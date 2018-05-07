نبيل بفون:

نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية ليست بعيدة عما يسجل في عديد الدول

كشف عضو الهيئة المستقلة للانتخابات نبيل بوفون اليوم الاثنين بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة في تصريح لوسائل الاعلام ان نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 والبالغة تقريبا 35 بالمائة ليست بعيد ة عن النسب العامة المسجلة في عديد الدول.

واشار نبيل بفون الى ان المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية القادمة تعد ضمانة اساسية لتحقيق الاستقرار ولانجاح المسار الديمقراطي في تونس داعيا في هذا السياق كل الناخبين للادلاء باصواتهم في المواعيد والاستحقاقات الانتخابية القادمة

وقال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات ان الهيئة بصدد تجميع نتائج الانتخابات البلدية التي يجب ان تحترم الاجراءات القانونية وبالتالي احترام المسار الديمقراطي التي تنتهجه تونس ما بعد الثورة

وفي ما يتعلق بنتائج سبر الاراء قال نبيل بفون انها تعد الية من الاليات الديمقراطية الموجودة في كافة انحاء العالم دون استثناء و بالتالي فهي ستساهم في اثراء المشهد السياسي في تونس وتثمنه في حال مطابقة نتائجها لنتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق تعبيره.

يذكر انه تم يوم امس الاحد 6 ماي اجراء الانتخابات البلدية ويجري فرز الاصوات على ان يتم نشر النتائج الاولية خلال الفترة بين 7 و9 ماي الجاري.