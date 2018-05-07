نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية ليست بعيدة عما يسجل في عديد الدول

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كشف عضو الهيئة المستقلة للانتخابات نبيل بوفون اليوم الاثنين بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة في تصريح لوسائل الاعلام ان نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 والبالغة تقريبا 35 بالمائة ليست بعيد ة عن النسب العامة المسجلة في عديد الدول.
واشار نبيل بفون الى ان المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية القادمة تعد ضمانة اساسية لتحقيق الاستقرار ولانجاح المسار الديمقراطي في تونس داعيا في هذا السياق كل الناخبين للادلاء باصواتهم في المواعيد والاستحقاقات الانتخابية القادمة
وقال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات ان الهيئة بصدد تجميع نتائج الانتخابات البلدية التي يجب ان تحترم الاجراءات القانونية وبالتالي احترام المسار الديمقراطي التي تنتهجه تونس ما بعد الثورة
وفي ما يتعلق بنتائج سبر الاراء قال نبيل بفون انها تعد الية من الاليات الديمقراطية الموجودة في كافة انحاء العالم دون استثناء و بالتالي فهي ستساهم في اثراء المشهد السياسي في تونس وتثمنه في حال مطابقة نتائجها لنتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق تعبيره.
يذكر انه تم يوم امس الاحد 6 ماي اجراء الانتخابات البلدية ويجري فرز الاصوات على ان يتم نشر النتائج الاولية خلال الفترة بين 7 و9 ماي الجاري.
كشف عضو الهيئة المستقلة للانتخابات نبيل بوفون اليوم الاثنين بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة في تصريح لوسائل الاعلام ان نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 والبالغة تقريبا 35 بالمائة ليست بعيد ة عن النسب العامة المسجلة في عديد الدول.
واشار نبيل بفون الى ان المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية القادمة تعد ضمانة اساسية لتحقيق الاستقرار ولانجاح المسار الديمقراطي في تونس داعيا في هذا السياق كل الناخبين للادلاء باصواتهم في المواعيد والاستحقاقات الانتخابية القادمة
وقال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات ان الهيئة بصدد تجميع نتائج الانتخابات البلدية التي يجب ان تحترم الاجراءات القانونية وبالتالي احترام المسار الديمقراطي التي تنتهجه تونس ما بعد الثورة
وفي ما يتعلق بنتائج سبر الاراء قال نبيل بفون انها تعد الية من الاليات الديمقراطية الموجودة في كافة انحاء العالم دون استثناء و بالتالي فهي ستساهم في اثراء المشهد السياسي في تونس وتثمنه في حال مطابقة نتائجها لنتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق تعبيره.
يذكر انه تم يوم امس الاحد 6 ماي اجراء الانتخابات البلدية ويجري فرز الاصوات على ان يتم نشر النتائج الاولية خلال الفترة بين 7 و9 ماي الجاري.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018