النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة بدوائر قبلي وسوق الاحد ودوز والفوّار

-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
الشروق – قبلي – دلال البوجبلي
وصل عدد المقترعين بولاية قبلي في الانتخابات البلدية أمس 06 ماي 2018 مع انتهاء عملية الاقتراع 34245 ناخب من جملة 91932 مسجل اي بنسبة 37.25 % حسب احصائيّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وقد تحصّلت دائرة قبلي على 18مقعد حسب تأكيد الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقبلي وهي موزّعة كالتّالي:
حركة الشّعب: 8 مقاعد
حركة النّهضة: 5 مقاعد
سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد
حركة نداء تونس: 1 مقعد
حركة الامل: 1 مقعد
في حين تحصّلت دائرة دوز على 24 مقعد وهي موزّعة كالتّالي:
حركة النّهضة: 7 مقاعد
حركة نداء تونس: 2 مقاعد
حركة الشّعب: 7 مقاعد
التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد
التّحاد المدني: 2 مقاعد
حراك تونس الارادة:5مقاعد
أمّا دائرة الفوّار فقد تحصّلت على 18مقعد موزّعة كالتّالي:
حركة النهضة: 6 مقاعد
لنزرع الأمل: 4 مقاعد
حركة الشعب: 3 مقاعد
صوت الفوار: 3 مقاعد
حراك تونس الارادة: 2 مقاعد
بالنسبة لدائرة سوق الاحد تحصّلت على 18مقعد وهي موزّعة كالتّالي:
حركة الشّعب: 8 مقاعد
حركة النّهضة: 5 مقاعد
سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد
حركة نداء تونس: 1 مقعد
حركة الامل: 1 مقعد
الشروق – قبلي – دلال البوجبلي
وصل عدد المقترعين بولاية قبلي في الانتخابات البلدية أمس 06 ماي 2018 مع انتهاء عملية الاقتراع 34245 ناخب من جملة 91932 مسجل اي بنسبة 37.25 % حسب احصائيّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وقد تحصّلت دائرة قبلي على 18مقعد حسب تأكيد الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقبلي وهي موزّعة كالتّالي:
حركة الشّعب: 8 مقاعد
حركة النّهضة: 5 مقاعد
سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد
حركة نداء تونس: 1 مقعد
حركة الامل: 1 مقعد
في حين تحصّلت دائرة دوز على 24 مقعد وهي موزّعة كالتّالي:
حركة النّهضة: 7 مقاعد
حركة نداء تونس: 2 مقاعد
حركة الشّعب: 7 مقاعد
التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد
التّحاد المدني: 2 مقاعد
حراك تونس الارادة:5مقاعد
أمّا دائرة الفوّار فقد تحصّلت على 18مقعد موزّعة كالتّالي:
حركة النهضة: 6 مقاعد
لنزرع الأمل: 4 مقاعد
حركة الشعب: 3 مقاعد
صوت الفوار: 3 مقاعد
حراك تونس الارادة: 2 مقاعد
بالنسبة لدائرة سوق الاحد تحصّلت على 18مقعد وهي موزّعة كالتّالي:
حركة الشّعب: 8 مقاعد
حركة النّهضة: 5 مقاعد
سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد
حركة نداء تونس: 1 مقعد
حركة الامل: 1 مقعد
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018