رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)

-
11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
-
-
10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
-
10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
-
10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
-
09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
-
09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
-
09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
-
09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
-
09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
-
08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
-
08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
-
23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
كشفت تقارير صحفية عديدة عن اكتشاف خبراء تقنيين لرسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" يمكن أن تدمر أي حساب على تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب". نشر موقع "سكوب ووب" تقرير للخبير التقني، توم سكوت، الذي تحدث عن أسرار تلك الثغرة الخطيرة، التي وصفها بـ"النقطة السوداء" في تاريخ "واتسآب".
وتكمن تلك الرسالة "الخبيثة" في إرسال شخص "نقطة سوداء" إلى أحد المستخدمين، ويخبر المستخدم بالنقر عليها ليشاهد مفاجأة سارة، من باب الدعابة. ولكن بمجرد ضغط أي مستخدم على تلك "النقطة السوداء" سيتم تدمير حسابه على "واتسآب" بصورة نهائية.
وأوضح سكوت أن تلك الثغرة وتلك الرسالة تظهر بصورة أكبر لدى مستخدمي "واتسآب" عبر نظام تشغيل "أندرويد" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية. وكانت رسائل عديدة تحمل فيروسات خطيرة، قد ضربت "واتسآب" في وقت سابق، وفشلت إدارة التطبيق الأشهر في مواجهتها، واكتفت بتحذير المستخدمين منها فقط.
وتستعد "واتسآب" لطرح تحديث يعد الأضخم في تاريخ التطبيق، لكن أسوأ ما قد يزعج المستخدمين أنه لن يكون تطبيقا خاليا من الإعلانات، بحسب صحيفة Express البريطانية. يذكر أن عدد مستخدمي "واتسآب" وصل إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريا، وهو مملوك لشركة "فيسبوك"، إذ تم شراؤه عام 2014 بمبلغ 1.5 مليار دولار.
كشفت تقارير صحفية عديدة عن اكتشاف خبراء تقنيين لرسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" يمكن أن تدمر أي حساب على تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب". نشر موقع "سكوب ووب" تقرير للخبير التقني، توم سكوت، الذي تحدث عن أسرار تلك الثغرة الخطيرة، التي وصفها بـ"النقطة السوداء" في تاريخ "واتسآب".
وتكمن تلك الرسالة "الخبيثة" في إرسال شخص "نقطة سوداء" إلى أحد المستخدمين، ويخبر المستخدم بالنقر عليها ليشاهد مفاجأة سارة، من باب الدعابة. ولكن بمجرد ضغط أي مستخدم على تلك "النقطة السوداء" سيتم تدمير حسابه على "واتسآب" بصورة نهائية.
وأوضح سكوت أن تلك الثغرة وتلك الرسالة تظهر بصورة أكبر لدى مستخدمي "واتسآب" عبر نظام تشغيل "أندرويد" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية. وكانت رسائل عديدة تحمل فيروسات خطيرة، قد ضربت "واتسآب" في وقت سابق، وفشلت إدارة التطبيق الأشهر في مواجهتها، واكتفت بتحذير المستخدمين منها فقط.
وتستعد "واتسآب" لطرح تحديث يعد الأضخم في تاريخ التطبيق، لكن أسوأ ما قد يزعج المستخدمين أنه لن يكون تطبيقا خاليا من الإعلانات، بحسب صحيفة Express البريطانية. يذكر أن عدد مستخدمي "واتسآب" وصل إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريا، وهو مملوك لشركة "فيسبوك"، إذ تم شراؤه عام 2014 بمبلغ 1.5 مليار دولار.
-
11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
-
-
10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
-
10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
-
10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
-
09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
-
09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
-
09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
-
09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
-
09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
-
08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
-
08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
-
23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018