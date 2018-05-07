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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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الأولى
تفاصيل نتائج الانتخابات بدوائر بلديات بقابس
07 ماي 2018 | 15:27

مكتب قابس- الشروق أون لاين-رؤوف الطابعي:

بلديةقابس:النهضة12,التيار5،النداء5,الإئتلاف3,الجبهة2,التحدي2,مشروع تونس1.

*بلدية شنني النحال:النهضة9, التيار4,مستقلة5.

*بلدية الحامة:النهضة14,الحامة أولا6,النداء3,الإقلاع3,الحراك4.

* بلديةبوعطوش الحامة: النهضة9،الحراك4،التحدي3،النداء2.

*بلدية وذرف:إصلاح المسار7,النهضة6,النداء3,الإقلاع2.

*بلدية المطوية:لم الشمل9,النهضة6,مشروع تونس2,النداء1.

*بلدية غنوش:النهضة16,النداء4,الحراك2,المستقلة2.

 *بلدية بوشمة:النهضة6,النداء2,الوفاق2,الحراك4,التحدي2.

*بلدية تبلبو:

النهضة5,النداء1،التيار1,عدالة3,بناء2,شراع2طموحنا2,غدوة خير2.

*بلدية كتانة:النهضة9،النداء5,مستقلة2.

*بلدية مارث:النهضة10،حركة الشعب6،النداء3,مارث أولا4,الحراك1.

*بلدية الزارات:عين المواطن8النهضة4.

*بلدية دخيلة توجان:النهضة11,النداء5،آفاق1,مستقلة1.

*بلدية مطماطة الجديدة:صعود8،النهضة6,النداء3,المبادرة1.

*بلدية مطماطة القديمة:النهضة5،الإمتياز4،وطني2,النداء3,وفاق5,مستقلة1.

*بلدية منزل الحبيب"النهضة9،الوفاق5,النداء3,المستقلۃ1.

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الأولى
تفاصيل نتائج الانتخابات بدوائر بلديات بقابس
07 ماي 2018 | 15:27

مكتب قابس- الشروق أون لاين-رؤوف الطابعي:

بلديةقابس:النهضة12,التيار5،النداء5,الإئتلاف3,الجبهة2,التحدي2,مشروع تونس1.

*بلدية شنني النحال:النهضة9, التيار4,مستقلة5.

*بلدية الحامة:النهضة14,الحامة أولا6,النداء3,الإقلاع3,الحراك4.

* بلديةبوعطوش الحامة: النهضة9،الحراك4،التحدي3،النداء2.

*بلدية وذرف:إصلاح المسار7,النهضة6,النداء3,الإقلاع2.

*بلدية المطوية:لم الشمل9,النهضة6,مشروع تونس2,النداء1.

*بلدية غنوش:النهضة16,النداء4,الحراك2,المستقلة2.

 *بلدية بوشمة:النهضة6,النداء2,الوفاق2,الحراك4,التحدي2.

*بلدية تبلبو:

النهضة5,النداء1،التيار1,عدالة3,بناء2,شراع2طموحنا2,غدوة خير2.

*بلدية كتانة:النهضة9،النداء5,مستقلة2.

*بلدية مارث:النهضة10،حركة الشعب6،النداء3,مارث أولا4,الحراك1.

*بلدية الزارات:عين المواطن8النهضة4.

*بلدية دخيلة توجان:النهضة11,النداء5،آفاق1,مستقلة1.

*بلدية مطماطة الجديدة:صعود8،النهضة6,النداء3,المبادرة1.

*بلدية مطماطة القديمة:النهضة5،الإمتياز4،وطني2,النداء3,وفاق5,مستقلة1.

*بلدية منزل الحبيب"النهضة9،الوفاق5,النداء3,المستقلۃ1.

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07 ماي 2018 السّاعة 21:13
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الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018 السّاعة 20:59
كشف جهاز الأمن العراقي أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي،...
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صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018 السّاعة 20:33
غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من...
المزيد >>
الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018 السّاعة 20:16
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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