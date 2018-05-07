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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2
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الأولى
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2
07 ماي 2018 | 11:48

الشروق أون لاين – مكتب صفاقس - من راشد شعور:

ببعض المفاجآت مع التيار الديمقراطي والحزب الوطني الحر وبني وطني،  كشفت صناديق الإقتراع عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية بصفاقس واحد وصفاقس اثنان، وهي كالأتي:

بلدية صفاقس الكبرى

1 النهضة 14 مقعدا
2 النداء 7 مقاعد
3 التيار الديمقراطي 7 مقاعد
4 الحزب الحر الدستوري 5 مقاعد
5 بني وطني 4 مقاعد
6 نظف 2 مقاعد
7 التحالف المدني 2 مقاعد
8 الجبهة الشعبية 1 مقعدا

قرقنة
كلنا قرقنة 4 مقاعد
نداء تونس 3 مقاعد
حركة النهضة 3 مقاعد

شراع قرقنة 3 مقاعد
الجبهة الشعبية 3 مقاعد 
احباء قرقنة 2 مقاعد

منزل شاكر 
حركة النهضة 834 صوتا
قائمة الزيتونة 766 صوتا
نداء تونس 574 صواتا
التقدم والتنمية 303 صوتا

الشيحية
نداء تونس 1104 صوتا
التيار الديمقراطي 3049 صوتا
حركة النهضة 2955 صوتا
حركة مشروع تونس 610 صوتا
ساقية الدائر
حركة النهضة 4433 صوتا
نداء تونس 1156 صوتا
التيار الديمقراطي 2366 صوتا
حراك تونس الإرادة 509 صوتا 
الحزب الحر الدستوري 682 صوتا
الأعشاش بوجربوع العوادنة ماجل الدرج 
نداء تونس 651 صوتا
حركة النهضة 722 صوتا
الوفاق 1738 صوتا
التجديد 228 صوتا

الحاجب
النهضة 6 مقاعد 
التحدى 5 مقاعد
تبديل السروج راحة 3 مقاعد
نداء تونس 2 مقاعد 
قائمة الاقلاع من اجل غد افضل 1 مقعد 
حركة مشروع تونس 1 مقعد

قرمدة
النهضة 9مقاعد
قرمدة غدوة خير 6 مقاعد 
التيار الديمقراطي 3 مقاعد 
قائمة المستقبل 3 مقاعد 
حركة نداء تونس 3 مقاعد

طينة

النهضة 8 مقاعد
النداء 8 مقاعد
طينة الى الامام 3 مقاعد 
فبحيث تحيا طينة 2 مقاعد 
الجبهة 2 مقاعد 
حركة مشروع تونس 1 مقعد

العين
النهضة 10 مقاعد
التيار 8 مقاعد
النداء 5 مقاعد
الشعب 1 مقعد

البلدية الغريبة /صفاقس
نداء تونس 10 مقاعد
النهضة 6 مقاعد
فك بلاصتك 2 مقاعد

ساقية الزيت
حركة النهضة 9 مقاعد
الساقية المزيانة 5 أصوات
التيار الديمقراطي 4أصوات
نداء تونس 3
عشاق الأرض1
الجبهة الشعبية 1
حراك تونس الارادة 1

العوابد الخزانات
النهضة 9 مقاعد 
النداء 3 مقاعد
الوطن الصغير 3مقاعد 
عين تركية2 مقاعد
التيار الديمقراطي 2 مقاعد
قائمة الكرامة للمواطن 2 مقاعد
حركة الشعب 1 مقعد 
مشروع تونس 1 مقعد
الجبهة الشعبية 1 مقعد

ساقية الزيت
حركة النهضة 9
الساقية المزيانة 5
التيار الديمقراطي 4
نداء تونس 3
عشاق الأرض1
الجبهة الشعبية 1
حراك تونس الارادة 1

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الأولى
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2
07 ماي 2018 | 11:48

الشروق أون لاين – مكتب صفاقس - من راشد شعور:

ببعض المفاجآت مع التيار الديمقراطي والحزب الوطني الحر وبني وطني،  كشفت صناديق الإقتراع عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية بصفاقس واحد وصفاقس اثنان، وهي كالأتي:

بلدية صفاقس الكبرى

1 النهضة 14 مقعدا
2 النداء 7 مقاعد
3 التيار الديمقراطي 7 مقاعد
4 الحزب الحر الدستوري 5 مقاعد
5 بني وطني 4 مقاعد
6 نظف 2 مقاعد
7 التحالف المدني 2 مقاعد
8 الجبهة الشعبية 1 مقعدا

قرقنة
كلنا قرقنة 4 مقاعد
نداء تونس 3 مقاعد
حركة النهضة 3 مقاعد

شراع قرقنة 3 مقاعد
الجبهة الشعبية 3 مقاعد 
احباء قرقنة 2 مقاعد

منزل شاكر 
حركة النهضة 834 صوتا
قائمة الزيتونة 766 صوتا
نداء تونس 574 صواتا
التقدم والتنمية 303 صوتا

الشيحية
نداء تونس 1104 صوتا
التيار الديمقراطي 3049 صوتا
حركة النهضة 2955 صوتا
حركة مشروع تونس 610 صوتا
ساقية الدائر
حركة النهضة 4433 صوتا
نداء تونس 1156 صوتا
التيار الديمقراطي 2366 صوتا
حراك تونس الإرادة 509 صوتا 
الحزب الحر الدستوري 682 صوتا
الأعشاش بوجربوع العوادنة ماجل الدرج 
نداء تونس 651 صوتا
حركة النهضة 722 صوتا
الوفاق 1738 صوتا
التجديد 228 صوتا

الحاجب
النهضة 6 مقاعد 
التحدى 5 مقاعد
تبديل السروج راحة 3 مقاعد
نداء تونس 2 مقاعد 
قائمة الاقلاع من اجل غد افضل 1 مقعد 
حركة مشروع تونس 1 مقعد

قرمدة
النهضة 9مقاعد
قرمدة غدوة خير 6 مقاعد 
التيار الديمقراطي 3 مقاعد 
قائمة المستقبل 3 مقاعد 
حركة نداء تونس 3 مقاعد

طينة

النهضة 8 مقاعد
النداء 8 مقاعد
طينة الى الامام 3 مقاعد 
فبحيث تحيا طينة 2 مقاعد 
الجبهة 2 مقاعد 
حركة مشروع تونس 1 مقعد

العين
النهضة 10 مقاعد
التيار 8 مقاعد
النداء 5 مقاعد
الشعب 1 مقعد

البلدية الغريبة /صفاقس
نداء تونس 10 مقاعد
النهضة 6 مقاعد
فك بلاصتك 2 مقاعد

ساقية الزيت
حركة النهضة 9 مقاعد
الساقية المزيانة 5 أصوات
التيار الديمقراطي 4أصوات
نداء تونس 3
عشاق الأرض1
الجبهة الشعبية 1
حراك تونس الارادة 1

العوابد الخزانات
النهضة 9 مقاعد 
النداء 3 مقاعد
الوطن الصغير 3مقاعد 
عين تركية2 مقاعد
التيار الديمقراطي 2 مقاعد
قائمة الكرامة للمواطن 2 مقاعد
حركة الشعب 1 مقعد 
مشروع تونس 1 مقعد
الجبهة الشعبية 1 مقعد

ساقية الزيت
حركة النهضة 9
الساقية المزيانة 5
التيار الديمقراطي 4
نداء تونس 3
عشاق الأرض1
الجبهة الشعبية 1
حراك تونس الارادة 1

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الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018 السّاعة 20:59
كشف جهاز الأمن العراقي أن الموقع المرجح لتخفي المطلوب رقم واحد عالميا، زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي،...
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صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018 السّاعة 20:33
غاب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمس ضد ريال مدريد "2-2" في الجولة الـ 36 من...
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الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018 السّاعة 20:16
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن تأسيس حزب سياسي...
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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