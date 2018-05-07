النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة

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الشروق اون لاين- خديجة
اسفرت الانتخابات البلدية بالدائرة الانتخابية بمنوبة حسب ما تم الاعلان عنه اليوم الاثنين عن النتائج الاولية التالية:
بلدية منوبة
حركة النهضة 1872 صوتا
نداء تونس 1043 صوتا
القائمة المستقلة منوبة الجميلة 566 صوتا
قائمة اولاد منوبة 1744 صوتا
قائمة منوبة مشروعي 468 صوتا
الجبهة الشعبية 435 صوتا
التيار الديمقراطي 723 صوتا
الجديدة
نداء تونس 766 صوتا
قائمة العمل والامل 1373 صوتا
النهضة 2065 صوتا
قائمة غدوة خير 523 صوتا
الجبهة الشعبية 249 صوتا
قائمة التحدي 487 صوتا
قائمة الافق الجديد 686 صوتا
التيار الديمقراطي 769 صوتا
برج العامري
نداء تونس 1158 صوتا
النهضة 871 صوتا
التيار الديمقراطي 455 صوتا
حركة الشعب 152 صوتا
المرناقية
نداء تونس 832 صوتا
النهضة 2074 صوتا
التيار الديمقراطي 457 صوتا
المرناقية تتجدد قائمة مستقلة 1090 صوتا
مشروع تونس 190 صوتا
البساتين
نداء تونس 775 صوتا
التيار الديمقراطي 299 صوتا
النهضة 947 صوتا
الشروق اون لاين- خديجة
اسفرت الانتخابات البلدية بالدائرة الانتخابية بمنوبة حسب ما تم الاعلان عنه اليوم الاثنين عن النتائج الاولية التالية:
بلدية منوبة
حركة النهضة 1872 صوتا
نداء تونس 1043 صوتا
القائمة المستقلة منوبة الجميلة 566 صوتا
قائمة اولاد منوبة 1744 صوتا
قائمة منوبة مشروعي 468 صوتا
الجبهة الشعبية 435 صوتا
التيار الديمقراطي 723 صوتا
الجديدة
نداء تونس 766 صوتا
قائمة العمل والامل 1373 صوتا
النهضة 2065 صوتا
قائمة غدوة خير 523 صوتا
الجبهة الشعبية 249 صوتا
قائمة التحدي 487 صوتا
قائمة الافق الجديد 686 صوتا
التيار الديمقراطي 769 صوتا
برج العامري
نداء تونس 1158 صوتا
النهضة 871 صوتا
التيار الديمقراطي 455 صوتا
حركة الشعب 152 صوتا
المرناقية
نداء تونس 832 صوتا
النهضة 2074 صوتا
التيار الديمقراطي 457 صوتا
المرناقية تتجدد قائمة مستقلة 1090 صوتا
مشروع تونس 190 صوتا
البساتين
نداء تونس 775 صوتا
التيار الديمقراطي 299 صوتا
النهضة 947 صوتا
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018