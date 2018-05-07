المهدية: انتهاء الفرز وتوزيع المقاعد في 6 دوائر بلدية

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مكتب المهدية – "الشروق أون لاين"– أنور الغريبي:
تتواصل عملية فرز أصوات القائمات المترشحة للانتخابات البلدية بعد غلق مراكز الاقتراع بمختلف الدوائر البلدية، ووصول الصناديق إلى مركز التجميع والفرز المركزي بالمهدية تحت حماية وحدات الجيش، والأمن الوطنيين، حيث تم الانتهاء رسميا من فرز، وتوزيع مقاعد المجالس البلدية في 6 دوائر انتخابية إلى حدود زوال اليوم على النحو التالي:
بلدية سيدي علوان: حركة النهضة: 14 مقعدا، نداء تونس: 10 مقاعد.
بلدية رجيش: القائمة المستقلة "اخدم بلادك": 8 مقاعد، حركة النهضة: 3 مقاعد، نداء تونس: 2 مقاعد، الجبهة الشعبية: 2 مقاعد، المستقلة للمواطنة: 1 مقعد، آفاق تونس: 1 مقعد، التيار الديمقراطي: 1 مقعد.
بلدية قصور الساف: القائمة المستقلة "معا من أجل مستقبل أفضل": 7 مقاعد، آفاق تونس: 4 مقاعد، نداء تونس: 3 مقاعد، النهضة: 3 مقاعد، التيار الديمقراطي: 3 مقاعد، القائمة المستقلة "الساف للبيئة والتنمية: 2 مقاعد، القائمة المستقلة "التحدّي": 2 مقاعد.
بلدية الشابة: القائمة المستقلة "الارتقاء بالعمل البلدي: 7 مقاعد، نداء تونس: 4 مقاعد، القائمة المستقلة "الشابة بيكم أشبّ": 3 مقاعد، الجبهة الشعبية: 3 مقاعد، حركة النهضة: 2 مقاعد، التيار الديمقراطي: 2 مقاعد، القائمة المستقلة "الإنقاذ": 1 مقعد، المستقلة "أحبّ الشابة": 1 مقعد، المستقلة "الأصالة": 1 مقعد.
بلدية كركر: حركة النهضة: 7 مقاعد، القائمة المستقلة "الاقلاع": 4 مقاعد، نداء تونس: 3 مقاعد، القائمة المستقلة "الوفاق": 2 مقاعد، آفاق تونس: 1 مقعد، القائمة المستقلة: 1 مقعد.
بلدية هبيرة: حركة النهضة: 9 مقاعد، نداء تونس: 6 مقاعد، آفاق تونس: 3 مقاعد.
مكتب المهدية – "الشروق أون لاين"– أنور الغريبي:
تتواصل عملية فرز أصوات القائمات المترشحة للانتخابات البلدية بعد غلق مراكز الاقتراع بمختلف الدوائر البلدية، ووصول الصناديق إلى مركز التجميع والفرز المركزي بالمهدية تحت حماية وحدات الجيش، والأمن الوطنيين، حيث تم الانتهاء رسميا من فرز، وتوزيع مقاعد المجالس البلدية في 6 دوائر انتخابية إلى حدود زوال اليوم على النحو التالي:
بلدية سيدي علوان: حركة النهضة: 14 مقعدا، نداء تونس: 10 مقاعد.
بلدية رجيش: القائمة المستقلة "اخدم بلادك": 8 مقاعد، حركة النهضة: 3 مقاعد، نداء تونس: 2 مقاعد، الجبهة الشعبية: 2 مقاعد، المستقلة للمواطنة: 1 مقعد، آفاق تونس: 1 مقعد، التيار الديمقراطي: 1 مقعد.
بلدية قصور الساف: القائمة المستقلة "معا من أجل مستقبل أفضل": 7 مقاعد، آفاق تونس: 4 مقاعد، نداء تونس: 3 مقاعد، النهضة: 3 مقاعد، التيار الديمقراطي: 3 مقاعد، القائمة المستقلة "الساف للبيئة والتنمية: 2 مقاعد، القائمة المستقلة "التحدّي": 2 مقاعد.
بلدية الشابة: القائمة المستقلة "الارتقاء بالعمل البلدي: 7 مقاعد، نداء تونس: 4 مقاعد، القائمة المستقلة "الشابة بيكم أشبّ": 3 مقاعد، الجبهة الشعبية: 3 مقاعد، حركة النهضة: 2 مقاعد، التيار الديمقراطي: 2 مقاعد، القائمة المستقلة "الإنقاذ": 1 مقعد، المستقلة "أحبّ الشابة": 1 مقعد، المستقلة "الأصالة": 1 مقعد.
بلدية كركر: حركة النهضة: 7 مقاعد، القائمة المستقلة "الاقلاع": 4 مقاعد، نداء تونس: 3 مقاعد، القائمة المستقلة "الوفاق": 2 مقاعد، آفاق تونس: 1 مقعد، القائمة المستقلة: 1 مقعد.
بلدية هبيرة: حركة النهضة: 9 مقاعد، نداء تونس: 6 مقاعد، آفاق تونس: 3 مقاعد.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018