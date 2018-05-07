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سيدي بوزيد: الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة بـ11 دائرة بلدية
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الأولى
سيدي بوزيد: الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة بـ11 دائرة بلدية
07 ماي 2018 | 11:36

الشروق اون لاين- قيس عماري

تتواصل عملية فرز اصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البلدية بجميع الدوائر البلدية بالقاعة المغطاة وقد اسفرت عمليات الفرز بالنسبة لاحدى عشرة دائرة بلدية عن النتائج الاولية التالية:

دائرة سيدي بوزيد

عدد الأصوات:9987

حركة نداء تونس:2737 صوتا

حركة النهضة:2710 صوتا

الجبهة الشعبية:880 صوتا

نحبك يا بلادي:745 صوتا

التيار الديموقراطي:727 صوتا

حركة الشعب:664 صوتا

الاتحاد المدني:467 صوتا

الحزب الاشتراكي:366 صوتا

خوذ حقك:287 صوتا

الورد:220 صوتا

حراك تونس الإرادة:191

دائرة رحال

عدد الأصوات:2201

حركة نداء تونس:632 صوتا

الحزب الاشتراكي:454 صوتا

النور:292 صوتا

التحدي:239 صوتا

حركة النهضة :221 صوتا

الامل:155 صوتا

دائرة باطن الغزال

عدد الأصوات:2476 صوتا

من اجل الأبيض:646 صوتا

حركة النهضة:465 صوتا

حركة نداء تونس:444 صوتا

الامل:365 صوتا

الارتقاء:225 صوتا

الحزب الحر الدستوري:196 صوتا

حزب حراك تونس الإرادة:135

دائرة لسودة

عدد الأصوات:2236

نجمة الوسط:692 صوتا

حركة النهضة:664 صوتا

حركة نداء تونس:434 صوتا

الاحرار:258 صوتا

حركة الشعب:188 صوتا

 دائرة المنصورة

عدد الأصوات:1265

حركة النهضة:575 صوتا

الاتحاد المدني:418 صوتا

حراك تونس الإرادة:272 صوتا

دائرة منزل بوزيان

عدد الأصوات:6880

قائمة الوحدة لغد أفضل:1201 صوتا

الوفاء:977 صوتا

الجبهة الشعبية:952 صوتا

حركة النهضة:882 صوتا

حياة كريمة:839 صوتا

حركة نداء تونس:742 صوتا

الحزب الاشتراكي:304 صوتا

الطموح:375 صوتا

التحدي:268 صوتا

قائمة منزل بوزيان:238 صوتا

حركة الديموقراطيين الاجتماعيين:176 صوتا

دائرة أولاد حفوز

عدد الأصوات:4429

الانطلاقة:1311 صوتا

النهضة:808 أصوات

التغيير:526 صوتا

البديل الشبابي:441 صوتا

اليد البيضاء لخدمة الضعفاء:440 صوتا

تحيا أولاد حفوز:403 صوتا

وطني:400 صوتا

العمل والمواطنة :326 صوتا

دائرة السعيدة

عدد الأصوات:4655

نداء تونس:1630 صوتا

حركة النهضة:965 صوتا

امل المستقبل:618 صوتا

الجيل الجديد على الطريق الصحيح:435 صوتا

صوت الجهة:378 صوتا

الامل:346 صوتا

الشباب الصاعد بالسعيدة:223 صوتا

دائرة المكناسي

عدد الأصوات:

حركة النهضة:1097 صوتا

حركة الشعب:813 صوتا

الجبهة الشعبية:705 أصوات

حركة النداء:656 صوتا

المكناسي الجديدة :591 صوتا

صيد الخنق :420 صوتا

المكناسي امانة:239 صوتا

الحياة:224 صوتا

حراك تونس الإرادة:188صوتا

 دائرة بئر الحفي

عدد الأصوات:4418

احرار بئر الحفي:1108 صوتا

حركة النهضة:799 صوتا

حركة الشعب:669 صوتا

العمل:496 صوتا

ناس الخير:473 صوتا

العزيمة والعمل لتحقيق الامل:310 صوتا

نداء تونس:271 صوتا

الحزب الاشتراكي:217 صوتا

حراك تونس الإرادة:75 صوتا

دائرة السبالة

عدد الأصوات:4352

حركة النهضة:1309 صوتا

حركة نداء تونس:783 صوتا

البلدية للجميع:667 صوتا

الوفاق:615 صوتا

الشباب المستقل:462 صوتا

صوت الشباب:344 صوتا

السبالة تجمعنا:142 صوتا

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الأولى
سيدي بوزيد: الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة بـ11 دائرة بلدية
07 ماي 2018 | 11:36

الشروق اون لاين- قيس عماري

تتواصل عملية فرز اصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البلدية بجميع الدوائر البلدية بالقاعة المغطاة وقد اسفرت عمليات الفرز بالنسبة لاحدى عشرة دائرة بلدية عن النتائج الاولية التالية:

دائرة سيدي بوزيد

عدد الأصوات:9987

حركة نداء تونس:2737 صوتا

حركة النهضة:2710 صوتا

الجبهة الشعبية:880 صوتا

نحبك يا بلادي:745 صوتا

التيار الديموقراطي:727 صوتا

حركة الشعب:664 صوتا

الاتحاد المدني:467 صوتا

الحزب الاشتراكي:366 صوتا

خوذ حقك:287 صوتا

الورد:220 صوتا

حراك تونس الإرادة:191

دائرة رحال

عدد الأصوات:2201

حركة نداء تونس:632 صوتا

الحزب الاشتراكي:454 صوتا

النور:292 صوتا

التحدي:239 صوتا

حركة النهضة :221 صوتا

الامل:155 صوتا

دائرة باطن الغزال

عدد الأصوات:2476 صوتا

من اجل الأبيض:646 صوتا

حركة النهضة:465 صوتا

حركة نداء تونس:444 صوتا

الامل:365 صوتا

الارتقاء:225 صوتا

الحزب الحر الدستوري:196 صوتا

حزب حراك تونس الإرادة:135

دائرة لسودة

عدد الأصوات:2236

نجمة الوسط:692 صوتا

حركة النهضة:664 صوتا

حركة نداء تونس:434 صوتا

الاحرار:258 صوتا

حركة الشعب:188 صوتا

 دائرة المنصورة

عدد الأصوات:1265

حركة النهضة:575 صوتا

الاتحاد المدني:418 صوتا

حراك تونس الإرادة:272 صوتا

دائرة منزل بوزيان

عدد الأصوات:6880

قائمة الوحدة لغد أفضل:1201 صوتا

الوفاء:977 صوتا

الجبهة الشعبية:952 صوتا

حركة النهضة:882 صوتا

حياة كريمة:839 صوتا

حركة نداء تونس:742 صوتا

الحزب الاشتراكي:304 صوتا

الطموح:375 صوتا

التحدي:268 صوتا

قائمة منزل بوزيان:238 صوتا

حركة الديموقراطيين الاجتماعيين:176 صوتا

دائرة أولاد حفوز

عدد الأصوات:4429

الانطلاقة:1311 صوتا

النهضة:808 أصوات

التغيير:526 صوتا

البديل الشبابي:441 صوتا

اليد البيضاء لخدمة الضعفاء:440 صوتا

تحيا أولاد حفوز:403 صوتا

وطني:400 صوتا

العمل والمواطنة :326 صوتا

دائرة السعيدة

عدد الأصوات:4655

نداء تونس:1630 صوتا

حركة النهضة:965 صوتا

امل المستقبل:618 صوتا

الجيل الجديد على الطريق الصحيح:435 صوتا

صوت الجهة:378 صوتا

الامل:346 صوتا

الشباب الصاعد بالسعيدة:223 صوتا

دائرة المكناسي

عدد الأصوات:

حركة النهضة:1097 صوتا

حركة الشعب:813 صوتا

الجبهة الشعبية:705 أصوات

حركة النداء:656 صوتا

المكناسي الجديدة :591 صوتا

صيد الخنق :420 صوتا

المكناسي امانة:239 صوتا

الحياة:224 صوتا

حراك تونس الإرادة:188صوتا

 دائرة بئر الحفي

عدد الأصوات:4418

احرار بئر الحفي:1108 صوتا

حركة النهضة:799 صوتا

حركة الشعب:669 صوتا

العمل:496 صوتا

ناس الخير:473 صوتا

العزيمة والعمل لتحقيق الامل:310 صوتا

نداء تونس:271 صوتا

الحزب الاشتراكي:217 صوتا

حراك تونس الإرادة:75 صوتا

دائرة السبالة

عدد الأصوات:4352

حركة النهضة:1309 صوتا

حركة نداء تونس:783 صوتا

البلدية للجميع:667 صوتا

الوفاق:615 صوتا

الشباب المستقل:462 صوتا

صوت الشباب:344 صوتا

السبالة تجمعنا:142 صوتا

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