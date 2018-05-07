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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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إحداث يوم وطني للكفاءات النسائية التونسية بالخارج
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الوطنية
إحداث يوم وطني للكفاءات النسائية التونسية بالخارج
07 ماي 2018 | 12:03

بمقتضى الأمر حكومي عدد 403 لسنة 2018 الصادر في 23 أفريل 2018، تم إحداث يوم وطني للكفاءات النسائية التونسية بالخارج يتم الاحتفال به يوم 9 أوت من كل سنة، وذلك باقتراح من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

وقال بلاغ لوزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن أن هذا الأمر يأتي تماشيا مع ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من دعم لحقوق المرأة التونسية داخل وخارج الوطن، باعتبار تطور عدد النساء المقيمات بالخارج ليبلغ قرابة الــ500 ألف سنة 2015 من مجموع مليون و330 ألف مهاجر أي بنسبة 37.5 %.

واشار البلاغ أن هذا اليوم سيساهم في تعريف المرأة المهاجرة بحقوقها ومكتسباتها وبالتشجيعات والحوافز المتاحة لها للانخراط في الاستثمار والتنمية وبعث المشاريع الاقتصادية.

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إحداث يوم وطني للكفاءات النسائية التونسية بالخارج
07 ماي 2018 | 12:03

بمقتضى الأمر حكومي عدد 403 لسنة 2018 الصادر في 23 أفريل 2018، تم إحداث يوم وطني للكفاءات النسائية التونسية بالخارج يتم الاحتفال به يوم 9 أوت من كل سنة، وذلك باقتراح من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

وقال بلاغ لوزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن أن هذا الأمر يأتي تماشيا مع ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من دعم لحقوق المرأة التونسية داخل وخارج الوطن، باعتبار تطور عدد النساء المقيمات بالخارج ليبلغ قرابة الــ500 ألف سنة 2015 من مجموع مليون و330 ألف مهاجر أي بنسبة 37.5 %.

واشار البلاغ أن هذا اليوم سيساهم في تعريف المرأة المهاجرة بحقوقها ومكتسباتها وبالتشجيعات والحوافز المتاحة لها للانخراط في الاستثمار والتنمية وبعث المشاريع الاقتصادية.

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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
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