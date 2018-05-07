توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة

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توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي
أسفرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية بولاية توزر عن فوز قائمات مستقلة وحركة النهضة بالمرتبتين الأولى والثانية في كلّ دائرة من بين الدوائر الستّ بالجهة، ففي الدائرة الانتخابية توزر تحصلت القائمة المستقلة العمل والطموح على المرتبة الأولى بسبعة مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بستة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية نفطة حصلت حركة النهضة على المرتبة الأولى بفوزها بأربعة مقاعد وآلت المرتبة الثانية للقائمة المستقلة شباب نفطة بثلاثة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية دقاش فازت القائمة المستقلة الأمل والعمل بالمرتبة الأولى بحصولها على ثمانية مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بأربعة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية تمغزة فازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى بستة مقاعد والقائمة المستقلة شمس الجنوب على المرتبة الثانية بثلاثة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية حزوة حصلت القائمة المستقلة المستقبل على المرتبة الأولى بخمسة مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بثلاثة مقاعد أمّا في الدائرة الانتخابية حامة الجريد فاقتسمت كلّ من القائمة المستقلة العمل وحركة النهضة المرتبة الأولى بأربعة مقاعد إلا أنّ العدد الجملي لمقاعد القائمات المستقلة أكبر من العدد الجملي لمقاعد حركة النهضة في ولاية توزر فالمستقلون فازوا ب49 مقعدا في حين فازت حركة النهضة ب 27مقعدا من مجموع المقاعد بكافة الدوائر الانتخابية والبالغ 96 مقعدا أما المرتبة الثالثة فقد آلت إلى حركة نداء تونس بحصولها على 12 مقعدا وتليها حركة الشعب ومشروع تونس بثلاثة مقاعد وبلغت النسبة العامة الأولية للمشاركة بولاية توزر 31 % وتمّ تسجيل 25 مخالفة .
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي
أسفرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية بولاية توزر عن فوز قائمات مستقلة وحركة النهضة بالمرتبتين الأولى والثانية في كلّ دائرة من بين الدوائر الستّ بالجهة، ففي الدائرة الانتخابية توزر تحصلت القائمة المستقلة العمل والطموح على المرتبة الأولى بسبعة مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بستة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية نفطة حصلت حركة النهضة على المرتبة الأولى بفوزها بأربعة مقاعد وآلت المرتبة الثانية للقائمة المستقلة شباب نفطة بثلاثة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية دقاش فازت القائمة المستقلة الأمل والعمل بالمرتبة الأولى بحصولها على ثمانية مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بأربعة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية تمغزة فازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى بستة مقاعد والقائمة المستقلة شمس الجنوب على المرتبة الثانية بثلاثة مقاعد وفي الدائرة الانتخابية حزوة حصلت القائمة المستقلة المستقبل على المرتبة الأولى بخمسة مقاعد وحركة النهضة على المرتبة الثانية بثلاثة مقاعد أمّا في الدائرة الانتخابية حامة الجريد فاقتسمت كلّ من القائمة المستقلة العمل وحركة النهضة المرتبة الأولى بأربعة مقاعد إلا أنّ العدد الجملي لمقاعد القائمات المستقلة أكبر من العدد الجملي لمقاعد حركة النهضة في ولاية توزر فالمستقلون فازوا ب49 مقعدا في حين فازت حركة النهضة ب 27مقعدا من مجموع المقاعد بكافة الدوائر الانتخابية والبالغ 96 مقعدا أما المرتبة الثالثة فقد آلت إلى حركة نداء تونس بحصولها على 12 مقعدا وتليها حركة الشعب ومشروع تونس بثلاثة مقاعد وبلغت النسبة العامة الأولية للمشاركة بولاية توزر 31 % وتمّ تسجيل 25 مخالفة .
-
11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
-
-
10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
-
10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
-
10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
-
09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
-
09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
-
09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
-
09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
-
09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
-
08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
-
08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
-
23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018