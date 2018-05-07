صيادة: تفكيك عصابة سرقة المنازل والمواشي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب الساحل - الشروق اون لاين - المهدي خليفة:

تمكن اعوان الأمن بمركز الشرطة بصيادة الليلة الماضية من إيقاف كهل في العقد الرابع من عمره صادرة في شانه ثلاث برقيات تفتيش لتورطه في جرائم سرقة للمنازل والمواشي فضلا عن تورطه في قضايا نشل وبراكاج.

كما تمكن الاعوان أيضا من إيقاف شابين آخرين تتراوح اعمارهما بين 23و 25 سنة صادرة في شأنهما برقيتا تفتيش للمصالح الأمنية في الجهة لتورطهما ايضا في قضايا سرقة.

وقد أحيل المظنون فيهما الأخيران على انظار حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير وصدرت في شأنهما بطاقة ايداع بالسجن