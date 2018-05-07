النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان ورجيش: النهضة والمستقلون في الصدارة

الشروق اون لاين- خديجة اليحياوي

تم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الكشف عن النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان من ولاية منوبة ورجيش من ولاية المهدية وكانت النتائج على النحو التالي:

بلدية الدندان

حركة النهضة 1769 صوتا بنسبة 40,268 بالمائة: 10 مقاعد

نداء تونس 848 صوتا بنسبة 20,128 بالمائة: 5 مقاعد

القائمة المستقلة الدندان متاعنا 1025 صوتا بنسبة 23,338 بالمائة: 5 مقاعد

مشروع تونس 714 صوت بسنة 16,257 بالمائة: 4 مقاعد

بلدية رجيش

النهضة 3 مقاعد

القائمة المستقلة اخدم بلادك 8 مقاعد

نداء تونس 2 مقاعد

الجبهة الشعبية 2 مقاعد

التيار الديمقراطي مقعد واحد

القائمة المستقلة للمواطنة برجيش مقعد واحد

افاق تونس مقعد واحد