برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة

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كشف بلاغ لوزارة الداخلية صدر صباح اليوم أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني ببرج العامري ولاية منوبة ضبطت أمس الاحد 06 ماي 2018 سيارة يقودها شخص قاطن بمعتمدية دوار هيشر (صادر في شأنه 07 مناشير تفتيش) من أجل "إصدار صك دون رصيد" ومحكوم عليه بـ 23 سنة سجنا.
بتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 5500 جنيه ليبي عملة قديمة و3220 دينارا من العملة التونسية.
وأوضح البلاغ أنه بالتحري معه من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة أفاد أنه تسلم العملة الليبية من طرف أحد متساكني الجهة قصد تدليسها إلى عملة أجنبية من فئة 500 "أورو".
وأوضح البلاح أنه بنصب كمين لهذا الأخير تم إلقاء القبض عليه رفقة شخص آخر حيث إعترفا أنهما تسلما ذلك المبلغ من شخصين أصيلي معتمدية بنقردان ولاية مدنين ويتواجدان بأحد المنازل بولاية منوبة، وبتحول دورية تابعة للوحدة المذكورة على عين المكان تم إلقاء القبض عليهما رفقة شخصين آخرين وحجز عدد 02 سيارات لديهما.
كما أفاد البلاغ أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا (عدد 07 أشخاص) ومواصلة التحريات معهم.
كشف بلاغ لوزارة الداخلية صدر صباح اليوم أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني ببرج العامري ولاية منوبة ضبطت أمس الاحد 06 ماي 2018 سيارة يقودها شخص قاطن بمعتمدية دوار هيشر (صادر في شأنه 07 مناشير تفتيش) من أجل "إصدار صك دون رصيد" ومحكوم عليه بـ 23 سنة سجنا.
بتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 5500 جنيه ليبي عملة قديمة و3220 دينارا من العملة التونسية.
وأوضح البلاغ أنه بالتحري معه من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة أفاد أنه تسلم العملة الليبية من طرف أحد متساكني الجهة قصد تدليسها إلى عملة أجنبية من فئة 500 "أورو".
وأوضح البلاح أنه بنصب كمين لهذا الأخير تم إلقاء القبض عليه رفقة شخص آخر حيث إعترفا أنهما تسلما ذلك المبلغ من شخصين أصيلي معتمدية بنقردان ولاية مدنين ويتواجدان بأحد المنازل بولاية منوبة، وبتحول دورية تابعة للوحدة المذكورة على عين المكان تم إلقاء القبض عليهما رفقة شخصين آخرين وحجز عدد 02 سيارات لديهما.
كما أفاد البلاغ أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا (عدد 07 أشخاص) ومواصلة التحريات معهم.
-
11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
-
-
10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
-
10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
-
10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
-
09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
-
09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
-
09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
-
09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
-
09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
-
08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
-
08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
-
23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018