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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة بدوائر قبلي وسوق الاحد ودوز والفوّار
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الأولى
النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة بدوائر قبلي وسوق الاحد ودوز والفوّار
07 ماي 2018 | 13:53

الشروق – قبلي – دلال البوجبلي

وصل عدد المقترعين بولاية قبلي في الانتخابات البلدية أمس 06 ماي 2018 مع انتهاء عملية الاقتراع 34245 ناخب من جملة 91932 مسجل اي بنسبة 37.25 % حسب احصائيّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وقد تحصّلت دائرة قبلي على 18مقعد حسب تأكيد الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقبلي وهي موزّعة كالتّالي:

حركة الشّعب: 8 مقاعد

حركة النّهضة: 5 مقاعد

سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد

حركة نداء تونس: 1 مقعد

حركة الامل: 1 مقعد

في حين تحصّلت دائرة دوز على 24 مقعد وهي موزّعة كالتّالي:

حركة النّهضة: 7 مقاعد

حركة نداء تونس: 2 مقاعد

حركة الشّعب: 7 مقاعد

التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد

التّحاد المدني: 2 مقاعد

حراك تونس الارادة:5مقاعد

أمّا دائرة الفوّار فقد تحصّلت على 18مقعد موزّعة كالتّالي:

حركة النهضة: 6 مقاعد

لنزرع الأمل: 4 مقاعد

حركة الشعب: 3 مقاعد

صوت الفوار: 3 مقاعد

حراك تونس الارادة: 2 مقاعد

بالنسبة لدائرة سوق الاحد تحصّلت على 18مقعد وهي موزّعة كالتّالي:

حركة الشّعب: 8 مقاعد

حركة النّهضة: 5 مقاعد

سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد

حركة نداء تونس: 1 مقعد

حركة الامل: 1 مقعد

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الأولى
النّتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة بدوائر قبلي وسوق الاحد ودوز والفوّار
07 ماي 2018 | 13:53

الشروق – قبلي – دلال البوجبلي

وصل عدد المقترعين بولاية قبلي في الانتخابات البلدية أمس 06 ماي 2018 مع انتهاء عملية الاقتراع 34245 ناخب من جملة 91932 مسجل اي بنسبة 37.25 % حسب احصائيّات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وقد تحصّلت دائرة قبلي على 18مقعد حسب تأكيد الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقبلي وهي موزّعة كالتّالي:

حركة الشّعب: 8 مقاعد

حركة النّهضة: 5 مقاعد

سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد

حركة نداء تونس: 1 مقعد

حركة الامل: 1 مقعد

في حين تحصّلت دائرة دوز على 24 مقعد وهي موزّعة كالتّالي:

حركة النّهضة: 7 مقاعد

حركة نداء تونس: 2 مقاعد

حركة الشّعب: 7 مقاعد

التّيار الدّيمقراطي: 3 مقاعد

التّحاد المدني: 2 مقاعد

حراك تونس الارادة:5مقاعد

أمّا دائرة الفوّار فقد تحصّلت على 18مقعد موزّعة كالتّالي:

حركة النهضة: 6 مقاعد

لنزرع الأمل: 4 مقاعد

حركة الشعب: 3 مقاعد

صوت الفوار: 3 مقاعد

حراك تونس الارادة: 2 مقاعد

بالنسبة لدائرة سوق الاحد تحصّلت على 18مقعد وهي موزّعة كالتّالي:

حركة الشّعب: 8 مقاعد

حركة النّهضة: 5 مقاعد

سوق الأحد تجمعنا: 3 مقاعد

حركة نداء تونس: 1 مقعد

حركة الامل: 1 مقعد

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الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018 السّاعة 20:59
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صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018 السّاعة 20:33
غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من...
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الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018 السّاعة 20:16
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي...
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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