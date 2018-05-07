صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2

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19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
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18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
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17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
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16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
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16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
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15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
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الشروق أون لاين – مكتب صفاقس - من راشد شعور:
ببعض المفاجآت مع التيار الديمقراطي والحزب الوطني الحر وبني وطني، كشفت صناديق الإقتراع عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية بصفاقس واحد وصفاقس اثنان، وهي كالأتي:
بلدية صفاقس الكبرى
1 النهضة 14 مقعدا
2 النداء 7 مقاعد
3 التيار الديمقراطي 7 مقاعد
4 الحزب الحر الدستوري 5 مقاعد
5 بني وطني 4 مقاعد
6 نظف 2 مقاعد
7 التحالف المدني 2 مقاعد
8 الجبهة الشعبية 1 مقعدا
قرقنة
كلنا قرقنة 4 مقاعد
نداء تونس 3 مقاعد
حركة النهضة 3 مقاعد
شراع قرقنة 3 مقاعد
الجبهة الشعبية 3 مقاعد
احباء قرقنة 2 مقاعد
منزل شاكر
حركة النهضة 834 صوتا
قائمة الزيتونة 766 صوتا
نداء تونس 574 صواتا
التقدم والتنمية 303 صوتا
الشيحية
نداء تونس 1104 صوتا
التيار الديمقراطي 3049 صوتا
حركة النهضة 2955 صوتا
حركة مشروع تونس 610 صوتا
ساقية الدائر
حركة النهضة 4433 صوتا
نداء تونس 1156 صوتا
التيار الديمقراطي 2366 صوتا
حراك تونس الإرادة 509 صوتا
الحزب الحر الدستوري 682 صوتا
الأعشاش بوجربوع العوادنة ماجل الدرج
نداء تونس 651 صوتا
حركة النهضة 722 صوتا
الوفاق 1738 صوتا
التجديد 228 صوتا
الحاجب
النهضة 6 مقاعد
التحدى 5 مقاعد
تبديل السروج راحة 3 مقاعد
نداء تونس 2 مقاعد
قائمة الاقلاع من اجل غد افضل 1 مقعد
حركة مشروع تونس 1 مقعد
قرمدة
النهضة 9مقاعد
قرمدة غدوة خير 6 مقاعد
التيار الديمقراطي 3 مقاعد
قائمة المستقبل 3 مقاعد
حركة نداء تونس 3 مقاعد
طينة
النهضة 8 مقاعد
النداء 8 مقاعد
طينة الى الامام 3 مقاعد
فبحيث تحيا طينة 2 مقاعد
الجبهة 2 مقاعد
حركة مشروع تونس 1 مقعد
العين
النهضة 10 مقاعد
التيار 8 مقاعد
النداء 5 مقاعد
الشعب 1 مقعد
البلدية الغريبة /صفاقس
نداء تونس 10 مقاعد
النهضة 6 مقاعد
فك بلاصتك 2 مقاعد
ساقية الزيت
حركة النهضة 9 مقاعد
الساقية المزيانة 5 أصوات
التيار الديمقراطي 4أصوات
نداء تونس 3
عشاق الأرض1
الجبهة الشعبية 1
حراك تونس الارادة 1
العوابد الخزانات
النهضة 9 مقاعد
النداء 3 مقاعد
الوطن الصغير 3مقاعد
عين تركية2 مقاعد
التيار الديمقراطي 2 مقاعد
قائمة الكرامة للمواطن 2 مقاعد
حركة الشعب 1 مقعد
مشروع تونس 1 مقعد
الجبهة الشعبية 1 مقعد
ساقية الزيت
حركة النهضة 9
الساقية المزيانة 5
التيار الديمقراطي 4
نداء تونس 3
عشاق الأرض1
الجبهة الشعبية 1
حراك تونس الارادة 1
الشروق أون لاين – مكتب صفاقس - من راشد شعور:
ببعض المفاجآت مع التيار الديمقراطي والحزب الوطني الحر وبني وطني، كشفت صناديق الإقتراع عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية بصفاقس واحد وصفاقس اثنان، وهي كالأتي:
بلدية صفاقس الكبرى
1 النهضة 14 مقعدا
2 النداء 7 مقاعد
3 التيار الديمقراطي 7 مقاعد
4 الحزب الحر الدستوري 5 مقاعد
5 بني وطني 4 مقاعد
6 نظف 2 مقاعد
7 التحالف المدني 2 مقاعد
8 الجبهة الشعبية 1 مقعدا
قرقنة
كلنا قرقنة 4 مقاعد
نداء تونس 3 مقاعد
حركة النهضة 3 مقاعد
شراع قرقنة 3 مقاعد
الجبهة الشعبية 3 مقاعد
احباء قرقنة 2 مقاعد
منزل شاكر
حركة النهضة 834 صوتا
قائمة الزيتونة 766 صوتا
نداء تونس 574 صواتا
التقدم والتنمية 303 صوتا
الشيحية
نداء تونس 1104 صوتا
التيار الديمقراطي 3049 صوتا
حركة النهضة 2955 صوتا
حركة مشروع تونس 610 صوتا
ساقية الدائر
حركة النهضة 4433 صوتا
نداء تونس 1156 صوتا
التيار الديمقراطي 2366 صوتا
حراك تونس الإرادة 509 صوتا
الحزب الحر الدستوري 682 صوتا
الأعشاش بوجربوع العوادنة ماجل الدرج
نداء تونس 651 صوتا
حركة النهضة 722 صوتا
الوفاق 1738 صوتا
التجديد 228 صوتا
الحاجب
النهضة 6 مقاعد
التحدى 5 مقاعد
تبديل السروج راحة 3 مقاعد
نداء تونس 2 مقاعد
قائمة الاقلاع من اجل غد افضل 1 مقعد
حركة مشروع تونس 1 مقعد
قرمدة
النهضة 9مقاعد
قرمدة غدوة خير 6 مقاعد
التيار الديمقراطي 3 مقاعد
قائمة المستقبل 3 مقاعد
حركة نداء تونس 3 مقاعد
طينة
النهضة 8 مقاعد
النداء 8 مقاعد
طينة الى الامام 3 مقاعد
فبحيث تحيا طينة 2 مقاعد
الجبهة 2 مقاعد
حركة مشروع تونس 1 مقعد
العين
النهضة 10 مقاعد
التيار 8 مقاعد
النداء 5 مقاعد
الشعب 1 مقعد
البلدية الغريبة /صفاقس
نداء تونس 10 مقاعد
النهضة 6 مقاعد
فك بلاصتك 2 مقاعد
ساقية الزيت
حركة النهضة 9 مقاعد
الساقية المزيانة 5 أصوات
التيار الديمقراطي 4أصوات
نداء تونس 3
عشاق الأرض1
الجبهة الشعبية 1
حراك تونس الارادة 1
العوابد الخزانات
النهضة 9 مقاعد
النداء 3 مقاعد
الوطن الصغير 3مقاعد
عين تركية2 مقاعد
التيار الديمقراطي 2 مقاعد
قائمة الكرامة للمواطن 2 مقاعد
حركة الشعب 1 مقعد
مشروع تونس 1 مقعد
الجبهة الشعبية 1 مقعد
ساقية الزيت
حركة النهضة 9
الساقية المزيانة 5
التيار الديمقراطي 4
نداء تونس 3
عشاق الأرض1
الجبهة الشعبية 1
حراك تونس الارادة 1
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018