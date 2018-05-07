رئيس الهيئة العليا للانتخابات يدعو الى مراجعة القانون الانتخابي

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الشروق اون لاين- خديجة يحياوي
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري التليلي في تصريح الشروق ان القانون يمنح الهيئة 3 ايام للبت والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والتي ستنطلق الهيئة فيها من اليوم مؤكدا أن هناك عمل لوجستي كبير جدا باعتبار هناك 349 قرار ترتيبي يتطلب الجدية والدقة و"لا مجال للأخطاء".
وتابع أن هناك أكثر من 50 بلدية نتائجها الأولية جاهزة وسيقوم مجلس الهيئة في البت فيها والإعلان عن نتائج بعد قليل. وعن أهم المخالفات التي تم تسجيل أفاد المنصري أنها تتمثل في تمزيق المعلقات والتعليق خارج الأماكن وعقد تظاهرات واجتماعات دون الإعلام عنها وخرق الصمت الانتخابي مؤكدا أن هناك مخالفات جزائية سيتعهد بها القضاء وهناك مخالفات إذا كان تأثيرها واضح على عملية التصويت فإن سيم إسقاط جزء من القائمات او كلها مشيرا إلى أن الهيئة لن تتردد في تنفيذ القانون.
كما أكد المنصري أنه يجب التفكير في مراجعة القانون الانتخابي باعتبار أن العديد من المفاهيم غامضة وغير واضحة. وعن نسبة الإقبال التي كانت ضعيفة أكد ان هذه الأرقام يجب دراستها وفتح هذا الملف سياسيا واجتماعيا واقتصادية مؤكدا أن هذا العزوف ليست مسؤولة عنه الهيئة وحدها بل هو مسؤولية جميع الأطراف وإن التجاذب السياسي من بين أسباب الإقبال الضعيف.
الشروق اون لاين- خديجة يحياوي
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري التليلي في تصريح الشروق ان القانون يمنح الهيئة 3 ايام للبت والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والتي ستنطلق الهيئة فيها من اليوم مؤكدا أن هناك عمل لوجستي كبير جدا باعتبار هناك 349 قرار ترتيبي يتطلب الجدية والدقة و"لا مجال للأخطاء".
وتابع أن هناك أكثر من 50 بلدية نتائجها الأولية جاهزة وسيقوم مجلس الهيئة في البت فيها والإعلان عن نتائج بعد قليل. وعن أهم المخالفات التي تم تسجيل أفاد المنصري أنها تتمثل في تمزيق المعلقات والتعليق خارج الأماكن وعقد تظاهرات واجتماعات دون الإعلام عنها وخرق الصمت الانتخابي مؤكدا أن هناك مخالفات جزائية سيتعهد بها القضاء وهناك مخالفات إذا كان تأثيرها واضح على عملية التصويت فإن سيم إسقاط جزء من القائمات او كلها مشيرا إلى أن الهيئة لن تتردد في تنفيذ القانون.
كما أكد المنصري أنه يجب التفكير في مراجعة القانون الانتخابي باعتبار أن العديد من المفاهيم غامضة وغير واضحة. وعن نسبة الإقبال التي كانت ضعيفة أكد ان هذه الأرقام يجب دراستها وفتح هذا الملف سياسيا واجتماعيا واقتصادية مؤكدا أن هذا العزوف ليست مسؤولة عنه الهيئة وحدها بل هو مسؤولية جميع الأطراف وإن التجاذب السياسي من بين أسباب الإقبال الضعيف.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018