رئيس الهيئة العليا للانتخابات يدعو الى مراجعة القانون الانتخابي

الشروق اون لاين- خديجة يحياوي

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري التليلي في تصريح الشروق ان القانون يمنح الهيئة 3 ايام للبت والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والتي ستنطلق الهيئة فيها من اليوم مؤكدا أن هناك عمل لوجستي كبير جدا باعتبار هناك 349 قرار ترتيبي يتطلب الجدية والدقة و"لا مجال للأخطاء".

وتابع أن هناك أكثر من 50 بلدية نتائجها الأولية جاهزة وسيقوم مجلس الهيئة في البت فيها والإعلان عن نتائج بعد قليل. وعن أهم المخالفات التي تم تسجيل أفاد المنصري أنها تتمثل في تمزيق المعلقات والتعليق خارج الأماكن وعقد تظاهرات واجتماعات دون الإعلام عنها وخرق الصمت الانتخابي مؤكدا أن هناك مخالفات جزائية سيتعهد بها القضاء وهناك مخالفات إذا كان تأثيرها واضح على عملية التصويت فإن سيم إسقاط جزء من القائمات او كلها مشيرا إلى أن الهيئة لن تتردد في تنفيذ القانون.

كما أكد المنصري أنه يجب التفكير في مراجعة القانون الانتخابي باعتبار أن العديد من المفاهيم غامضة وغير واضحة. وعن نسبة الإقبال التي كانت ضعيفة أكد ان هذه الأرقام يجب دراستها وفتح هذا الملف سياسيا واجتماعيا واقتصادية مؤكدا أن هذا العزوف ليست مسؤولة عنه الهيئة وحدها بل هو مسؤولية جميع الأطراف وإن التجاذب السياسي من بين أسباب الإقبال الضعيف.