توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي

أسفرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية بولاية توزر عن فوز قائمات مستقلة وحركة النهضة بالمرتبتين الأولى والثانية في كلّ دائرة من بين الدوائر الستّ بالجهة، ففي الدائرة الانتخابية توزر تحصلت القائمة المستقلة العمل والطموح على المرتبة الأولى بسبعة مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بستة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية نفطة حصلت حركة النهضة على المرتبة الأولى بفوزها بأربعة مقاعد وآلت المرتبة الثانية للقائمة المستقلة شباب نفطة بثلاثة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية دقاش فازت القائمة المستقلة الأمل والعمل بالمرتبة الأولى بحصولها على ثمانية مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بأربعة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية تمغزة فازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى بستة مقاعد والقائمة المستقلة شمس الجنوب على المرتبة الثانية بثلاثة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية حزوة حصلت القائمة المستقلة المستقبل على المرتبة الأولى بخمسة مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بثلاثة مقاعد أمّا في الدائرة الانتخابية حامة الجريد فاقتسمت كلّ من القائمة المستقلة العمل وحركة النهضة المرتبة الأولى بأربعة مقاعد إلا أنّ العدد الجملي لمقاعد القائمات المستقلة أكبر من العدد الجملي لمقاعد حركة النهضة في ولاية توزر فالمستقلون فازوا ب49 مقعدا في حين فازت حركة النهضة ب 27مقعدا من مجموع المقاعد بكافة الدوائر الانتخابية والبالغ 96 مقعدا أما المرتبة الثالثة فقد آلت إلى حركة نداء تونس بحصولها على 12 مقعدا وتليها حركة الشعب ومشروع تونس بثلاثة مقاعد وبلغت النسبة العامة الأولية للمشاركة بولاية توزر 31 % وتمّ تسجيل 25 مخالفة .