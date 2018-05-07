تصنيف اللاعبين المحترفين للتنس: الجزيري يرتقي الى المركز 62 عالميا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

حقق لاعب التنس التونسي مالك الجزيري قفزة كبيرة ب16 مركزا في تصنيف اللاعبين المحترفين للتنس مرتقيا الى المركز 62 عالميا برصيد 862 نقطة.

ويذكر ان الجزيري كان فاز في اواخر مارس الماضي بدورة كيجينغ الصينية وانهزم امس الاحد في نهائي دورة اسطنبول التركية امام الياباني دانيال تارو.

وحافظ الاسباني رافائيل نادال من جهته على الصدارة ب 8770 نقطة متقدما على السويسري روجي فيديرير(8670 ن) والالماني الكسندر زفيريف (5195 ن).