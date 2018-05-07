الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 07 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو)
الأولى
توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018 | 09:40

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي

أسفرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية بولاية توزر عن فوز قائمات مستقلة وحركة النهضة  بالمرتبتين الأولى والثانية في كلّ دائرة من بين الدوائر الستّ بالجهة، ففي الدائرة الانتخابية توزر تحصلت القائمة المستقلة العمل والطموح على المرتبة الأولى  بسبعة مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بستة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية نفطة حصلت حركة النهضة على المرتبة الأولى بفوزها بأربعة مقاعد وآلت المرتبة الثانية للقائمة المستقلة شباب نفطة بثلاثة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية دقاش فازت القائمة المستقلة الأمل والعمل بالمرتبة الأولى بحصولها على ثمانية مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بأربعة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية تمغزة فازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى بستة مقاعد والقائمة المستقلة شمس الجنوب على المرتبة الثانية بثلاثة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية حزوة حصلت القائمة المستقلة المستقبل على المرتبة الأولى بخمسة مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بثلاثة مقاعد أمّا في الدائرة الانتخابية حامة الجريد فاقتسمت كلّ من القائمة المستقلة العمل وحركة النهضة المرتبة الأولى بأربعة مقاعد إلا أنّ العدد الجملي لمقاعد القائمات المستقلة أكبر من العدد الجملي لمقاعد حركة النهضة في ولاية توزر فالمستقلون فازوا ب49 مقعدا في حين فازت حركة النهضة ب 27مقعدا من مجموع المقاعد بكافة الدوائر الانتخابية والبالغ 96 مقعدا أما المرتبة الثالثة  فقد آلت إلى حركة نداء تونس بحصولها على 12 مقعدا وتليها حركة الشعب ومشروع تونس بثلاثة مقاعد وبلغت النسبة العامة الأولية للمشاركة بولاية توزر 31 % وتمّ تسجيل 25 مخالفة .

تقرؤون أيضا
جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018 السّاعة 11:07
عادت عملية الفرز بالقاعة المغطاة بجندوبة بعد تعطل بسبب وضع محاضر الفرز داخل 07 صناديق.
المزيد >>
النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان ورجيش: النهضة والمستقلون في الصدارة
07 ماي 2018 السّاعة 10:54
تم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الكشف عن النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان من ولاية منوبة ورجيش من...
المزيد >>
ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض‎
07 ماي 2018 السّاعة 10:42
ضبطت فرق تفتيش مكتب العمل بالرياض في جولة ميدانية على منشأة صحية شهيرة وافدًا بمهنة دهان امتهن العمل في مجال...
المزيد >>
رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018 السّاعة 10:32
كشفت تقارير صحفية عديدة عن اكتشاف خبراء تقنيين لرسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" يمكن أن تدمر أي حساب على تطبيق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018 | 09:40

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي

أسفرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية بولاية توزر عن فوز قائمات مستقلة وحركة النهضة  بالمرتبتين الأولى والثانية في كلّ دائرة من بين الدوائر الستّ بالجهة، ففي الدائرة الانتخابية توزر تحصلت القائمة المستقلة العمل والطموح على المرتبة الأولى  بسبعة مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بستة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية نفطة حصلت حركة النهضة على المرتبة الأولى بفوزها بأربعة مقاعد وآلت المرتبة الثانية للقائمة المستقلة شباب نفطة بثلاثة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية دقاش فازت القائمة المستقلة الأمل والعمل بالمرتبة الأولى بحصولها على ثمانية مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بأربعة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية تمغزة فازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى بستة مقاعد والقائمة المستقلة شمس الجنوب على المرتبة الثانية بثلاثة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية حزوة حصلت القائمة المستقلة المستقبل على المرتبة الأولى بخمسة مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بثلاثة مقاعد أمّا في الدائرة الانتخابية حامة الجريد فاقتسمت كلّ من القائمة المستقلة العمل وحركة النهضة المرتبة الأولى بأربعة مقاعد إلا أنّ العدد الجملي لمقاعد القائمات المستقلة أكبر من العدد الجملي لمقاعد حركة النهضة في ولاية توزر فالمستقلون فازوا ب49 مقعدا في حين فازت حركة النهضة ب 27مقعدا من مجموع المقاعد بكافة الدوائر الانتخابية والبالغ 96 مقعدا أما المرتبة الثالثة  فقد آلت إلى حركة نداء تونس بحصولها على 12 مقعدا وتليها حركة الشعب ومشروع تونس بثلاثة مقاعد وبلغت النسبة العامة الأولية للمشاركة بولاية توزر 31 % وتمّ تسجيل 25 مخالفة .

تقرؤون أيضا
جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018 السّاعة 11:07
عادت عملية الفرز بالقاعة المغطاة بجندوبة بعد تعطل بسبب وضع محاضر الفرز داخل 07 صناديق.
المزيد >>
النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان ورجيش: النهضة والمستقلون في الصدارة
07 ماي 2018 السّاعة 10:54
تم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الكشف عن النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان من ولاية منوبة ورجيش من...
المزيد >>
ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض‎
07 ماي 2018 السّاعة 10:42
ضبطت فرق تفتيش مكتب العمل بالرياض في جولة ميدانية على منشأة صحية شهيرة وافدًا بمهنة دهان امتهن العمل في مجال...
المزيد >>
رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018 السّاعة 10:32
كشفت تقارير صحفية عديدة عن اكتشاف خبراء تقنيين لرسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" يمكن أن تدمر أي حساب على تطبيق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو)
﻿