سيدي بوزيد: الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة بـ11 دائرة بلدية

عبد الحميد الرياحي

جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...