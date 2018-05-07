ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ضبطت فرق تفتيش مكتب العمل بالرياض في جولة ميدانية على منشأة صحية شهيرة وافدًا بمهنة دهان امتهن العمل في مجال طب الأسنان.

وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الاثنين أنه تم ضبط مخالفات لوافدين يعملون في مهن مقصورة على السعوديين في نفس المنشأة.

وكالات