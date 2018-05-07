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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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صيادة: تفكيك عصابة سرقة المنازل والمواشي
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الأولى
صيادة: تفكيك عصابة سرقة المنازل والمواشي
07 ماي 2018 | 15:18

مكتب الساحل - الشروق اون لاين - المهدي خليفة:

تمكن اعوان الأمن بمركز الشرطة بصيادة الليلة الماضية من إيقاف كهل في العقد الرابع من عمره صادرة في شانه ثلاث برقيات تفتيش لتورطه في جرائم سرقة للمنازل والمواشي فضلا عن تورطه في قضايا نشل وبراكاج.

كما تمكن الاعوان أيضا من إيقاف شابين آخرين تتراوح اعمارهما بين 23و 25 سنة صادرة في شأنهما برقيتا تفتيش للمصالح الأمنية في الجهة لتورطهما ايضا في قضايا سرقة.

وقد أحيل المظنون فيهما الأخيران على انظار حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير وصدرت في شأنهما بطاقة ايداع بالسجن

 

 

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الأولى
صيادة: تفكيك عصابة سرقة المنازل والمواشي
07 ماي 2018 | 15:18

مكتب الساحل - الشروق اون لاين - المهدي خليفة:

تمكن اعوان الأمن بمركز الشرطة بصيادة الليلة الماضية من إيقاف كهل في العقد الرابع من عمره صادرة في شانه ثلاث برقيات تفتيش لتورطه في جرائم سرقة للمنازل والمواشي فضلا عن تورطه في قضايا نشل وبراكاج.

كما تمكن الاعوان أيضا من إيقاف شابين آخرين تتراوح اعمارهما بين 23و 25 سنة صادرة في شأنهما برقيتا تفتيش للمصالح الأمنية في الجهة لتورطهما ايضا في قضايا سرقة.

وقد أحيل المظنون فيهما الأخيران على انظار حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير وصدرت في شأنهما بطاقة ايداع بالسجن

 

 

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صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
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غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من...
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الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018 السّاعة 20:16
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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