة الشعب6،النداء3,مارث أولا4,الحراك1.
*بلدية الزارات:عين المواطن8النهضة4.
*بلدية دخيلة توجان:النهضة11,النداء5،آفاق1,مستقلة1.
*بلدية مطماطة الجديدة:صعود8،النهضة6,النداء3,المبادرة1.
*بلدية مطماطة القديمة:النهضة5،الإمتياز4،وطني2,النداء3,وفاق5,مستقلة1.
*بلدية منزل الحبيب"النهضة9،الوفاق5,النداء3,المستقلۃ1.
مكتب قابس- الشروق أون لاين-رؤوف الطابعي:
بلديةقابس:النهضة12,التيار5،النداء5,الإئتلاف3,الجبهة2,التحدي2,مشروع تونس1.
*بلدية شنني النحال:النهضة9, التيار4,مستقلة5.
*بلدية الحامة:النهضة14,الحامة أولا6,النداء3,الإقلاع3,الحراك4.
* بلديةبوعطوش الحامة: النهضة9،الحراك4،التحدي3،النداء2.
*بلدية وذرف:إصلاح المسار7,النهضة6,النداء3,الإقلاع2.
*بلدية المطوية:لم الشمل9,النهضة6,مشروع تونس2,النداء1.
*بلدية غنوش:النهضة16,النداء4,الحراك2,المستقلة2.
*بلدية بوشمة:النهضة6,النداء2,الوفاق2,الحراك4,التحدي2.
*بلدية تبلبو:
النهضة5,النداء1،التيار1,عدالة3,بناء2,شراع2طموحنا2,غدوة خير2.
*بلدية كتانة:النهضة9،النداء5,مستقلة2.
*بلدية مارث:النهضة10،حركة الشعب6،النداء3,مارث أولا4,الحراك1.
*بلدية الزارات:عين المواطن8النهضة4.
*بلدية دخيلة توجان:النهضة11,النداء5،آفاق1,مستقلة1.
*بلدية مطماطة الجديدة:صعود8،النهضة6,النداء3,المبادرة1.
*بلدية مطماطة القديمة:النهضة5،الإمتياز4،وطني2,النداء3,وفاق5,مستقلة1.
*بلدية منزل الحبيب"النهضة9،الوفاق5,النداء3,المستقلۃ1.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018