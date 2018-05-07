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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
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الأولى
النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
07 ماي 2018 | 15:05

الشروق اون لاين- خديجة

اسفرت الانتخابات البلدية بالدائرة الانتخابية بمنوبة حسب ما تم الاعلان عنه اليوم الاثنين عن النتائج الاولية التالية:

بلدية منوبة

حركة النهضة 1872 صوتا

نداء تونس 1043 صوتا

القائمة المستقلة منوبة الجميلة 566 صوتا

قائمة اولاد منوبة 1744 صوتا

قائمة منوبة مشروعي 468  صوتا

الجبهة الشعبية 435 صوتا

التيار الديمقراطي 723 صوتا

الجديدة

نداء تونس 766 صوتا

قائمة العمل والامل 1373 صوتا

النهضة 2065 صوتا

قائمة غدوة خير 523  صوتا

الجبهة الشعبية 249 صوتا

قائمة التحدي 487 صوتا

قائمة الافق الجديد 686 صوتا

التيار الديمقراطي 769 صوتا

برج العامري

نداء تونس 1158 صوتا

النهضة 871 صوتا

التيار الديمقراطي 455 صوتا

حركة الشعب 152 صوتا

المرناقية

نداء تونس 832  صوتا

النهضة 2074 صوتا

التيار الديمقراطي 457 صوتا

المرناقية تتجدد قائمة مستقلة 1090 صوتا

مشروع تونس 190 صوتا

البساتين

نداء تونس 775 صوتا

التيار الديمقراطي 299 صوتا

النهضة 947 صوتا

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الأولى
النتائج الاولية للانتخابات البلدية بولاية منوبة
07 ماي 2018 | 15:05

الشروق اون لاين- خديجة

اسفرت الانتخابات البلدية بالدائرة الانتخابية بمنوبة حسب ما تم الاعلان عنه اليوم الاثنين عن النتائج الاولية التالية:

بلدية منوبة

حركة النهضة 1872 صوتا

نداء تونس 1043 صوتا

القائمة المستقلة منوبة الجميلة 566 صوتا

قائمة اولاد منوبة 1744 صوتا

قائمة منوبة مشروعي 468  صوتا

الجبهة الشعبية 435 صوتا

التيار الديمقراطي 723 صوتا

الجديدة

نداء تونس 766 صوتا

قائمة العمل والامل 1373 صوتا

النهضة 2065 صوتا

قائمة غدوة خير 523  صوتا

الجبهة الشعبية 249 صوتا

قائمة التحدي 487 صوتا

قائمة الافق الجديد 686 صوتا

التيار الديمقراطي 769 صوتا

برج العامري

نداء تونس 1158 صوتا

النهضة 871 صوتا

التيار الديمقراطي 455 صوتا

حركة الشعب 152 صوتا

المرناقية

نداء تونس 832  صوتا

النهضة 2074 صوتا

التيار الديمقراطي 457 صوتا

المرناقية تتجدد قائمة مستقلة 1090 صوتا

مشروع تونس 190 صوتا

البساتين

نداء تونس 775 صوتا

التيار الديمقراطي 299 صوتا

النهضة 947 صوتا

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تطارد الإصابات لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018، الأمر الذي أثار مخاوف مدرب نسور قرطاج، نبيل...
المزيد >>
الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018 السّاعة 20:59
كشف جهاز الأمن العراقي أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي،...
المزيد >>
صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018 السّاعة 20:33
غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من...
المزيد >>
الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018 السّاعة 20:16
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي...
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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