النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة بدوائر قبلي وسوق الاحد ودوز والفوّار

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق – قبلي – دلال البوجبلي

وصل عدد المقترعين بولاية قبلي في الانتخابات البلدية أمس 06 ماي 2018 مع انتهاء عملية الاقتراع 34245 ناخب من جملة 91932 مسجل اي بنسبة 37.25 % حسب احصائيّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وقد تحصّلت دائرة قبلي على 18مقعد حسب تأكيد الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقبلي وهي موزّعة كالتّالي:

حركة الشّعب: 8 مقاعد

حركة النّهضة: 5 مقاعد

سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد

حركة نداء تونس: 1 مقعد

حركة الامل: 1 مقعد

في حين تحصّلت دائرة دوز على 24 مقعد وهي موزّعة كالتّالي:

حركة النّهضة: 7 مقاعد

حركة نداء تونس: 2 مقاعد

حركة الشّعب: 7 مقاعد

التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد

التّحاد المدني: 2 مقاعد

حراك تونس الارادة:5مقاعد

أمّا دائرة الفوّار فقد تحصّلت على 18مقعد موزّعة كالتّالي:

حركة النهضة: 6 مقاعد

لنزرع الأمل: 4 مقاعد

حركة الشعب: 3 مقاعد

صوت الفوار: 3 مقاعد

حراك تونس الارادة: 2 مقاعد

بالنسبة لدائرة سوق الاحد تحصّلت على 18مقعد وهي موزّعة كالتّالي:

حركة الشّعب: 8 مقاعد

حركة النّهضة: 5 مقاعد

سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد

حركة نداء تونس: 1 مقعد

حركة الامل: 1 مقعد