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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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القيروان: النهضة تتصدر المرتبة الأولى ببلدية منزل المهيري
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الأولى
القيروان: النهضة تتصدر المرتبة الأولى ببلدية منزل المهيري
07 ماي 2018 | 12:10

مكتب القيروان - الشروق اون لاين - سعيدة جلاصي

لا تزال عمليات الفرز متواصلة بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان وقد أسفرت النتائج مبدئيا عن 2751 من الأصوات تصدرت فيها حركة النهضة الدائرة البلدية  ب828 صوتا تليها قائمة الشباب والتنمية ب497 صوتا فالوفاق للتنمية ب445صوتا وقائمة الإنقاذ للعمل البلدي ب338 صوتا و نداء تونس ب331 صوتا و الامل ب322 صوتا.

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الأولى
القيروان: النهضة تتصدر المرتبة الأولى ببلدية منزل المهيري
07 ماي 2018 | 12:10

مكتب القيروان - الشروق اون لاين - سعيدة جلاصي

لا تزال عمليات الفرز متواصلة بالقاعة الرياضية عزيز ميلاد بالقيروان وقد أسفرت النتائج مبدئيا عن 2751 من الأصوات تصدرت فيها حركة النهضة الدائرة البلدية  ب828 صوتا تليها قائمة الشباب والتنمية ب497 صوتا فالوفاق للتنمية ب445صوتا وقائمة الإنقاذ للعمل البلدي ب338 صوتا و نداء تونس ب331 صوتا و الامل ب322 صوتا.

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07 ماي 2018 السّاعة 21:13
تطارد الإصابات لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018، الأمر الذي أثار مخاوف مدرب نسور قرطاج، نبيل...
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الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018 السّاعة 20:59
كشف جهاز الأمن العراقي أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي،...
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صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018 السّاعة 20:33
غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من...
المزيد >>
الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018 السّاعة 20:16
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
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