"6 قائمات حزبية ومستقلة ستكون ممثلة في مجلس بلدية تونس ولم يتم الحسم في هوية شيخ المدينة"

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قال المنسق العام لشبكة مراقبون، رفيق الحلواني "إن 6 قائمات حزبية ومستقلة ستكون ممثلة في المجلس البلدي لبلدية تونس". وأفاد الحلواني خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين لتقديم النتائج الأولية للإنتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018، بأنه تم بالتوازي مع عمل الشبكة على المستوى الوطني، إفراد بلدية تونس بحيز من عمل الشبكة، من منطلق ثقلها وباعتبارها تعد أكبر بلدية في الجمهورية ولكونها تحتوي على 60 مقعدا وتعدّ حوالي 600 مكتب اقتراع.
ولاحظ أنه تم الإعتماد في بلدية تونس على تقنية الفرز السريع للأصوات والتي أدّت، حسب مراقبون، إلى حصول حركة النهضة على 7ر30 بالمائة من الأصوات، تليها حركة نداء تونس ب 9ر27 بالمائة، ثم التيار الديمقراطي 9ر11 بالمائة، فالإتحاد المدني 6ر9 بالمائة. وجاءت القائمة المستقلة "مدينتي تونس" في المركز الخامس ب 7ر6 بالمائة من الأصوات، ثم الجبهة الشعبية سادسة ب 2ر6 بالمائة.
وذكر المنسق العام لشبكة مراقبون بأن الأحزاب والقائمات الإئتلافية والمستقلة التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات لن تكون ممثلة في المجلس البلدي.
وحول الجدل الحاصل في شبكات التواصل الإجتماعي بأن حركة النهضة هي التي ستفوز بمنصب شيخ مدينة تونس، لاحظ رفيق الحلواني أنه تم يوم الأحد 6 ماي 2018 انتخاب أعضاء المجالس البلدية ولم يقع انتخاب رؤساء البلديات.
وتابع أنه عند الإعلان نهائيا عن نتائج الإنتخابات بعد 13 جوان 2018 والتعرّف رسميّا على أعضاء المجلس البلدي الستين لبلدية تونس، سيجتمع الأعضاء، في ما بينهم، لانتخاب رئيس بلدية أو شيخ مدينة تونس، رجلا أو امرأة.
وأشار إلى أن الأعضاء الستين سيختارون بين سعاد عبد الرحيم وكمال إيدير أو أحمد بوعزي أو مهدي الرباعي أو محمد منير بن ميلاد أو لطفي بن عيسى، مرجحا أن تحصل تحالفات أو توافقات، على غرار بقية البلديات، لاختيار رئيس بلدية.
قال المنسق العام لشبكة مراقبون، رفيق الحلواني "إن 6 قائمات حزبية ومستقلة ستكون ممثلة في المجلس البلدي لبلدية تونس". وأفاد الحلواني خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين لتقديم النتائج الأولية للإنتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018، بأنه تم بالتوازي مع عمل الشبكة على المستوى الوطني، إفراد بلدية تونس بحيز من عمل الشبكة، من منطلق ثقلها وباعتبارها تعد أكبر بلدية في الجمهورية ولكونها تحتوي على 60 مقعدا وتعدّ حوالي 600 مكتب اقتراع.
ولاحظ أنه تم الإعتماد في بلدية تونس على تقنية الفرز السريع للأصوات والتي أدّت، حسب مراقبون، إلى حصول حركة النهضة على 7ر30 بالمائة من الأصوات، تليها حركة نداء تونس ب 9ر27 بالمائة، ثم التيار الديمقراطي 9ر11 بالمائة، فالإتحاد المدني 6ر9 بالمائة. وجاءت القائمة المستقلة "مدينتي تونس" في المركز الخامس ب 7ر6 بالمائة من الأصوات، ثم الجبهة الشعبية سادسة ب 2ر6 بالمائة.
وذكر المنسق العام لشبكة مراقبون بأن الأحزاب والقائمات الإئتلافية والمستقلة التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات لن تكون ممثلة في المجلس البلدي.
وحول الجدل الحاصل في شبكات التواصل الإجتماعي بأن حركة النهضة هي التي ستفوز بمنصب شيخ مدينة تونس، لاحظ رفيق الحلواني أنه تم يوم الأحد 6 ماي 2018 انتخاب أعضاء المجالس البلدية ولم يقع انتخاب رؤساء البلديات.
وتابع أنه عند الإعلان نهائيا عن نتائج الإنتخابات بعد 13 جوان 2018 والتعرّف رسميّا على أعضاء المجلس البلدي الستين لبلدية تونس، سيجتمع الأعضاء، في ما بينهم، لانتخاب رئيس بلدية أو شيخ مدينة تونس، رجلا أو امرأة.
وأشار إلى أن الأعضاء الستين سيختارون بين سعاد عبد الرحيم وكمال إيدير أو أحمد بوعزي أو مهدي الرباعي أو محمد منير بن ميلاد أو لطفي بن عيسى، مرجحا أن تحصل تحالفات أو توافقات، على غرار بقية البلديات، لاختيار رئيس بلدية.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018