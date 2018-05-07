بداية من ليلة غد الثلاثاء

إضطراب وإنقطاع في التزويد بمياه الشرب بمنطقتي سكرة ودار فضال

سيتم تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمنطقتي سكرة ودار فضال، بمعتمدية سكرة، من ولاية أريانة، بداية من الساعة العاشرة ليلا من يوم غد الثلاثاء 08 ماي 2018 ، وسيشمل هذا الخلل في توزيع الماء إقامة إلياس، نهج السلام، نهج جكتيس ونهج المطار، وفق ما ورد في بلاغ للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الأربعاء 09 ماي 2018. ويعود هذا الخلل إلى برمجة أشغال ربط على القناة الرئيسية لتوزيع الماء الصالح للشرب الممولة للمنطقة المذكورة حسب البلاغ ذاته.