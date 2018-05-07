ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
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11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
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10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
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10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
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10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
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09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
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09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
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09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
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09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
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09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
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08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
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08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
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23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
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20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
خالد الحدّادالانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
ضبطت فرق تفتيش مكتب العمل بالرياض في جولة ميدانية على منشأة صحية شهيرة وافدًا بمهنة دهان امتهن العمل في مجال طب الأسنان.
وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الاثنين أنه تم ضبط مخالفات لوافدين يعملون في مهن مقصورة على السعوديين في نفس المنشأة.
وكالات
جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018 السّاعة 11:07
عادت عملية الفرز بالقاعة المغطاة بجندوبة بعد تعطل بسبب وضع محاضر الفرز داخل 07 صناديق.المزيد >>
النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان ورجيش: النهضة والمستقلون في الصدارة
07 ماي 2018 السّاعة 10:54
تم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الكشف عن النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان من ولاية منوبة ورجيش من...المزيد >>
ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018 السّاعة 10:42
ضبطت فرق تفتيش مكتب العمل بالرياض في جولة ميدانية على منشأة صحية شهيرة وافدًا بمهنة دهان امتهن العمل في مجال...المزيد >>
رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018 السّاعة 10:32
كشفت تقارير صحفية عديدة عن اكتشاف خبراء تقنيين لرسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" يمكن أن تدمر أي حساب على تطبيق...المزيد >>
ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
ضبطت فرق تفتيش مكتب العمل بالرياض في جولة ميدانية على منشأة صحية شهيرة وافدًا بمهنة دهان امتهن العمل في مجال طب الأسنان.
وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الاثنين أنه تم ضبط مخالفات لوافدين يعملون في مهن مقصورة على السعوديين في نفس المنشأة.
وكالات
جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018 السّاعة 11:07
عادت عملية الفرز بالقاعة المغطاة بجندوبة بعد تعطل بسبب وضع محاضر الفرز داخل 07 صناديق.المزيد >>
النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان ورجيش: النهضة والمستقلون في الصدارة
07 ماي 2018 السّاعة 10:54
تم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الكشف عن النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان من ولاية منوبة ورجيش من...المزيد >>
ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018 السّاعة 10:42
ضبطت فرق تفتيش مكتب العمل بالرياض في جولة ميدانية على منشأة صحية شهيرة وافدًا بمهنة دهان امتهن العمل في مجال...المزيد >>
رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018 السّاعة 10:32
كشفت تقارير صحفية عديدة عن اكتشاف خبراء تقنيين لرسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" يمكن أن تدمر أي حساب على تطبيق...المزيد >>
-
11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
-
-
10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
-
10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
-
10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
-
09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
-
09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
-
09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
-
09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
-
09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
-
08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
-
08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
-
23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
خالد الحدّادالانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.المزيد >>
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