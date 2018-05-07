برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة

كشف بلاغ لوزارة الداخلية صدر صباح اليوم أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني ببرج العامري ولاية منوبة ضبطت أمس الاحد 06 ماي 2018 سيارة يقودها شخص قاطن بمعتمدية دوار هيشر (صادر في شأنه 07 مناشير تفتيش) من أجل "إصدار صك دون رصيد" ومحكوم عليه بـ 23 سنة سجنا.

بتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 5500 جنيه ليبي عملة قديمة و3220 دينارا من العملة التونسية.

وأوضح البلاغ أنه بالتحري معه من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة أفاد أنه تسلم العملة الليبية من طرف أحد متساكني الجهة قصد تدليسها إلى عملة أجنبية من فئة 500 "أورو".

وأوضح البلاح أنه بنصب كمين لهذا الأخير تم إلقاء القبض عليه رفقة شخص آخر حيث إعترفا أنهما تسلما ذلك المبلغ من شخصين أصيلي معتمدية بنقردان ولاية مدنين ويتواجدان بأحد المنازل بولاية منوبة، وبتحول دورية تابعة للوحدة المذكورة على عين المكان تم إلقاء القبض عليهما رفقة شخصين آخرين وحجز عدد 02 سيارات لديهما.

كما أفاد البلاغ أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا (عدد 07 أشخاص) ومواصلة التحريات معهم.