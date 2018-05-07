جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وقد تم بحضور عدل اشهاد ووسائل الاعلام والمراقبون فتح الصناديق السبعة وإخراج محاضر الفرز وإعادة تشميعها وبذلك عادت عملية الفرز والتي بلغت نسبة تقدمها 50 %.