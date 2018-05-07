بن عروس: تسخير عدل تنفيذ للاشراف على فتح صناديق وضع فيها الكيس الآمن

اضطرت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الى تسخير عدل تنفيذ للاشراف على عملية فتح 8 صناديق انتخابية بعد ان تم وضع الاكياس الامنة التي تتضمن محاضر الفرز والاقتراع بداخلها واغلاقها من قبل المشرفين على بعض المكاتب.

وبحضور ممثلي القائمات والملاحظين تم فتح الصناديق المعنية والتي تشمل 4 صناديق منها الدائرة الانتخابية بالمروج و3 صناديق الدائرة الانتخابية ببن عروس وصندوق وحيد الدائرة الانتخابية بنعسان.

وقد تم فتح الصناديق واخراج الاكياس الامنة وتحرير محاضر في ذلك واعادة غلقها من جديد بوضع اختام جديدة.