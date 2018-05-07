مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة

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انتهت بالمركز الجهوي للفرز والتجميع بالقاعة الرياضية المغطاة بمدنين عملية فرز محاضر التصويت المتعلقة بالدائرة الانتخابية "بوغرارة" من ولاية مدنين. وقد حصلت حركة النهضة على الف وعشرة أصوات 1010 من جملة الفين ومائتين واثنين صوت 2202 تم التصريح بها لتحصل بذلك على نسبة خمسة واربعين فاصل ستة وثمانين بالمائة من جملة الأصوات. وحصلت القائمة المستقلة "المستقبل" على 602 صوت فنداء تونس على 590 صوتا وفق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين مختار مراد.
وتم احصاء 32 ورقة بيضاء و66 ورقة ملغاة علما وانه لم يتم الانتهاء الا من هذه الدائرة الانتخابية حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين. وتعتبر بلدية بوغرارة اخر البلديات المحدثة الاولى من بين عشر بلديات بولاية مدنين التي سجلت أفضل نسبة إقبال في هذه الانتخابات حيث بلغت خمسة وستين فاصل خمسة وتسعين بالمائة. ويتكون مجلسها البلدي من اثنتى عشرة عضوا .
وتتواصل بهذا المركز الجهوي عملية فرز بقية الدوائر البلدية الاخرى بنِسَب متفاوتة فيما وصلت صناديق التصويت الخاصة ببلدية جربة حومة السوق في السادسة من صباح هذا اليوم .
انتهت بالمركز الجهوي للفرز والتجميع بالقاعة الرياضية المغطاة بمدنين عملية فرز محاضر التصويت المتعلقة بالدائرة الانتخابية "بوغرارة" من ولاية مدنين. وقد حصلت حركة النهضة على الف وعشرة أصوات 1010 من جملة الفين ومائتين واثنين صوت 2202 تم التصريح بها لتحصل بذلك على نسبة خمسة واربعين فاصل ستة وثمانين بالمائة من جملة الأصوات. وحصلت القائمة المستقلة "المستقبل" على 602 صوت فنداء تونس على 590 صوتا وفق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين مختار مراد.
وتم احصاء 32 ورقة بيضاء و66 ورقة ملغاة علما وانه لم يتم الانتهاء الا من هذه الدائرة الانتخابية حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين. وتعتبر بلدية بوغرارة اخر البلديات المحدثة الاولى من بين عشر بلديات بولاية مدنين التي سجلت أفضل نسبة إقبال في هذه الانتخابات حيث بلغت خمسة وستين فاصل خمسة وتسعين بالمائة. ويتكون مجلسها البلدي من اثنتى عشرة عضوا .
وتتواصل بهذا المركز الجهوي عملية فرز بقية الدوائر البلدية الاخرى بنِسَب متفاوتة فيما وصلت صناديق التصويت الخاصة ببلدية جربة حومة السوق في السادسة من صباح هذا اليوم .
-
11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
-
-
10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
-
10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
-
10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
-
09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
-
09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
-
09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
-
09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
-
09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
-
08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
-
08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
-
23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018