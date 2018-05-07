سوسة: ممثلة انا يقظ تتهم الهيئة بتحويل الصناديق إلى العاصمة ورئيس الهيئة يوضح

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

أكدت ممثلة انا يقظ دالية بن خادم للشروق اون لاين أن الصناديق التي تحمل أوراق الناخبين قد تم تحويلها إلى العاصمة من طرف الجيش التونسي وهذا ما تعتبره يشكل أشكال حول عملية الفرز.

وفي رد على ما صرحت به ممثلة انا يقظ أكد رضا دومة رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسوسة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة مشيرا إلى أن الجيش التونسي قام بتحويل الصناديق إلى الثكنة العسكرية بسوسة وتم تمكينه من مفاتيح وإبقاء نسخة أخرى للجيش ولا يجب أن تفتح الا بحضور الطرفين وعدل منفذ كما أكد رئيس الهيئة انه هناك قرابة 12 صندوق سيتم فتحهم بعد قليل بحضور عدل منفذ وان كل ما يروج من تحويل الصناديق لتونس لا أساس له من الصحة حسب ما اكده للشروق اون لاين.