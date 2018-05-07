للعام الثالث على التوالي.. بلدية المحرس الأولى وطنيا من حيث الشفافية

تونس - الشروق أون لاين: حققت بلدية المحرس، للعام الثالث على التوالي، المرتبة الاولى من حيث الشفافية في كامل الجمهورية، رغم تغيير المقياس، وفق جمعية "بوصلة"، التي ترصد شفافية الادارة بالبلديات، حيث حصلت على نسبة 100% من الشفافية خلال سنة 2017.

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