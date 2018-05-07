مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة

انتهت بالمركز الجهوي للفرز والتجميع بالقاعة الرياضية المغطاة بمدنين عملية فرز محاضر التصويت المتعلقة بالدائرة الانتخابية "بوغرارة" من ولاية مدنين. وقد حصلت حركة النهضة على الف وعشرة أصوات 1010 من جملة الفين ومائتين واثنين صوت 2202 تم التصريح بها لتحصل بذلك على نسبة خمسة واربعين فاصل ستة وثمانين بالمائة من جملة الأصوات. وحصلت القائمة المستقلة "المستقبل" على 602 صوت فنداء تونس على 590 صوتا وفق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين مختار مراد.

وتم احصاء 32 ورقة بيضاء و66 ورقة ملغاة علما وانه لم يتم الانتهاء الا من هذه الدائرة الانتخابية حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين. وتعتبر بلدية بوغرارة اخر البلديات المحدثة الاولى من بين عشر بلديات بولاية مدنين التي سجلت أفضل نسبة إقبال في هذه الانتخابات حيث بلغت خمسة وستين فاصل خمسة وتسعين بالمائة. ويتكون مجلسها البلدي من اثنتى عشرة عضوا .

وتتواصل بهذا المركز الجهوي عملية فرز بقية الدوائر البلدية الاخرى بنِسَب متفاوتة فيما وصلت صناديق التصويت الخاصة ببلدية جربة حومة السوق في السادسة من صباح هذا اليوم .