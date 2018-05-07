حركة مشروع تونس تعلن النتائج الجزئية لحصتها من الانتخابات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نشرت حركة مشروع بلاغا عبر صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجاتاعي فايسبوك بلاغا اكدت فيه انها شاركت في الانتخابات البلدية بالصفة الحزبية في 69 دائرة بلدية وحققت نسبة 9 بالمائة كما ساهمت في تشكيل ودعم 105 قائمة مستقلة حققت 15 بالمائة وهذا دون احتساب نتائج الاتحاد المدني.

وستعلن الحركة على النتائج كاملة باحتساب الاتحاد المدني ومكوناته الحزبية والمستقلة يوم الاربعاء اوالخميس على اقصى تقدير.