النفيضة: شجار ينتهي بجريمة قتل

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

جد منذ قليل شجار بين طفلين بجهة القارصي التابعة لمعتمدية النفيضة أسفر عن وفاة أحدهم إثر الاعتداء عليه من طرف شاب ثاني أصيل المنطقة أمام مقهى وقد تم نقل الجثة إلى المستشفى الجامعي سهلول لعرضها على الطبيب الشرعي من أجل تحديد الأسباب الرئيسة للوفاة والوقوف على ملابسات الحادث هذا وقد تحولت وحدات أمنية على جناح السرعة إلى المنطقة المذكورة ونحجت في إيقاف المعتدي والاحتفاط به إلى حين استكمال الابحاث الجارية معه حول جريمة القتل.