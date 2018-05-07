النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان ورجيش: النهضة والمستقلون في الصدارة

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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
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20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
الشروق اون لاين- خديجة اليحياوي
تم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الكشف عن النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان من ولاية منوبة ورجيش من ولاية المهدية وكانت النتائج على النحو التالي:
بلدية الدندان
حركة النهضة 1769 صوتا بنسبة 40,268 بالمائة: 10 مقاعد
نداء تونس 848 صوتا بنسبة 20,128 بالمائة: 5 مقاعد
القائمة المستقلة الدندان متاعنا 1025 صوتا بنسبة 23,338 بالمائة: 5 مقاعد
مشروع تونس 714 صوت بسنة 16,257 بالمائة: 4 مقاعد
بلدية رجيش
النهضة 3 مقاعد
القائمة المستقلة اخدم بلادك 8 مقاعد
نداء تونس 2 مقاعد
الجبهة الشعبية 2 مقاعد
التيار الديمقراطي مقعد واحد
القائمة المستقلة للمواطنة برجيش مقعد واحد
افاق تونس مقعد واحد
الشروق اون لاين- خديجة اليحياوي
تم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الكشف عن النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان من ولاية منوبة ورجيش من ولاية المهدية وكانت النتائج على النحو التالي:
بلدية الدندان
حركة النهضة 1769 صوتا بنسبة 40,268 بالمائة: 10 مقاعد
نداء تونس 848 صوتا بنسبة 20,128 بالمائة: 5 مقاعد
القائمة المستقلة الدندان متاعنا 1025 صوتا بنسبة 23,338 بالمائة: 5 مقاعد
مشروع تونس 714 صوت بسنة 16,257 بالمائة: 4 مقاعد
بلدية رجيش
النهضة 3 مقاعد
القائمة المستقلة اخدم بلادك 8 مقاعد
نداء تونس 2 مقاعد
الجبهة الشعبية 2 مقاعد
التيار الديمقراطي مقعد واحد
القائمة المستقلة للمواطنة برجيش مقعد واحد
افاق تونس مقعد واحد
-
11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
-
-
10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
-
10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
-
10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
-
09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
-
09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
-
09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
-
09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
-
09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
-
08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
-
08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
-
23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018