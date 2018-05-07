سوسة: وفاة امرأة بصعقة كهربائية

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

توفيت منذ قليل امرأة بسوسة إثر صعقة كهربائية بجهة الملعب الأولمبي بسوسة مما أدى إلى سقوطها من الطابق الثالث من قوة الصعقة وقد تحولت وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة مصحوبة بوحدات أمنية وتم إثرها نقل الجثة إلى المستشفى الجامعي حشاد لعرضها على الطبيب الشرعي من أجل تحديد الأسباب الرئيسة للوفاة والوقوف على ملابسات الحادث حسب ما اكده مصدر أمني لمراسلنا بالجهة.