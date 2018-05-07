الطبوبي يدعو الى ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة بعد نتائج الانتخابات البلدية

أكد صباح اليوم أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي في حوار عبر راديو شمس آف آم، وجود أكثر من ضرورة لضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة بعد نتائج الانتخابات البلدية.

وأضاف نور الدين الطبوبي أنه كان من المزمع تنظيم اجتماع وثيقة قرطاج 2 غدا الثلاثاء لكن هذا الموعد تزامن مع مؤتمر منظمة الفلاحين فتأجل اللقاء إلى يوم 14 ماي الجاري.

ولاحظ الطبوبي أن الوضع الاجتماعي الصعب الذي تمر به تونس كان له تأثير سلبي على نتائج الانتخابات البلدية مشيرا إلى أن نسبة المشاركة كانت منتظرة.