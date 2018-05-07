سيدي بوزيد: الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة بـ11 دائرة بلدية

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الشروق اون لاين- قيس عماري
تتواصل عملية فرز اصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البلدية بجميع الدوائر البلدية بالقاعة المغطاة وقد اسفرت عمليات الفرز بالنسبة لاحدى عشرة دائرة بلدية عن النتائج الاولية التالية:
دائرة سيدي بوزيد
عدد الأصوات:9987
حركة نداء تونس:2737 صوتا
حركة النهضة:2710 صوتا
الجبهة الشعبية:880 صوتا
نحبك يا بلادي:745 صوتا
التيار الديموقراطي:727 صوتا
حركة الشعب:664 صوتا
الاتحاد المدني:467 صوتا
الحزب الاشتراكي:366 صوتا
خوذ حقك:287 صوتا
الورد:220 صوتا
حراك تونس الإرادة:191
دائرة رحال
عدد الأصوات:2201
حركة نداء تونس:632 صوتا
الحزب الاشتراكي:454 صوتا
النور:292 صوتا
التحدي:239 صوتا
حركة النهضة :221 صوتا
الامل:155 صوتا
دائرة باطن الغزال
عدد الأصوات:2476 صوتا
من اجل الأبيض:646 صوتا
حركة النهضة:465 صوتا
حركة نداء تونس:444 صوتا
الامل:365 صوتا
الارتقاء:225 صوتا
الحزب الحر الدستوري:196 صوتا
حزب حراك تونس الإرادة:135
دائرة لسودة
عدد الأصوات:2236
نجمة الوسط:692 صوتا
حركة النهضة:664 صوتا
حركة نداء تونس:434 صوتا
الاحرار:258 صوتا
حركة الشعب:188 صوتا
دائرة المنصورة
عدد الأصوات:1265
حركة النهضة:575 صوتا
الاتحاد المدني:418 صوتا
حراك تونس الإرادة:272 صوتا
دائرة منزل بوزيان
عدد الأصوات:6880
قائمة الوحدة لغد أفضل:1201 صوتا
الوفاء:977 صوتا
الجبهة الشعبية:952 صوتا
حركة النهضة:882 صوتا
حياة كريمة:839 صوتا
حركة نداء تونس:742 صوتا
الحزب الاشتراكي:304 صوتا
الطموح:375 صوتا
التحدي:268 صوتا
قائمة منزل بوزيان:238 صوتا
حركة الديموقراطيين الاجتماعيين:176 صوتا
دائرة أولاد حفوز
عدد الأصوات:4429
الانطلاقة:1311 صوتا
النهضة:808 أصوات
التغيير:526 صوتا
البديل الشبابي:441 صوتا
اليد البيضاء لخدمة الضعفاء:440 صوتا
تحيا أولاد حفوز:403 صوتا
وطني:400 صوتا
العمل والمواطنة :326 صوتا
دائرة السعيدة
عدد الأصوات:4655
نداء تونس:1630 صوتا
حركة النهضة:965 صوتا
امل المستقبل:618 صوتا
الجيل الجديد على الطريق الصحيح:435 صوتا
صوت الجهة:378 صوتا
الامل:346 صوتا
الشباب الصاعد بالسعيدة:223 صوتا
دائرة المكناسي
عدد الأصوات:
حركة النهضة:1097 صوتا
حركة الشعب:813 صوتا
الجبهة الشعبية:705 أصوات
حركة النداء:656 صوتا
المكناسي الجديدة :591 صوتا
صيد الخنق :420 صوتا
المكناسي امانة:239 صوتا
الحياة:224 صوتا
حراك تونس الإرادة:188صوتا
دائرة بئر الحفي
عدد الأصوات:4418
احرار بئر الحفي:1108 صوتا
حركة النهضة:799 صوتا
حركة الشعب:669 صوتا
العمل:496 صوتا
ناس الخير:473 صوتا
العزيمة والعمل لتحقيق الامل:310 صوتا
نداء تونس:271 صوتا
الحزب الاشتراكي:217 صوتا
حراك تونس الإرادة:75 صوتا
دائرة السبالة
عدد الأصوات:4352
حركة النهضة:1309 صوتا
حركة نداء تونس:783 صوتا
البلدية للجميع:667 صوتا
الوفاق:615 صوتا
الشباب المستقل:462 صوتا
صوت الشباب:344 صوتا
السبالة تجمعنا:142 صوتا
الشروق اون لاين- قيس عماري
تتواصل عملية فرز اصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البلدية بجميع الدوائر البلدية بالقاعة المغطاة وقد اسفرت عمليات الفرز بالنسبة لاحدى عشرة دائرة بلدية عن النتائج الاولية التالية:
دائرة سيدي بوزيد
عدد الأصوات:9987
حركة نداء تونس:2737 صوتا
حركة النهضة:2710 صوتا
الجبهة الشعبية:880 صوتا
نحبك يا بلادي:745 صوتا
التيار الديموقراطي:727 صوتا
حركة الشعب:664 صوتا
الاتحاد المدني:467 صوتا
الحزب الاشتراكي:366 صوتا
خوذ حقك:287 صوتا
الورد:220 صوتا
حراك تونس الإرادة:191
دائرة رحال
عدد الأصوات:2201
حركة نداء تونس:632 صوتا
الحزب الاشتراكي:454 صوتا
النور:292 صوتا
التحدي:239 صوتا
حركة النهضة :221 صوتا
الامل:155 صوتا
دائرة باطن الغزال
عدد الأصوات:2476 صوتا
من اجل الأبيض:646 صوتا
حركة النهضة:465 صوتا
حركة نداء تونس:444 صوتا
الامل:365 صوتا
الارتقاء:225 صوتا
الحزب الحر الدستوري:196 صوتا
حزب حراك تونس الإرادة:135
دائرة لسودة
عدد الأصوات:2236
نجمة الوسط:692 صوتا
حركة النهضة:664 صوتا
حركة نداء تونس:434 صوتا
الاحرار:258 صوتا
حركة الشعب:188 صوتا
دائرة المنصورة
عدد الأصوات:1265
حركة النهضة:575 صوتا
الاتحاد المدني:418 صوتا
حراك تونس الإرادة:272 صوتا
دائرة منزل بوزيان
عدد الأصوات:6880
قائمة الوحدة لغد أفضل:1201 صوتا
الوفاء:977 صوتا
الجبهة الشعبية:952 صوتا
حركة النهضة:882 صوتا
حياة كريمة:839 صوتا
حركة نداء تونس:742 صوتا
الحزب الاشتراكي:304 صوتا
الطموح:375 صوتا
التحدي:268 صوتا
قائمة منزل بوزيان:238 صوتا
حركة الديموقراطيين الاجتماعيين:176 صوتا
دائرة أولاد حفوز
عدد الأصوات:4429
الانطلاقة:1311 صوتا
النهضة:808 أصوات
التغيير:526 صوتا
البديل الشبابي:441 صوتا
اليد البيضاء لخدمة الضعفاء:440 صوتا
تحيا أولاد حفوز:403 صوتا
وطني:400 صوتا
العمل والمواطنة :326 صوتا
دائرة السعيدة
عدد الأصوات:4655
نداء تونس:1630 صوتا
حركة النهضة:965 صوتا
امل المستقبل:618 صوتا
الجيل الجديد على الطريق الصحيح:435 صوتا
صوت الجهة:378 صوتا
الامل:346 صوتا
الشباب الصاعد بالسعيدة:223 صوتا
دائرة المكناسي
عدد الأصوات:
حركة النهضة:1097 صوتا
حركة الشعب:813 صوتا
الجبهة الشعبية:705 أصوات
حركة النداء:656 صوتا
المكناسي الجديدة :591 صوتا
صيد الخنق :420 صوتا
المكناسي امانة:239 صوتا
الحياة:224 صوتا
حراك تونس الإرادة:188صوتا
دائرة بئر الحفي
عدد الأصوات:4418
احرار بئر الحفي:1108 صوتا
حركة النهضة:799 صوتا
حركة الشعب:669 صوتا
العمل:496 صوتا
ناس الخير:473 صوتا
العزيمة والعمل لتحقيق الامل:310 صوتا
نداء تونس:271 صوتا
الحزب الاشتراكي:217 صوتا
حراك تونس الإرادة:75 صوتا
دائرة السبالة
عدد الأصوات:4352
حركة النهضة:1309 صوتا
حركة نداء تونس:783 صوتا
البلدية للجميع:667 صوتا
الوفاق:615 صوتا
الشباب المستقل:462 صوتا
صوت الشباب:344 صوتا
السبالة تجمعنا:142 صوتا
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018